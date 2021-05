Teatrul de Animație din Bacău împlinește 70 de ani de la înființare

Pe 8 mai 2021 se împlinesc 70 de ani de Animație băcăuană, 70 de ani de poveste în care primii copii spectatori ai Bacăului au devenit, în timp, părinți și bunici iubitori de teatru. Istoria artei păpușărești băcăuane s-a scris cu încercări, dar și cu multe reușite, de scena de teatru pentru copii din Bacău fiind legate premii, festivaluri & turnee internaționale (Ungaria, Cehoslovacia, Praga, Italia, Albania s.a.m.d.) și nume importante ale artei păpușărești naționale și internaționale, precum legendarul Cristian Pepino, care a debutat aici în anul 1973.

Dragostea de teatru, de emoție, dragostea de sens și de învățătură au dus povestea mai departe. Sâmbătă, 8 mai, Teatrul Municipal ”Bacovia” vă invită să sărbătorim și să evocăm împreună spiritul frumos al acestui teatru, al trupei, al istoriei celor 70 de ani. Intrarea la cele două spectacole programate în cadrul evenimentului („Cipollino” – ora 11.00 și „Cei trei purceluși” – ora 17.00, două producții regizate de Gheorghe Balint) este liberă, în limita locurilor disponibile și în baza unei rezervări la numerele de telefon 0753.090.588 sau 0234.52.28.28. Iar cei care vor răspunde invitației se vor bucura, de asemenea, de două expoziții inedite: expoziția „Animația în culorile timpului” (fotografii de colecție din arhiva Teatrului de Animație din Bacău, numit în timp „Licurici”, și apoi ”Vasile Alecsandri”) și „Păpuși de poveste” (cele mai frumoase păpuși care au prins viață în spectacole).

La moment aniversar, artiști păpușari din trupa băcăuană își deschid sufletul, din nou, în fața publicului, și mărturisesc ce înseamnă pentru ei Teatrul de Animație din Bacău. Interviurile pe larg, pe pagina de Facebook a Teatrului Municipal „Bacovia” și pe site-ul http://teatrulbacovia.ro/.

Andreea Sandu:

”Teatrul de Animație înseamnă «o ființă», și o ființă are bătăi de inimă și respirație! E VIIIIUUU, încă… Dacă, pentru TINE și pentru DUMNEAVOASTRĂ teatrul ÎNSEAMNĂ, înseamnă că pentru mine (actor păpușar) A ÎNSEMNAT, ÎNSEAMNĂ și VA ÎNSEMNA, atâta vreme cât VOM ÎNSEMNA. DA, da, da, pentru cine ÎNSEAMNĂ, teatrul are într-adevăr un rol foarte important ÎN SOCIETATE, pe copii îi crește mari iar pe adulți îi “crește mici”!!! O JOACĂ ESENȚIALĂ ÎN UNIVERSUL VIEȚII. O transformare rapidă între cele DOUĂ LUMI (cea a copilului și cea a adultului) într-un interval de timp de 50 de minute. IATĂ O MINUNE! Teatrul de Animație e sculptorul (cioplitorul) puiului de om în drumul lui de A FI, OM. DACĂ VOI AVEȚI SPERANȚĂ, ÎNSEAMNĂ CĂ ȘI EU AM SPERANȚĂ, IAR speranța ÎNSEAMNĂ. LA MAI MULȚI ANI “LUME”! Îți mulțumesc că m-ai acceptat și m-ai «cioplit» definindu-mă”.

Laurențiu Budău:

”Rolul teatrului de animație în viața unui copil este unul crucial. Binele, Adevărul, Frumosul, trebuie să triumfe până la urmă în acestă viață, ca și în povești, mai devreme sau mai târziu. Dacă în copilărie, puii de om nu au fost duși de către părinți ori bunici la biserică, e greu de presupus că se vor mai duce adulți fiind. Așa e, mă gândesc, și cu teatrul. Majoritatea covârșitoare a adulților care frecventează spectacolele teatrului de dramă, au fost cândva și spectatorii noștri. Îmi aduc aminte de un fapt mărunt în aparență, dar extrem de important pentru noi, păpușarii, care ne străduim să dăm viață materiei moarte. În timpul unui spectacol, o fetiță a urcat pe scenă și a luat-o în brațele ei pe Rățuca cea urâtă, înlănțuind-o strâns, vrând să o protejeze de atacurile celorlalte personaje… Restul este poveste”.

Marlene Duduman:

”Rolul teatrului de păpuși în viețile noastre este acela de a învăța… Chiar dacă, de-a lungul timpului, s-a creat o concepție, greșită, conform căreia teatrul de păpuși este destinat în mare parte copiilor, temele abordate sunt atât de diversificate încât acest complex gen de teatru este destinat persoanelor de orice vârstă. Aici, toată lumea cântă alături de păpuși, bate din palme, se bucură, se râde mult, pentru că teatrul de păpuși este fantezie, creativitate, joc. Este fundația pe care se construiesc valorile. Este sensibilitatea și personalitatea adultului de mai târziu!!! Și să nu uităm că ….Toți oamenii mari au fost cândva copii, doar că puțini își mai aduc aminte, spunea Exupery”.

Mihai Chihaia:

”Teatrul de Animație din Bacău este unul dintre cele mai recunoscute teatre din România, care a concurat cu Teatrul «Țăndărică» din București și mai mult. A fost primul teatru cu această titulatură, anume ”animație”, din România. Dacă facem referire la cuvântul italian «Anima» pentru mine Teatrul de Animație din Bacău înseamnă «inima». Și a fost inima pentru copiii care acum sunt părinți și pentru care am jucat din suflet. Sunt astăzi părinți care au crescut alături de noi, artiștii, copii fiind. Rolul și însemnătatea Teatrului de Animație îl dau spectatorii, oamenii care vin constant la teatru și îl iubesc din tot sufletul. Actorul Mihai Chihaia vă iubește și vă așteaptă la teatru! ”.

Giuseppe Torboli:

”Pe când eram copil, mergeam destul de des la teatrul de animație, fie cu părinții, fie cu școala la care învățam. Pot spune ca această activitate mi-a stârnit curiozitatea de a explora mai multe arii și mi-a dezvoltat zona creativă. Vedeam păpuși care făceau imposibilul să pară posibil. (…) Consider că teatrul de animație are puterea de a duce copilul în altă lume, iar pe adult îl poate aduce în lumea copiilor. Pentru o comunitate, teatrul de animație este o gură de aer proaspăt, un mod de eliberare a gândurilor, actorii devenind păpușarii imaginației lor. (…) Am fost sfătuit cu folos și îndrumat de către colegii mai experimentați și de către societarii de onoare ai trupei băcăuane, care veneau la fiecare premieră. Toate acestea m-au ajutat să pot sintetiza Teatrul de Animație din Bacău în două cuvinte: Evoluție și familie. (…) În această clipă îmi doresc ca animația băcăuană să prindă aripi și să zboare pe cele mai înalte culmi profesionale”.

Tiberiu Gabor Bitere:

”În istoria sa, Teatrul de Animație din Bacău s-a remarcat printr-o activitate vastă, care a acoperit aproape toată zona Moldovei, numărul de spectacole este unul impresionant, iar multitudinea premiilor caștigate la diferite festivaluri, vorbește de la sine despre calitatea spectacolelor. Pentru mine, Teatrul de Animație din Bacău reprezintă instituția în care am debutat ca tânăr actor. Aici am avut ocazia să învăț și sa îmi dezvolt abilitățile ce le-am dobândit în facultate și liceu. In aceasta scurtă perioadă, mai exact de 8 stagiuni (ani), experiențele acumulate (…) au ajuns să mă definească pe mine ca om. Rolul teatrului este acela de a oglindi societatea dar și de a crea un sistem de valori sociale, atât estetice cât și morale. La acest moment de răscruce pentru societate (mă refer la pandemie, în mod special) mi-aș dori ca lumea sa realizeze importanța culturii, și, ca sa fiu si mai exact, importanta formării și creșterii celor mici într-o societate civilizată și culturală”.

Cristian PEPINO, regizor: ”În 1973 am absolvit facultatea şi m-am angajat la Teatrul Dramatic «Bacovia» din Bacău. Imediat după ce m-am angajat am fost invitat de către regizorul Petru Valter, care era directorul Teatrului de Animaţie din Bacău, să pun în scenă la teatrul lui un spectacol. (…) Petru Valter a fost o mare personalitate a teatrului de animaţie, regizor talentat şi novator, şi manager foarte bun. (…) Sub conducerea sa teatrul s-a impus pe plan internaţional, şi a făcut senzaţie cu modalităţile regizorale şi scenografice originale şi cu virtuozitatea actoricească. Lui Petru Valter îi datorez foarte mult. Sigur, am avut şansa să am mulţi profesori extraordinari, dar în domeniul animaţiei teatrale am învăţat foarte multe lucruri de la el. (…) Îmi aduc aminte cu plăcere şi de marele festival al teatrelor de animaţie de la noi «Ion Creangă» de la Bacău, care a avut un rol deosebit de important pentru dezvoltarea artei noastre. Cu ocazia aniversării, urez tuturor colegilor de la Bacău sănătate, mulţi ani şi creaţii minunate şi Teatrului din Bacău mulţi ani şi multe spectacole frumoase!”

Laura Huiban