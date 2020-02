(S)PORTretul săptămânii: Adrian Loghin, Știința karate-ului

Unul din secretele succeselor înregistrate de Clubul Sportiv Știința Bacău? Faptul că fiecare secție se identifică perfect cu coordonatorul său. Când spui volei feminin, te gândești automat la Florin Grapă. În spatele reușitelor secției de atletism stă numele Cristinei Alexe, așa cum seria de titluri naționale demnă de Guinness Book înregistrată de badmintoniștii Științei e legată strâns de Bogdan Milon.

La fel stau lucrurile și în ceea ce privește secția de karate, înființată în 2009 de Adrian Loghin. An de an, karateka Științei urcă pe podium la Naționale, Europene și Mondiale. Și de fiecare dată, Adi Loghin le e alături. Ca antrenor, în primul rând, dar și în calitate de sportiv. În anul în care va aniversa jumătate de veac, sensei Loghin se pregătește intens pentru un nou tur de forță, ce va debuta weekend-ul viitor, cu prilejul Campionatului Național. Până atunci, însă, antrenorul Științei își face încălzirea la (S)PORTretul săptămânii.

Data și locul nașterii: 2 noiembrie 1970, Bacău.

Stare civilă: căsătorit cu Mihaela, doi copii: Daria, în vârstă de 14 ani (i-a împlinit pe 24 ianuarie) și Luca, 11 ani (aniversați pe 21 ianuarie). „Și soția, și copiii sunt practicanți de karate. Mihaela s-a oprit- deocamdată- la centura maro, Daria are centura portocalie, iar Luca pe cea galbenă”.

Principala realizare profesională: „Sunt mai multe, toate în strânsă legătură și au ca rezultat faptul că în 2014 am devenit antrenor emerit. Mă bucur că din 2009, de când am înființat secția, am reușit să creez un liant între generații si între performanțele lor. Am avut la un moment dat un grup compact care a trecut prin toate etapele, cadeți, juniori, Tineret și Seniori. Am și acum alături de mine un sportiv care este la Știința încă din anul înființării secției: Doru Nica, un karateka format de regretatul Dănuț Botezatu. Pe lângă toate succesele importante ale elevilor mei, la realizări profesionale majore aș trece și câteva dintre rezultatele obținute de mine ca sportiv: două titluri mondiale și unul de vice-campion european la Veterani și un titlu de campion național pe toate cele patru stiluri la Seniori”.

Principalul regret profesional: „Sincer, nu am regrete profesionale care să mă marcheze. Poate doar cei doi ani în care am fost plecat din țară și a trebuit să-mi întrerup activitatea competițională. Dar până și acest regret este atenuat de faptul că, atunci când m-am întors și am decis să-mi reiau activitatea, toți sportivii au răspuns de îndată chemării mele”.

Sportivul preferat: „Leo Messi și Rafa Nadal”.

Hobby: „Drumețiile montane, atunci când am timp. Îmi place mult să mă relaxez alături de familie; periodic organizăm ieșiri în weekend-uri, adesea fără o țintă dinainte stabilită”.

Mâncarea favorită: „Pizza, pastele, micii. De asemenea, ador grătarul românesc, pe care prefer să-l prepar singur, ca la carte”.

Orașul de suflet: „Iașiul datorită celor șase ani petrecuți acolo în mediul universitar. Apoi ar fi Brașovul și Piatra Neamț. Nu pot încheia fără să menționez Bacăul, orașul natal pe care, ce-i drept, mi l-aș dori mai colorat și mai plin de viață”.

Actorii preferați: „Horațiu Mălăele și Keanu Reeves”.

Muzica preferată: „Îți spune ceva Whitesnake? Alături de trupa lui Coverdale îmi mai plac mult Simon and Garfunkel și Police. Prefer rock-ul, dar asta nu înseamnă că nu ascult cu plăcere și alte genuri; totul depinde de starea de moment și de anturaj”.

Vacanța perfectă: „Alături de familie, undeva la o mare cu apă cristalină și cu locuri de joacă atractive pentru copii”.

Nu poate trăi fără…: „…fără familie, fără cei dragi”.

Trei lucruri de luat pe o insulă pustie: „Dacă vorbim de lucruri înseamnă că excludem ființele, nu? Bun, în cazul acesta trebuie să mă orientez către un manual de…supravietuire. Prin urmare, aleg o sursă de foc, un cuțit și, dacă se poate, ceva hrană”.

Trei dorințe pe care i le-ar putea îndeplini peștișorul de aur: „Dacă mă aflu încă pe insula pustie, prima dorință ar fi să ajung cât mai repede la familie. A doua dorință este sănatate pentru mine și cei apropiați mie, iar a treia să pot realiza o sală de antrenament pe sufletul meu. Un Dojo modern”.

Personalitatea cu care ar ieși la o cafea: „Aș vrea să am prilejul de a schimba câteva cuvinte cu multiplul campion mondial de karate Rafael Aghayev”.

O nebunie pe care a făcut-o sau pe care ar dori să o facă: „Am facut multe nebunii, dar mă voi opri la una pe care nu am făcut-o, dar mi-ar plăcea sa o «comit» cât mai curând: un zbor cu parapanta”.

Capitolul bancuri: le spune sau le ascultă? „Mai mult le ascult. Unul dintre cele mai bune bancuri auzite datează dinainte de 1989. Cică, supărat că milițienii sunt considerați lipsiți de cultură, un comandant îi cheamă pe subordonați și le spune: «De acum, săptămânal, veți participa, prin rotație, la diferite activități culturale, pentru a schimba părerea generală defavorabilă creată despre noi, milițienii. Mai întâi, doi dintre voi vor merge deseară la un concert de muzică simfonică. Uite, luați biletele și mâine să veniți să-mi raportați cum a fost». A doua zi, cei doi se prezintă la raport: «Tovarășu’ comandant, misiune îndeplinită. Ați avut o idee extraordinară. Să știți că dacă nu mergeam noi, nu dansa nimeni”.

Cum se vede la 70 de ani: „Ca la…50 de ani. Sănătos, alături de familie, în sala de antrenament”.