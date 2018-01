După superba calificare în „optimile” Cupei Challenge, voleibalistele Științei Bacău își reiau treaba și în campionatul Diviziei A1. Acolo unde au ca obiectiv revenirea pe podium. Aflate pe locul 4 după înfrângerea suferită în finalul lui 2017, la Timișoara, studentele ar putea urca iar pe 3. Chiar în prima etapă din 2018. Prima condiție este ca Știința să învingă la scor de trei puncte pe CSM Lugoj azi, în epilogul rundei a 11-a a campionatului. A doua condiție, ceva mai greu de îndeplinit, dar, oricum, realizabilă, este ca CSM Târgoviște să piardă jocul programat tot azi, de la ora 17.30, pe terenul propriu, contra vice-liderei CSM București. „Ne dorim să continuăm lucrurile bune arătate în prima parte a campionatului. Am convingerea că fetele vor trata cu toată seriozitatea partida cu Lugojul. Chiar dacă este mai slab clasată decât noi (n.r. oaspetele ocupă locul 6), formația bănățeană rămâne o adversară pe care nu trebuie să o subapreciem”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. Câștigătoare marți a „setului de aur” în manșa retur a „șaisprezecimilor” Cupei Challenge cu Azerrail Baku, băcăuancele au revenit din Azerbaidjan miercuri seara, ajungând acasă în noaptea de miercuri spre joi. „E drept, s-a acumulat o anumită stare de oboseală, dar am convingerea că ea nu va afecta evoluția fetelor în meciul cu CSM Lugoj”, a concluzionat antrenorul Grapă, care speră ca publicul băcăuan să fie alături de Știința și în primul meci disputat pe teren propriu în acest an. A plecat Berdilă, vine Duric Pierdere notabilă pentru Știința la început de 2018. Gruparea băcăuană s-a despărțit săptămâna trecută de trăgătoarea secundă Ana Maria Berdilă. Venită în vară, de la campioana Alba Blaj, voleibalista de 25 de ani și-a manifestat dorința de a părăsi Bacăul și de a se întoarce acasă, la divizionara secundă CSU Galați, lideră în Seria de Est. „Nu ținem pe nimeni cu forța. Berdilă a vrut să plece acasă și i-am satisfăcut dorința, cedând-o sub formă de împrumut până în vară. Asta este situația”, a precizat antrenorul Științei, Florin Grapă. Formația băcăuană nu a reușit să acopere golul lăsat de Berdilă cu vreo achiziție. În schimb, a făcut-o pe un alt post deficitar: cel de centru. După accidentarea Gabrielei Dancu și plecarea Iulianei Matache, Știința a reușit să-și completeze lotul cu achiziționarea unui centru din Serbia: Dubravka Duric (foto). Fostă componentă a campioanei Alba Blaj (unde a fost colegă cu Berdilă), Duric (26 de ani, 1,90 m înălțime) este așteptată marți în Bacău. „Mi-aș fi dorit ca lotul să rămână unul alcătuit în întregime din jucătoare din țară. Din păcate, nu am găsit o româncă pe acest post, așa că am apelat la aducerea lui Duric. Sârboaica este o jucătoare bună, care ne poate ajuta”, a spus Florin Grapă. În „optimi”, cu Sm’Aesch Adversara Științei Bacău în „optimile” Cupei Challenge la volei feminin nu va fi gruparea croată Mladost Zagreb, ci echipa elvețiană Sm’ Aesch Pffefingen. Învinse în turul șaisprezecimilor de finală cu 3-1 acasă, elvețiencele au dat lovitura în returul de miercuri, de la Zagreb. În Croația, Sm’Aesch s-a impus cu 3-0 (14, 22, 18), adjudecându-și și setul de aur cu 15-10. Prima manșă a „optimilor” dintre Sm’Aesch și Știința va avea loc în perioada 23-25 ianuarie, în Elveția. Calificarea în „sferturile” competiției europene se va decide în Bacău, gazda returului din 6-8 februarie. Spre deosebire de Știința, care mizează, cu o singură excepție (noua achiziție din Serbia, Dubravka Duric) doar pe voleibaliste din România, Sm’Aesch este o multi-națională. Vice-campioana Elveției are în lot cinci straniere și cinci jucătoare autohtone. Stranierele sunt: Ennok (Estonia), libero-ul Poganny (Germania), von Piekartz (Olanda), Walch (SUA) și White (Canada). Efectivul grupării antrenate de neamțul Andi Vollmer este completat de elvețiencele Visentin, Matter, Storck, Werfeli și Zaugg. În returul cu Mladost, MVP-ul partidei a fost „secunda” nord-americană Nicole Patricia Walch, cu 21 puncte. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.