Un bătrân din municipiul Bacău a tras o sperietură zdravănă duminică dimineață după ce a găsit un șobolan în cadă. Bărbatul locuiește singur pe strada Panselelor și când a descoperit grozăvia și-a alertat copiii ca să-i vină în ajutor, să scape de rozătoare.

„Nu pot să-mi explic cum a ajuns șobolanul în casă! Am verificat gheul și nu avea cum să urce pe la țevi pentru că există beton între etaje, prin vasul de toaletă nu avea cum să iasă pentru că tata ține mereu capacul închis, așa că singura variantă plauzibilă rămâne fereastra de la baie. Gândiți-vă totuși că apartamentul este la etajul doi al imobilului!”

Cristi Ignea, fiul proprietarului

Acesta a declarat pentru Deșteptarea că nu și-a imaginat niciodată un astfel de tablou hidos. Cristi Ignea spune că pe str. Panselelor nr. 6 nu s-a făcut deratizare de ani de zile. El a luat legătura cu asociația de proprietari și a solicitat să se facă deratizare în regim de urgență.

„Dacă ne invadează șobolanii locuințele, mai rămâne să găsim șarpele în WC și vipera în pat! După ce am scăpat de șobolan, am spălat tot, am schimbat mocheta din casă și am igienizat locuința. Bătrânul este foarte bolnav, iar organismul lui slăbit numai de vreo boală nu are nevoie!”, declară Cristi Ignea.