Anul 2018 începe sub bune auspicii pentru moineșteni. La sfârșitul lunii decembrie, Ministerul Dezvoltării Regionale a anunțat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, iar strategia Moineștiului a fost selectată cu un punctaj foarte bun. „Acest document cuprinde mai multe măsuri și intervenții pe care municipiul Moinești și le propune pentru infrastructura și serviciile din sfera socială, iar bugetul alocat finanțării măsurilor cuprinse în strategie este de circa 6.700.717 euro”, arată Valentin Vieru, primarul municipiului. Tot la sfârșitul anului, edilul a semnat două noi contracte de finanțare: „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, str. Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, județul Bacău” (POR 2014-2020) și „Consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente didactice și echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian, cu clasele I-VIII, municipiul Moinești, județul Bacău, în perioada 2017-2020” (PNDL). La ultimul proiect, care vizează creșterea calității educației, se adaugă alte două pentru care Primăria Moinești a depus cerere de finanțare în cadrul POR 2014-2020. Investițiile sunt destinate Colegiului Tehnic „Gr. Cobălcescu”, proiectul având o valoare de 1.000.000 de euro, și Școlii Gimnaziale „George Enescu”, cu o valoare de 550.000 de euro. Proiectele au fost evaluate și s-au calificat în vederea obținerii finanțării. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.