SPIRITUL DE “BACOVIST” NU MOARE NICIODATĂ

18 noiembrie 2023… Emoții bine cumpătate, șlefuite de trecerea anilor, bucuria revederii, plăcerea de a fi din nou împreună, starea aceea specială de apartenență la casta bacoviștilor, amintiri pe care nici măcar timpul nu le mai poate șterge, pe care le-am rememorat zgomotos, cu mândria insolentă a celui care a reușit să treacă odată, demult, linia de demarcație dintre permis și nepermis – într-o perioadă în care chiar și cel mai nevinovat neastâmpăr era aspru pedepsit, reîntâlnirea cu – altădată – temutul instrument de „tortură” aflat la îndemâna cadrelor didactice, catalogul, inofensiv acum, martor tăcut al strădaniei noastre intelectuale și al exigenței academice specifică profesorilor „de modă veche”, și, nu în ultimul rând, prezența alături de noi a profesorilor îndrumători au făcut din întâlnirea aniversară a absolvenților clasei a XII-a H, promoția 1993, Liceul „George Bacovia”, una cu totul specială, de neuitat.

Din rândul foștilor noștri profesori au fost prezenți dirigintele Dragoș Florescu, un veritabil coordonator de lot olimpic național pentru pasionații de Fizică, doamna Cristina Ciurea, eminent profesor de Matematică și fost director al Liceului „George Bacovia”, Adrian Horodnic, un adevărat reper profesional pentru toți profesorii de Istorie din țara noastră, și, nu în ultimul rând, Carmen Rusu, în dreptul căreia am remarcat faptul că pasiunea pentru Eminescu, pentru Bacovia și, în general, pentru Limba și literatura română a rămas nealterată de trecerea anilor. S-a strigat catalogul clasei a XII-a H, am păstrat momente de reculegere pentru colegii care nu mai sunt printre noi, am ascultat cuvintele pline de înțelepciune ale profesorilor prezenți.

De partea cealaltă a baricadei, așezați cuminți în bănci, exact în formatul din urmă cu 30 de ani, am trăit împreună momente de veritabilă epifanie, acceptând cu toții faptul că, dincolo de toate criteriile de validare socială, dincolo de note și de absențe, pentru fiecare dintre noi există un destin care se împlinește mai devreme sau mai târziu. Pe locul foștilor elevi, simpli visători și purtători de noțiuni teoretice cu care îndrăzneam să ne provocăm propriile destine, stăteau acum medici, profesori, ingineri, IT-iști, oameni de afaceri, cu câte 30-40 de angajați în țară și în străinătate, directori de instituții și, nu în ultimul rând, un membru al Parlamentului României, așa cum este cazul deputatului de Bacău, Cristian Paul Ichim.

La mulți ani, tuturor! La mulți ani, bacoviștilor!

A consemnat de la fața locului ALIN P.