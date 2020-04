În conformitate cu adresa DSP Bacău din 30 aprilie 2020, Spitalul Județean de Urgență Bacău (SJU) sistează internările la secția Neurologie pentru o perioadă de 14 zile.

Sistarea internărilor începe cu ziua de azi, respectiv joi, 30 aprilie 2020.

“SJU Bacău rămâne consecvent transparenței în comunicarea publică în această perioadă”, se arata într-un comunicat al SJU Bacău.

“Există o suspiciune. Și pentru a preveni o eventuală infectare în masă, mai bine închidem secția. Când vom avea și rezultatele vom mai vedea. Decizia este luată în comun acord cu DSP”, a declarat Mirela Romaneț, purtătorul de cuvânt al SJU Bacău.

“Directia de Sanatate Publica Bacau desfasoara anchete epidemiologice pentru fiecare caz confirmat COVID-19, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) elaborata de catre INSP–CNSCBT, actualizata in data de 28.04.2020”, a declarat directorul DSP, Dr. Mihaela Arim.

“Toate informatiile referitoare la numarul persoanelor confirmate COVID-19, numarul de persoane vindecate si starea de sanatate a acestora sunt comunicate zilnic de catre Grupul de Comunicare Strategica.

La nivelul SJU Bacau, exista la ora actuala 3 focare in evolutie, unul in sectia Ortopedie, unul in sectia Medicina Interna, unul in sectia Neurologie, iar la nivelul SMU Moinesti, 1 focar in evolutie, in sectia Chirurgie. Focarele au cuprins atat pacienti internati cat si personal medical.

DSP Bacau a luat masura sistarii internarii in cele 4 sectii pe o perioada de pana la 14 zile, iar in momentul aflarii pozitivarii rezultatelor de laborator, cazurile sunt transferate pe sectii de boli infectioase.

Mentionam ca toti pacientii care se vor adresa celor 2 unitati sanitare, vor fi evaluati in cadrul UPU-rilor si vor fi redirectionati si catre alte unitati sanitare cu paturi din judet.

DSP a reiterat obligatiile SJU Bacau si SMU Moinesti, de purtare corectă şi completă a echipamentului de protecţie de către ȋntreg personalul medical conform metodologiei INSP si a efectuarii curăţeniei si dezinfecţiei curente, de către personal cu echipament de protecţie corespunzător

Conducerea DSP Bacau analizeaza ori de cate ori este necesar, impreuna cu toti directorii medicali ai unitatilor sanitare, modalitatea de gestionare eficienta a situatiilor cazurilor deosebite. Fluxul informational intre DSP si unitatile sanitare este unul permanent care a dus la rezolvarea tuturor situatiilor critice pana la acest moment”, se arată într-un comunicat semnat de Dr. Mihaela Arim.