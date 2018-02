La data de 09 februarie a.c., o patrulă de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu a depistat în trafic, un tânăr de 21 de ani, din comuna Stănişeşti, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Adjud unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.

La data de 10 februarie a.c., un echipaj de poliție din Oneşti a depistat în flagrant pe Calea Braşovului, un conducător auto în vârstă de 47 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentraţie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Oneşti, unde i s-au recoltat două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectueaza cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţiştii din Slănic Moldova au depistat în trafic un tânăr de 26 de ani, din Târgu Ocna, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Oneşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectueaza cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La data de 11 februarie a.c., o patrulă de poliție din cadrul Secției 2 Poliție a depistat în trafic, un bărbat de 65 de ani, din comuna Letea- Veche, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.