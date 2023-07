SolarGen – primul showroom din Bacău de sisteme fotovoltaice

De câteva zile, pe strada Erou Ciprian Pintea, nr. 29 din Bacău, și-a deschis ușile primul showroom purtând marca General Electric – SolarGen. Amplasată într-un spațiu generos, aflat la parterul centrului comercial „Central Plaza”, expoziția cu vânzare beneficiază de soluții complete necesare producerii energiei verzi. Astfel, sub sloganul „Generăm energie și soluții pentru casa ta”, la SolarGen pot fi găsite panouri fotovoltaice fabricate de producători de top în lume (Canadian Solar, JA Solar, Trina Solar, JinKO Solar), inclusiv sisteme de prindere ale acestora, precum și cabluri și componente de conectare, dar și invertoare (Huawei, Fronius și SMA) și sisteme de stocare a energiei sau de monitorizare și control etc. „Am deschis acest showroom aproape de centrul orașului tocmai pentru că ținem mult la clienții noștri de peste tot și vrem să fim cât mai aproape de ei. Aici, cei interesați pot fi consiliați de consultanții noștri specializați în acest domeniu și de a viziona componentele sistemelor fotovoltaice pe care le comercializăm și, la cerere, le și instalăm, astfel încât să poată lua cea mai bună decizie atunci când doresc să își instaleze un sistem fotovoltaic”, a declarat ing. Florin Fînaru, coordonatorul departamentului Fotovoltaice & Inovație din cadrul companiei General Electric Bacău.

Stații de încărcare a autovehiculelor electrice

Show room-ul mai cuprinde și stații NGT de încărcare a autovehiculelor electrice, oferta din cadrul SolarGen fiind permanent actualizată, în funcție de noutățile care apar în domeniul energiei verzi, dar și de sugestiile care vor veni din partea clienților. În cadrul expoziției, a fost amenajat și un video wall de dimensiuni considerabile cu ajutorul căruia pot fi făcute prezentări video cu noile tendințe din domeniul energiei verzi, precum și simulări video folosindu-se aplicații online recunoscute la nivel mondial, astfel încât, la final, clienții să beneficieze de sisteme fotovoltaice optime. Pe acest video wall se vor efectua și sesiunile de instruire a echipelor de instalatori care vor monta sisteme fotovoltaice, acestea fiind făcute, până acum, la sediul firmei General Electric. „Este bine de știut că show room-ul SolarGen nu este doar o expoziție cu vânzare a sistemelor fotovoltaice, ci și o punte de legătură între compania General Electric din Bacău și toate persoanele fizice, juridice și instituțiile publice care vor să implementeze proiecte ce țin de energia regenerabilă. Astfel, oferim atât consultanță de specialitate, cât și sprijin profesional în implementarea programelor derulate la nivel național cu finanțare guvernamentală și europeană: Casa verde fotovoltaice, In2Rural, ElectricUp, PNRR etc.”, au precizat reprezentanții companiei General Electric. Accesul în showroom se poate face atât pe la intrarea din strada Erou Ciprian Pintea, cât și din interiorul clădirii „Central Plaza”

De ce să alegi din oferta General Electric

În acest an, peste 2.000 de băcăuani au reușit să se înscrie în noua sesiune a programului „Casa verde fotovoltaice”. Derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, programul asigură o finanțare nerambursabilă de 20.000 de lei pentru amenajarea de instalații fotovoltaice, contribuția beneficiarilor fiind de doar 2.000 de lei. O parte însemnată dintre beneficiari au apelat la serviciile firmei General Electric. „Firma noastră are 28 de ani de existență, fiind specializată în instalații electrice – branșamente, în general, de amploare mai mare. Asigurăm inclusiv serviciul de proiectare și execuție, chiar și pentru instalații cu tensiuni înalte, de 110 kilovolți. Constatăm că numărul băcăuanilor atrași de soluțiile de producere a energiei regenerabile este în creștere, de la an la an. Avem multe proiecte implementate, atât la persoane fizice, cât și la cele juridice. Însă, segmentul dedicat persoanelor fizice a început să se dezvolte puternic mai ales după ce au fost demarate programele AFM. Anul acesta, condițiile sunt mai severe, în sensul că firmele care instalează sisteme fotovoltaice trebuie să demonstreze că au în spate o experiență solidă, inclusiv autorizările ANRE, și în plus dispune de personal calificat, încadrat pe segmentul de instalații fotovoltaice. Mai mult, instalatorul este obligat și să depună o garanție de 200.000 de lei – scrisoare bancară, asigurare din partea unei companii de asigurări, cash colateral etc.”, aflăm de la ing. Florin Fînaru, reprezentantul General Electric. Această ultimă obligație, calculată în funcție de numărul sistemelor de panouri fotovoltaice pe care le va monta instalatorul, nu a existat în sesiunile trecute ale Programului, fiind introdusă pentru a acoperi eventualele pagube produse de neeligibilitatea unor proiecte. Cu alte cuvinte, firmele potente financiar, serioase, cu vechime în domeniu și cu un portofoliu bogat pot garanta succesul în implementarea proiectelor, fiiind capabile să ducă la bun sfârșit o lucrare de acest tip.

Cum alegi sistemul fotovoltaic potrivit

Orientarea băcăuanilor spre energia regenerabilă este determinată atât de dorința de a proteja mediul, de a ajuta natura, reducând emisiile, cât mai ales de aceea de a diminua valoarea facturilor. „În ultima perioadă, am dezvoltat acest segment al fotovoltaicelor, venind mai aproape de utilizatori, de beneficiari, cu acest showroom, tocmai pentru că, din experiența pe care o avem, sunt foarte mulți interesați de așa ceva, dar care doresc, la modul concret, să și vadă cum arată un astfel de echipament, să ceară detalii suplimentare etc. Or, noi îi putem ajuta să aleagă sistemul fotovoltaic bine dimensionat care să ducă la scăderea valorilor facturilor, chiar să fie pe zero. Prosumatorii, definiți ca persoanele, instituțiile sau întreprinderile mici care nu doar consumă, ci și produc energie, pot ajunge să primească bani în cont, dacă, în doi ani de zile, nu au consumat cât au furnizat și nici nu au fost compensați”, a explicat ing. Fânaru. Specialiștii General Electric îi pot ajuta pe cei interesați să devină independenți energetic la estimarea consumului anual al gospodăriei, aceasta fiind prima condiție de care trebuie ținut seama la alegerea sistemului fotovoltaic potrivit. Apoi, echipa de consultanță va putea determina care este puterea maximă pe care un prosumator o va putea livra în sistemul național energetic. În plus, trebuie aflat dacă circuitul electric al casei, dar și locuința sunt proiectate pentru a putea susține producerea de energie. „Important este să știe și care este suprafața unde urmează să fie instalate panourile. Cel mai bun loc este acoperișul casei, ideal, cu orientarea către sud, iar dacă nu este posibil, se adoptă combinația est-vest. Noi putem să efectuăm calcule și evaluări, în așa fel încât să știm dinainte câte panouri încap, care este varianta cea mai bună de poziționare, unde sunt elementele de umbrire care pot diminua performanța fotovoltaicelor. Astfel, aplicațiile de simulare tridimensională pe care le folosim pot face o analiză la nivelul întregului an, pentru că, se știe, soarele are o anumită elevație vara, alta iarna. De reținut că fotovoltaicele care, practic, transformă lumina în energie, pot produce chiar și când este depus un strat mic de zăpadă sau, în anumite situații, noaptea, e drept, limitat considerabil. Vorbim despre panourile de ultimă generație, denumite half – cut”, mai aflăm de la inginerii General Electric.

„Cea mai bună baterie de stocare a energiei este rețeaua națională”

În prezent, există trei categorii de producători privați de energie electrică. Vorbim, în primul rând, despre cei off grid, aflați în zone unde nu există rețea publică de electricitate și, ca atare, sunt nevoiți să stocheze în bateriienergia produsă. Apoi, deespre cei on grid – conectați la sistemul național energetic, care produc curent electric și îl „pompează” în rețea, devenind prosumatori, și cei hibrid (combinația dintre primele două categorii). Problema, în primul caz, este costul destul de ridicat al bateriilor „E drept că, în momentul de față, sunt mai puțin rentabile, dar cu siguranță, în următorii ani, se va regla acest inconvenient, pentru că apare congestia rețelei, când vor fi conectate mai multe sisteme, determinând, astfel, o scădere a prețurilor bateriilor. Noi, pentru exemplificare, avem în showroom o baterie pentru instalații solare, de la Huawei, de 5 kwh”, spun reprezentanții General Electric. Dacă vorbim de costuri, un sistem fotovoltaic care are o durată de viață de 20 de ani se poate amortiza în cel mult patru ani, dacă instalația este corect dimensionată. În cazul celor care au beneficiat de susținerea cu 20.000 de lei din partea statului, recuperarea investiției se poate face și după un an de zile, chiar mai puțin.

