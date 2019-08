După artista oneșteană Teodora Enache care ne va bucura cu un recital de jazz în premieră mondială, eveniment ce se va petrece în cadrul Festivalului Internațional ,,George Enescu”, o altă veste vine să întregească tabloul personalităților băcăuane despre care se vorbește tot mai mult în ultima perioadă.

Așadar, iată-l revenit în prim-planul cinematografiei mondiale pe actorul Raresh DiMofte (Rareș Dimofte), cu un nou rol, de data aceasta în serialul ,,Wu Assassins”, care a fost lansat global, în urmă cu o săptămână, exclusiv pe ,,Netflix”, cea mai mare rețea de televiziune online din lume.

,,Wu Assassins este un serial de acțiune cu arte marțiale și elemente supranaturale a cărui poveste se desfășoară în San Francisco – Cartierul Chinezesc. Iko Uwais (The Raid) îl joacă pe Kai Jin, care devine ultimul asasin Wu, ales să atragă puterile unei triade antice și să restabilească echilibrul. DiMofte îl joacă pe rusul Grisha Babinov. Serialul Wu Assassins are o unitate de elită și în spatele camerelor, seria fiind scrisă de John Wirth (`Terminator: Sarah Connor Chronicles`, `Falling Skies`), care servește și ca showrunner și co-producător executiv.

Tot producători executivi sunt și Tony Krantz (`24`), Chad Oakes și Michael Frislev de la Nomadic Pictures (`Fargo`, `Hell on Wheels`)”, se arată într-un comunicat remis de site-ul de informații din lumea filmului, CineMagia.ro.

,,A fost o experiență unică pentru mine pentru că pe lângă actorie am avut oportunitatea de a-mi face singur scenele de luptă kung-fu și am avut parte de o echipă extraordinară de cascadori care m-au antrenat. Va fi o surpriză vizuală. Și în curând mă puteți vedea și pe marele ecran alături de Elijah Wood (`Lord of the Rings`) în comedia neagră `Come to Daddy`, regizat de Ant Timpson, lansat în Aprilie la Tribeca”, a declarat actorul, într-un interviu acordat postului EBS Radio Cluj.

Raresh DiMofte s-a născut în orașul-stațiune Târgu-Ocna, într-o familie de sportivi, tatăl acestuia, Costel Dimofte, fiind antrenor de haltere și arbitru international.

Este absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, promoția 2005, la clasa Diana Cozma și Radu Teampău. La scurt timp după absolvire s-a mutat în București, unde a jucat în producții ca ,,La Bloc”, ,,Baronii” etc.

În 2010 actorul a emigrat în Canada și s-a stabilit în Vancouver, pentru a-și urma visul de a juca în filme și seriale americane.

S-a lansat în 2013 cu serialul ,,Almost Human” și a continuat să apară în numeroase alte seriale de televiziune americane, filme de lung și scurtmetraj și piese de teatru; în 2015 este nominalizat la ,,Jessie Richardson Awards” pentru ,,Cel mai bun actor într-un rol secundar” pentru rolul său din ,,Blasted” de Sarah Kane, regizat de Richard Wolfe, Pi Theatre.

În decursul ultimilor cinci ani a interpretat diferite roluri în peste 50 de producții, care i-au adus o serie de premii și nominalizări internaționale ca ,,Cel mai bun actor principal” și ,,Cel mai bun actor în rol secundar” pentru două roluri diferite în ,,Polymorphia” (Klaus Flue), regizat de Bernardo Villarreal, respectiv ,,Kingspin” (Doru), regizat de Kasey Lum, în care Rareș joacă în românește. Raresh DiMofte poate fi urmărit jucând alături de Elijah Wood în comedia neagră ,,Come to Daddy”, care se va lansa în curând în cinematografele americane.

DiMofte mai este implicat și în comunitatea de film independent din Vancouver, în calitate de ,,Coordonator de Evenimente la Raindance Vancouver”.

Un talent de excepție, dublat de ambiție, dăruire și maturitate artistică…

Romulus-Dan BUSNEA