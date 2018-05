La ora 9.00 fix, astăzi dimineață, Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a ajuns în Bacău și s-a oprit, mai întâi, în Spitalul Județean de Urgență, pentru a efectua o scurtă vizită, de numai o oră, la șantierul Spitalului Municipal și la Compartimentul de Radioterapie. A fost însoțită de Dragoș Benea, senator de Bacău, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, subprefect, primarul Cosmin Necula, Adrian Popa, managerul spitalului și dr. Raluca Ioana Dinu, directorul medical.



„Sunt pentru a doua oară, aici, în Bacău. Prima oară am fost în calitate de manager al spitalului din Baia Mare, dar și ca bun colaborator al domnului manager Adrian Popa. Acum, am venit din două motive la Bacău – primul, este evident, am venit aici, chiar în Spitalul Județean, pentru a vedea care sunt nevoile spitalului și cu ce poate să îl sprijine Ministerul Sănătății, iar al doilea motiv, pentru a organiza un atelier de lucru împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF, având în vedere multele cazuri de rujeolă din zona de est a țării, pentru a ne implica mai mult în prevenție, în găsirea unor soluții, inclusiv în implicarea directă privind vaccinarea”, a declarat Sorina Pintea.



Prima oprire: șantierul Spitalului Municipal Bacău

Vizita Ministrului Pintea în Spitalul Județean vine și în contextul în care, așa cum a prezentat Deșteptarea, primarul Bacăului și conducerea unității spitalicești au avut o întâlnire la București, pentru definitivarea procedurilor privind finalizarea șantierului Spitalului Municipal, care va forma, alături de Spitalul Județean, un complex spitalicesc ce se va numi Spitalul de Urgență „Sf. Maria”, deci, practic, o unitate integrată și completă, pe un nou proiect al actualei administrații locale și județene.



„Acum am aflat și sunt foarte surprinsă, că pentru acest spital municipal s-a achiziționat deja și aparatură medicală încă din 2007, de când a început construcția clădirii. Ceea ce nu înțeleg. A avut cineva vreun interes? E strigător la cer! Mi se pare că este o ofensă adusă pacienților din întreg sistemul. Se știe ca aparatele medicale se uzează moral foarte repede. Eu cred că trebuie deja cumpărată altă aparatură modernă, iar cea care există deja, și stă în cutii, am înțeles, să se redistribuie spre spitalele mai mici din țară. Eu nu văd ca în Bacău, acum, în 2018, să utilizați un ecograf din 2007, de exemplu. Nu văd cum această aparatură mai poate fi utilizată cu succes într-un spital de mărimea acestui spital județean din Bacău, care deservește anual 600.000 de pacienți, de aici și din județele limitrofe. Sunt unele aparate care, așa cum prevede legea, nici nu pot intra în contract cu Casa de Sănătate astfel încât spitalul să primească și bani pe acel serviciu medical, pentru că aparatele au o vechime mai mare de cinci ani. Este o risipă inadmisibilă. Nu am știut de acest lucru. Dar, ca primă impresie… sunt de părere că lucrurile merg foarte bine aici, la Bacău, în zona medicală”, a mai spus Ministrul Sănătății.

A doua oprire: Compartimentul de Radioterapie

Și pentru Compartimentul de Radioterapie veștile primite de la ministrul Sorina Pintea sunt foarte bune. Ministerul Sănătății va acorda sprijin pentru achiziționarea a încă unui nou accelerator de particule pentru efectuarea procedurilor de radioterapie, astfel încât să nu existe sincope în funcționare, iar odată început un tratament, acesta să poată fi dus până la capăt.



„Ca un pacient să fie tratat eficient este nevoie de două aparate de radioterapie, astfel încât dacă unul se defectează sau are nevoie de vreo revizie, pacientul să beneficieze de continuitate în tratament. Este o opinie pe care o sustin și cu siguranță, dacă vom începe achiziția prin Banca Mondială de astfel de aparate, a acceleratoarelor de particule, categoric primordial vom da aceste aparate acolo unde mai există și unde este posibilitatea ca acesta să fie instalat repede. Deja, aici, în Spitalul Județean Bacău este un nou spațiu asigurat, unde funcționează un simulator”, a mai precizat Ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

S-a vorbit și despre asigurarea condițiilor de spitalizare continuă în acest compartiment, absolut necesare pentru pacienții care vin din alte județe ale țării (Neamț, Vrancea etc).

Radioterapia a fost prezentată de dr. George Mihăilă, medic șef, care a precizat că în mai puțin de un an de la darea în folosință a acestui aparat de radioterapie (primul pacient care a beneficiat de aceste ședințe de tratament a fost înregistrat anul trecut, în luna iulie, n.r.), s-a ajuns acum la 30 de pacienți pe zi. Investiția în Compartimentul de Radioterapie a SJU Bacău se ridică la 6 milioane de euro și a avut drept scop modernizarea, amenajarea și dotarea cu aparatură de ultimă generație pentru tratamentul bolnavilor de cancer. Banii au fost alocați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții. Contractul de lucrări a fost semnat în 2015, în 2016 s-a finalizat lucrarea și anul trecut a început funcționarea. Compatimentul de Radioterapie este dotat cu un accelerator liniar de particule, cel mai modern din țară, prin care se pot realiza circa 15.000 de ședințe pe an, pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice, dar și un computer de plan tratament. Din suma totală a investiției, 60% reprezintă valoarea aparatelor.

Din Spitalul Județean Bacău, Ministrul Sănătății Sorina Pintea s-a deplasat la Consiliul Județean Bacău pentru susținerea unei conferințe de presă, asupra căreia vom reveni cu noi detalii.