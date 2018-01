În 25 martie se vor împlini 100 de ani de la trecerea în nefiinţă a compozitorului impresionist Claude Debussy. Unul dintre apreciaţii muzicieni francezi, Alain Pâris – dirijor şi muzicolog – va dirija un program, despre care afirmă că este singurul dedicat la noi centenarului morţii lui Debussy. Alain Pâris a dirijat peste 70 de orchestre în ţările lumii. Discipol al unor cunoscuţi maeştri, precum: Pierre Dervaux ori Georg Solti, Paris a câştigat în 1968 Premiul I la Concursul Internaţional de la Besançon. Dinu Lipatti a susţinut la Besançon ultimul său recital de pian. Am făcut această conexiune, cu gândul la Debussy şi la nenumăratele pagini pe care le-a dedicat pianului, multe dintre ele fiind transpuse ulterior pentru orchestră: Berceuse héroïque, Petite Suite sau Images – lucrare pe care o veţi asculta în această seară, concepută iniţial pentru două piane. Cu primele două Nocturnes: Nuages şi Fêtes, inspirate de tablourile pictoruluii englez Whistler, pe care muzicianul îl admira, se deschide simfonicul de la Sala “Ateneu”. Urmează o pagină cunoscută şi cântată aici de mai multe ori, poemul simfonic Prélude à l’après-midi d’un faune, ilustrare sugestivă a poemului lui Mallarmé. În continuare, două lucrări, de asemeni, orchestrate după crearea lor: Rapsodia nr.1 pentru clarinet şi orchestră – menită ca piesă de concurs pentru Conservatorul din Paris, în anul 1910, interpretată de Emil Vişenescu, instrumentist al Filarmonicii “George Enescu” şi profesor la U.N.M.B, membru al Trio-ului “Mozaic”şi Rapsodia pentru saxofon alto şi orchestră, în versiunea lui Silvio Rossomando, muzician italian cu notabilă activitate solistică. Programul se încheie cu a doua suită Images, Ibéria, o muzică cu ritmuri spaniole şi tablouri sonore delicate, din: Par les rues et les chemins, Les parfum de la nuit şi Rondes de printemps. OZANA KALMUSKI ZAREA 1 SHARES Share Tweet

