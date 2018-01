Ştiinţa Bacău a făcut un pas spre sferturile de finală ale Cupei Challenge la volei feminin, miercuri seara, la Aesch, prin victoria reuşită în deplasare cu scorul de 3-2 (25-22, 16-25, 15-25, 25-21, 15-11) în faţa formaţiei elveţiene Sm’Aesch Pfeffingen. Ştiinţa s-a impus după o oră şi 53 de minute, revenind de la 1-2 la seturi. Cele mai bune jucătoare ale echipei antrenate de Florin Grapă au fost Denisa Rogojinaru, cu 19 puncte, şi Georgiana Faleş, 16 puncte. De la Sm’Aesch Pfeffingen s-au remarcat Nicole Patricia Walch, cu 20 puncte, Anu Ennok, 15 puncte, şi Maja Storck, 15 puncte. Au arbitrat spaniolul Angel Romero Martinez şi bulgarul Martin Ianakiev. Returul va avea loc pe 7 februarie, la Bacău.

