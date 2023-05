Subvenții de mii de euro la hectar, pentru cultivatorii de usturoi

Până la sfârșitul lunii, fermierii băcăuani care vor să cultive usturoi trebuie să depună la Direcția Agricolă Bacău o serie de documente, pentru a putea primi subvenții de la stat. Totodată, agricultorii care înființează culturi de cartof pentru consum pot primi ajutor de la stat, dacă solicită acest lucru până pe 19 mai.

În acest an, subvențiile sunt de 3.000 de euro / hectarul cultivat cu usturoi și de 200 euro / hectar pentru cultura de cartofi. În cazul usturoiului, subvențiile se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp și să obțină o producție de cel puțin 3 kg usturoi/10 mp. Producția trebuie valorificată în perioada 1 iunie – 21 noiembrie inclusiv. Beneficiarii pot fi persoane fizice sau juridice, depunerea documentelor justificative putându-se face până în data de 29 noiembrie 2023. Dosarul care trebuie depus la Direcția Agricolă până la sfârșitul lunii trebuie să cuprindă copii după actul de identitate (CUI, după caz), extrasul de cont bancar, adeverință de la Primărie, în original, cu suprafața de usturoi cultivată și modul de folosință a terenului (proprietate sau arendă), copie după Registrul Agricol pe anul 2023, cu suprafața cultivată cu usturoi, semnat, ștampilat, conform cu originalul, pe fiecare pagină. În plus, mai trebuie atașat registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare, vizat de Oficiul Fitosanitar, atestatul de producător, valabil la 31.12.2023, precum și filele din „Carnetul de comercializare” – pentru persoanele fizice, facturi și chitanțe – pentru PFA, IF, II, documente care vor dovedi valorificarea cantității minime de 3 tone/ha. „Toate documentele și anexele completate se vor transmite în format electonic, scanate după original, sau aduse personal, la sediul Direcției pentru agricultura județeană Bacău, responsabil ing. Elena Cernat”, au precizat responsabilii Direcției Agricole Bacău. De reținut că, în anul 2022, au fost înregistrați 14 fermieri care au ales să cultive usturoi (față de 9 fermieri, în anul precedent). Aceștia au cultivat o suprafață totală de 173.200 mp (în creștere față de 2021, când au fost înființați 140.634 metri pătrați de culturi cu usturoi). În total, acești fermieri au încasat subvenții de 257.072 de lei.

Cererile pentru subvenții la cartofi, până pe 19 mai

În cazul cartofilor de consum, cererile de subvenții trebuie depuse de către producătorii agricoli persoane fizice și de firme până pe 19 mai, inclusiv. Alături de cerere, mai trebuie trimise și copii după BI sau CI, atestatul de producător valabil, copie a certificatului de înregistrare la ONRC/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, dovada unui cont activ la bancă/trezorerie, precum și adeverința, în original, din Registrul agricol pentru anul 2023, cu suprafața de teren utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză și declarații pe propria răspundere. Documentele pot fi transmise electronic sai fizic, la sediul DAJ Bacău. Vor putea beneficia de acest sprijin financiar cei care vor utiliza o suprafață cultivată cu cartofi, de minimum 0,30 hectare, de pe care trebuie să obțină cel puțin 15 tone la hectar. În plus, cel puțin 6 tone la hectar trebuie comercializate, cu acte, până la data de 17 noiembrie 2023. Documentele justificative (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila / filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producției de cartofi se depun la Direcția Agricolă Județeană Bacău până la data de 20 noiembrie 2023. Anul trecut, au fost 13 beneficiari prin program de minimis pentru cartofi, din care două au fost societăți comerciale, 5 Întreprinderi Individuale, 3 Persoane Fizice Autorizate și 3 Persoane fizice. Suprafața pentru care s-a beneficiat de sprijin a fost de 35,06 de hectare, iar suma platită ca sprijin pentru cultura de cartof a depășit 31.000 de lei.