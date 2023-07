Tenis/ Trofeul Dedeman & Simba Invest: Nu a fost chiar o joacă de… Copil

Marius Copil și-a adjudecat cea de-a 22-a ediție a turneului băcăuan dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate, după o finală câștigată cu 6-3, 7-6(4) contra favoritului 1, argentinianul Hernan Casanova

Un nume pe buzele tuturor

Cea de-a 22-a ediție a Trofeului Dedeman & Simba Invest la tenis s-a dovedit o reușită. Turneul băcăuan dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate a propus și în acest an nume importante, tenis de clasă și meciuri spectaculoase. Dar, mai presus de toate, a oferit un câștigător al cărui nume, Marius Copil, s-a aflat pe buzele și în inimile publicului care a umplut până la refuz tribuna de lemn, băncile și scaunele bazei SCM Bacău. „Când Marius Copil joacă tenis, copilul din noi se bucură” scria pe un banner semnat simplu, dar sugestiv: Bacău. Copil a jucat un tenis de calitate, iar publicul, format din copii și adulți, deopotrivă, s-a bucurat de victoria celui care, întrebat la începutul turneului ce amintiri puternice îl leagă de Bacău și de edițiile precedente ale Trofeului, a răspuns tranșant: „Când spun Bacău, mă gândesc, înainte de toate, la prietenii pe care-i am aici, prieteni precum Carina și Cristi. La tenis, nu prea am avut rezultate bune aici. Cine știe, poate se schimbă lucrurile anul acesta”.

Cum s-au schimbat lucrurile

Și lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat în bine. Beneficiar al unui wild-card oferit de organizatori, fostul număr 57 ATP a avut un parcurs excelent, ajungând în finală atât la dublu, cât și la simplu. La dublu, unde a făcut pereche cu Pavel Bogdan, după 6-7(6), 6-4, 10-3 cu Vlad Andrei Dumitru/ Călin Manda, 6-2, 6-1 cu Cezar Papoe/ Gabriel Pieleanu și 6-0, 6-2 cu Alex Coman/ Cristi Dumitru. La simplu, după 6-2, 6-4 cu francezul William Jucha, 4-6, 6-4, 6-4 cu partenerul său de la dublu, Bogdan Pavel, 6-4, 6-2 cu Ioan Alexandru Chiriță și 6-7(4), 6-3, 6-2 în semifinala-maraton cu favoritul 2, Filip Jianu. Dar dacă în finala de dublu s-a recunoscut învins sâmbătă, după un spectaculos 6-7(4), 7-6(4), 8-10, cu argentinienii Hernan Casanova și Juan Pablo Paz, în schimb în cea de simplu, disputată duminică, Marius Copil nu a făcut concesii. Tenismenul român în vârstă de 32 de ani și-a luat revanșa în fața argentinianului Casanova, învingându-l cu 6-3, 7-6(4). Favoritul publicului triumfa astfel în fața favoritului numărul 1 al turneului.

Asul care aduce victoria

Finala de duminică s-a jucat la o temperatură de cuptor. „Un nor! Măcar un nor să fie pe cer!”, a strigat la un moment dat Marius Copil. Norii nu s-au arătat. Nici pe cer și, din fericire, nici în evoluția celui care s-a impus în două seturi. Copil a oferit un tenis elaborat: a forțat serviciul, a mizat pe stopuri imposibile și, spre deosebire de argentinian, a venit deseori la fileu. Cu un fizic mai degrabă de extremă de handbal și cu o atitudine de pitbull, Hernan Casanova a încercat să se țină scai de adversar. A revenit de la 0-5 la 3-5 în primul set, trecând inclusiv peste inexplicabilele duble greșeli la serviciu din actul al patrulea. Nu a fost însă loc de mai mult. Copil s-a concentrat la maximum, a făcut în așa fel încât să-i intre, în sfârșit, serviciul și a câștigat la zero game-ul ce i-a adus victoria de set, cu 6-3. Setul al doilea a fost unul mult mai strâns. Marius Copil a întors de la 2-4 la 6-5, însă jocul, ca și finala, de altfel, nu s-a decis decât în tie-break, acolo unde românul s-a impus, printr-un as superb, cu 7-4.

O reverență în fața publicului

„Susținerea voastră m-a ajutat foarte mult”, a fost reverența pe care Marius Copil a făcut-o în fața spectatorilor la festivitatea de premiere ce i-a avut ca amfitrioni pe cei doi sponsori ai Trofeului Dedeman & Simba Invest, Dragoș Pavăl (Compania Dedeman) și Cristinel Lungu (Simba Invest) și pe organizatorul și „sufletul” turneului, Mihai Ciuntea. „Cei care aveți timp, sunteți așteptați în septembrie, la Mamaia, la Cupa Davis. Avem nevoie de sprijin”, a continuat Copil. Până la Mamaia, însă, Marius Copil a ținut să savureze succesul de la Bacău. Un succes care nu s-a dovedit chiar o joacă de…Copil: „Mă bucur foarte mult că am câștigat. A fost greu, așa cum mă așteptam, de altfel. De foarte multă vreme nu am mai jucat 8-9 meciuri la un turneu. În plus, sâmbătă, am jucat vreo cinci ore , așa că oboseala s-a simțit, mai ales că și căldura a contribuit la asta. Nici serviciul nu m-a ajutat foarte mult, dar am compensat la alte capitole. E o victorie importantă, contra unui adversar care a jucat bine”.

Muchas gracias e adios!

Ce a spus adversarul? Hernan Casanova a ratat șansa de a intra în istoria Trofeului Dedeman & Simba Invest drept tenismenul care, în aceeași ediție, a câștigat și finala de dublu, și pe cea de simplu. Argentinianul rămâne, în schimb, cu două succese în proba de dublu, cea de anul acesta adăugându-se celei obținute în 2018. „Îl felicit pe Marius Copil și mulțumesc publicului și organizatorilor. Ca și în trecut, și acum m-am simțit bine aici, în Bacău. Altceva, nu știu ce aș mai putea spune”, a declarat Casanova. Poate o promisiune că va reveni la anul la Trofeul Dedeman & Simba Invest? Un zîmbet larg a învăluit răspunsul argentinianului: „Sincer, sper că nu. Dacă nu voi reveni aici, înseamnă că am prins un turneu ATP”. Cu sau fără Casanova, Trofeul Dedeman & Simba Invest își va continua cu siguranță povestea și în 2024. Cu alte nume importante, cu tenis de clasă și cu meciuri spectaculoase. Și- de ce nu?- cu un câștigător care să fie din nou pe placul, pe buzele și în inimile generosului public băcăuan.