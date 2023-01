Știința Bacău pregătește primul turneu din 2023. Și se gândește cum să promoveze în A1 în 2024

Cu doar două victorii în primele șase meciuri ale Seriei de Est din cadrul Diviziei A2 la volei masculin, Știința Bacău vrea să ridice ștacheta. Și să-și îmbunătățească parcursul. Cadrul este unul propice, în condițiile în care cel de-al treilea turneu al campionatului va avea loc chiar la Bacău, la finalul săptămânii viitoare.

„Ne dorim să facem un turneu mai bun decât precedentele două. Jucăm acasă, în fața propriului public și avem această posibilitate, ca să nu spun chiar această obligație”, a declarat antrenorul Științei, Eusebiu Țurcanu, care contează pe un lot ce îmbină experiența lui Cosmin Matei, Mihai Șnel, Codrin Cernov, Matei Hagatiș, Răzvan Gâtlan și Andrei Veber cu elanul puștilor de la CSȘ Bacău: Ștefan Văduva, Tudor Matanie, Tudor Munteanu, Ștefan Țurcanu, George Petrache și Andrei Mazilu.

Inițial, Bacăul trebuia să găzduiască primul turneu al Seriei de Est, cel din octombrie 2022, însă având în vedere că la acea dată Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” era ocupată cu alte evenimente sportive, Federația Română de Volei a decis o rocadă între Rămnicu-Sărat și Bacău. Astfel, turneul de debut a avut loc la Rămnicu-Sărat, în toamnă, în timp ce la Bacău se va ține turneul din perioada 27-29 ianuarie. Nu este singura modificare de program cu care voleibaliștii băcăuani s-au confruntat în acest sezon. Astfel, juniorii din lotul Științei și-au văzut amânate primele trei etape de campionat din 2023 pe care le aveau de disputat cu CSȘ Bacău.

„O acțiune a lotului național U17, căreia i s-a adăugat faptul că weekendul viitor vom juca în A2 ne-a obligat să reprogramăm rundele din 15, 22 și 29 ianuarie, în cadrul cărora urma să jucăm cu Buzăul, Bistrița și Blajul. Juniorilor noștri le-ar fi prins bine câteva meciuri înainte de turneul de la seniori, dar ne conformăm situației. Suplinim prin antrenamente deoarece vrem să pregătim cât mai bine jocurile din A2 de pe teren propriu”, a declarat Sebi Țurcanu, care privește însă și dincolo de turneul de la Bacău. Mai exact, spre ediția 2023-2024, la finalul căreia și-a propus readucerea Științei pe prima scenă a voleiului masculin românesc:

„După atâția ani vitregi, cred că merită și voleiul masculin băcăuan o șansă. Sperăm ca autoritățile locale să privească și spre echipa noastră- una formată într-o proporție covârșitoare din jucători băcăuani- și să ne ofere sprijinul necesar pentru a reveni acolo unde am fost sezoane întregi. Eu am o deviză <Știu, Vreau, Pot>, dar pentru a o pune în aplicare și pentru promova echipa în prima divizie e nevoie în special de susținerea factorilor de decizie. Consider că prezența Științei în A1 la volei masculin ar constitui o atracție pentru publicul băcăuan și, în egală măsură, un imbold pentru copiii din oraș care practică voleiul”.

Programul turneului de la Bacău, de la finalul săptămânii viitoare

27 ianuarie : Știința Bacău- Corona Brașov, CSM București- CSM Râmnicu-Sărat.

28 ianuarie : Corona Brașov- CSM Rîmnicu-Sărat, Știința Bacău- CSM București.

29 ianuarie : CSM București- Corona Brașov, CSM Râmnicu-Sărat- Știința Bacău.

Clasament Seria de Est

1 Corona Brașov 6 6 0 18-0 18p.

2 CSM Râmnicu-Sărat 6 4 2 12-9 12p.

3 Știința Bacău 6 2 4 8-14 6p.

4 CSM București 6 0 6 3-18 0p.