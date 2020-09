La data de 25 septembrie a.c, poliţiştii din Slănic Moldova au depistat, în trafic, un bărbat de 51 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,63 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată a.c, poliţiştii rutieri din Bacău au depistat, în trafic, un bărbat de 38 de ani, din comuna Odobeşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.