Fostul portar al Științei Municipal Dedeman Bacău, Răducu Tamaș revine acasă. Ultima oară la prim divizionaraHC Vaslui, Tamaș a fost transferat în acestă seară de lidera ligii secunde la handbal masculin, CSM Bacău. Tamaș se întoarce la CSM Bacău după un an și jumătate, el părăsind gruparea antrenată de Gabriel Armanu în vara lui 2016 cu destinația Vaslui. „Iată că după Rareș Păunică, un alt reprezentant al vechii gărzi se alătură proiectului nostru. Răducu

Tamaș va juca pentru noi din retur și sperăm ca din vară aventura să continue la nivel de primă ligă", a declarat antrenorul „cmseilor", Gabriel Armanu.

