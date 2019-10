Îi place Demis Roussos. Mult, foarte mult. Pentru o eventuală coloană sonoră trebuie să căutăm însă în altă parte. Putem alege în cazul de față „Good-bye, my love, good-bye?”. Putem, dar nu se potrivește. Unei persoane care spune că nu are niciun regret, precum antrenoarea de atletism a CS Știința Bacău, Cristina Alexe, protagonista din această săptămână a rubricii noastre, ar merge de minune altceva. Voilà, Edith Piaff! „Non, je ne regrette rien”. Gata! Acum, că am ales bine, să dăm drumul la muzică! Adică la destăinuri.

Data și locul nașterii: 1 iulie 1978, Suceava.

Stare civilă: căsătorită cu Dan Alexe, doi copii – Sarra, în vârstă de 9 ani și Teodor, de 6 ani.

Cea mai mare realizare profesională: „Medaliile internaționale cucerite de sportivii mei. Și aici aș alege bronzul la Mondialele de Ultramaraton al Andreei Pîșcu și succesele lui Alex Soare: calificarea la Jocurile Olimpice, argintul la Europenele de Tineret în 2013 și titlurile de la Jocurile Mondiale Universitare”.

Cel mai mare regret profesional: „Poate suna ciudat, dar nu am regrete. Și asta pentru că întotdeauna, chiar și atunci când nu am obținut rezultatele sperate, am știut că am făcut tot ce a ținut de mine. Și pentru că iubesc ceea ce fac, fac totul cu pasiune și cu mult entuziasm. Nu, nu pot spune că am vreun regret profesional”.

Un lucru la care nu poate renunța: „La familie”.

Sportivul favorit: Novak Djokovic.

Hobby: „Ador să îngrijesc florile, orice fel de flori. Îmi place, de asemenea, să citesc, iar un alt hobby ar fi activitățile umanitare. De câte ori am ocazia, mă implic în activități de acest gen”.

Felul de mâncare preferat: salatele.

Trei lucruri de luat pe o insulă pustie: „Dacă ar putea fi considerate lucruri, familia și prietenii. Mi-ar fi de ajuns. Nu sunt deloc atașată de lucrurile materiale, dar, așa cum aminteam, nu aș putea trăi fără familie, fără cei dragi mie”.

Genul de muzică/ artistul preferat: „Demis Roussos. În funcție de starea pe care o am, ascult toate genurile de muzică, însă Demis Roussos îmi place mult, foarte mult”.

Orașul de suflet: „Suceava, orașul natal și Bacăul, orașul în care locuiesc”.

Vacanța perfectă: „Evident, cu familia. Undeva, într-un loc cu cât mai multă natură în jur și, neapărat, fără telefon”.

Personalitatea pe care ar vrea să o cunoască la o cafea: „Aici aș modifica puțin, dacă îmi este permis și aș alege două persoane pe care mi-ar fi plăcut să le cunosc dar care, din păcate, nu mai sunt în viață. Este vorba, în primul rând, de Nelson Mandela; tot ce am citit despre dumnealui m-a impresionat mult. Apoi, mi-ar fi plăcut să o cunosc pe Prințesa Diana”.

Un lucru nebunesc pe care l-a făcut sau pe care ar dori să-l facă: „În mod sigur, nu am făcut vreun lucru nebunesc și, aproape la fel de sigur, nu cred că ar exista un lucru de acest gen pe care să-l fac. Nu sunt nici adepta sporturilor extreme, așa că…”.

Spune sau ascultă bancuri? „Și, și. Un banc bun? Să mă gândesc. OK, așadar soția își întreabă soțul: «Dragul meu, cu ce o să mă surprinzi la aniversarea a 20 de ani de căsnicie?». Soțul, prompt: «Te duc în Thailanda». Soția, încântată: «Iooai, ce fain! Și la aia de 30?». Soțul: «O să vin după tine!»”.

Trei dorințe pe care i le-ar putea îndeplini peștișorul de aur: „În primul rând, să nu mai existe atâția oameni cu boli incurabile. Apoi, să fim mai uniți, să lucrăm mai mult în echipă. Și al treilea lucru, să fim mai atenți la cei din jurul nostru, la nevoile lor”.

Intermezzo. Intervenim din… regie și, dacă tot am amintit de coloana sonoră, oferim un… bonus-track. În cazul de față, o mare dorință a Cristinei Alexe, dorință ce nu ține neapărat de peștișorul de aur, ci de noi. De noi toți: un stadion cu pistă de atletism. Având în vedere răspunsul la următoarea întrebare, să sperăm că nu va trebui să așteptăm încă 29 de ani!



Cum se vede la 70 de ani: „Pe un stadion, făcând mișcare și, de ce nu, cu nepoții alături”.