-Domnule Sechelariu aveți performanța omului realizat pe plan profesional, atât în domeniul privat, cât și în administrație publică, cât timp ați fost Secretar de Stat. Băcăuanii, în pragul alegerilor doresc să cunoască omul Sergiu Sechelariu, păreri, puncte de vedere ale unui om cu multă experiență. Ce ne puteți spune despre activitatea dvs., din experiența acumulată, corelată cu situația actuală legată de nevoile băcăuanilor?

– În primul rând vreau să cred că alegerile vor scoate cel mai bun candidat pentru orașul nostru. ORAȘUL NEAPĂRAT ARE NEVOIE de un om care să administreze Bacăul cu dăruire, experiență și moralitate. Cred și subliniez că acestea sunt CALITĂȚILE PRINCIPALE necesare unui primar, ca să OBȚINĂ rezultate pozitive și, în final, să poată crește calitatea vieții în oraș, pentru toți cetățenii Bacăului.

Nu este suficient să vrei, să promiți, să pozezi bine. Trebuie să ai și priceperea necesară pentru a conduce proiecte cu echipa care o ai la dispoziție altfel, se vor pierde bani de care ar beneficia toți cetățenii. Una e să faci cu banii noștrii, o investiție și alta să ai banii din finanțare nerambursabilă.

Vedeți, Bacăul a scăzut foarte foarte mult în ultimii ani în toate domeniile: economic, social, cultural, demografic, politic , etc. Acest fapt denotă că nu am ales OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT.

-Vorbeați de experiență, credeți că în economia votului contează experiența candidatului? Pe omul de rând îl interesează experiența candidatului?

– Electoratul băcăuan s-a maturizat și vede pe pielea sa. Economic, orașul moare. Nu avem apă, ne pleacă copiii în țări străine, nu avem spital, salariile sunt mici. Lista e foarte lungă…. Maturizarea electoratului se va concretiza prin vot și sper că se va alege înțelept EXPERIENȚA, MORALITATEA.

Cred în înțelepciunea băcăuanilor de a ocoli promisiunile lipsite de acoperire. Personal nu am fost de acord niciodată cu PROMISIUNI DE CARE SĂ NU MĂ POT ȚINE DE CUVÂNT.

Mi-am propus să nu critic ce au făcut și ce nu au făcut alții, asta se vede. Intenționez să mă organizez să pun umărul încă o dată să ridic nivelul Bacăului cât voi putea din poziția mea actuală și viitoare, așa cum am făcut-o și în anii din urmă.

Experiența de care ați amintit nu o ai din naștere, nu o cumperi, nu ți-o înmânează un partid, aceasta se dobândește prin muncă serioasă și se concretizează prin realizări. Eu am muncit mult și am și realizări.

– Domnule Sechelariu în domeniul privat vă considerați un om realizat?

– Da, mă consider realizat. Din punct de vedere profesional, ca INGINER am realizat în 20 de ani lucrări de construcții în țară, cât și în străinătate, lucrări de mare anvergură, peste 1000 de obiective realizate și am avut 1500 angajați, iar ca și reprezentare pentru Bacău, am construit Catedrala care reprezintă pentru latura mea spirituală Voința lui Dumnezeu de a-mi acorda șansa să simt apropierea de Divinitate și oameni. O lucrare dificilă, care a presupus efort dar mai ales DĂRUIRE SUFLETEASCĂ. Cu acest obiectiv se mândresc toți cetățenii orașului.

-Să intrăm în miezul problemei. Ce credeți despre băcăuani? Vă recunosc eforturile, experiența sau altfel spus, cunosc ei REALIZĂRILE DVS. DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, realizări care ar arăta băcăuanilor că ați fi potrivit ca primar dacă ați candida?

-Da, este o întrebare interesantă. Eu personal chiar am foarte multe realizări într-un termen scurt, cât am fost Secretar de Stat. Nu îmi place să vorbesc despre mine, motiv pentru care sunt convins că mulți vor afla pentru prima dată despre munca mea, despre realizările mele din cadrul Ministerului Transporturilor Lucrărilor Publice și al Turismului. Voi începe cu:

1 PROIECTUL LOCUINȚE PENTRU TINERI DIN CADRUL ANL. Acesta a fost și rămâne încă unul dintre cele mai mari proiecte din ultimii 30 ani din România, cu impact social. Proiect inițiat de mine și realizat în mare parte, care nu a rămas la stadiul de “voi face” sau de promisiune, proiect care încă se derulează dar destul de lent. În mandatul meu am implementat și construit prin acest proiect 38 000 locuințe ANL în România, dintre care, în județul Bacău 1400, iar în municipiu 950.

2 Un alt proiect inițiat de mine și implementat până la stadiul de finalizare a fost PROIECTUL SĂLI DE SPORT pentru tineri, în cadrul căruia s-au construit 485 de săli de sport, dintre care în județul Bacău 14. Și acest proiect a fost inițiat de mine și a avut succes.

Ca iubitor al sportului de performanță și nu numai, permanent am sprijinit sportul românesc. Într-o scurtă perioadă am fost președintele Federației Române de Lupte Libere.

3 Un alt proiect a fost Drumul Expres IAȘI- BACĂU – BUCUREȘTI, drum care, după cum se vede, nu a suportat reparații. Am organizat proiecte și pentru drmuri comunale, județene și autostrăzi. Am implementat în anul 2004 Proiectul centurii Bacăului. Am fost de atunci promotorul autostrăzii Bacău- Brașov.

4 Un PROIECT de care sunt foarte mulțumit este PROIECTUL DE ALIMENTĂRI CU APĂ, proiect național, proiect care a fost realizat și care a rezolvat o necesitate a milioane de români care au primit apă în casele lor, să poată duce o viață decentă, de minim confort. Aș enumera mun. Moinești, Roman și alte câteva sute de localități. Vedeți, nu întâmplător primarii din câteva zeci de localități mi-au acordat titlul de Cetățean de Onoare. Nu vreau să credeți că mă laud, motiv pentru care nu am făcut publice niciodată aceste titluri, deoarece am muncit pentru oameni, nu pentru titluri.

5 Un alt proiect pe care l-am realizat de la titlul de teorie până la finalizare este CREDITUL IPOTECAR. În acest sens am scris, prima carte de credit ipotecar respectiv „CREDITUL IPOTECAR ÎN ROMÂNIA”.

Aș dori să precizez că un proiect are multe etape la care te poți încurca: proiectare, finanțare, alegerea constructorului, urmărirea lucrării și în final recepția finală. Dacă nu ai experiență, te încurci pe traseu. Cât am fost secretar de stat am avut în subordine și Direcția Licitații pe România, precizez că nu am avut nicio contestație care să mă blocheze în derularea proiectelor. Acest lucru înseamnă EXPERIENȚĂ, CORECTITUDINE, PROFESIONALISM. Doar așa poți finaliza ce ți-ai propus, să convingi finanțatorul, să urmărești derularea proiectului dar mai ales să nu se blocheze proiectul, iar în final să îl finalizezi. A fost greu dar am reușit.

Am inițiat și proiectul Centura Bacăului pe care, din păcate nu am reușit să îl finalizez deoarece mi s-a cerut demisia. S-a considerat că dirijasem prea multe proiecte pentru Bacău.Vedeți, Centura Bacăului s-a poticnit și la proiectare și la finanțare și la licitație. Asta pentru că nu a fost un om cu experiență să conducă proiectul. Acum, toți se laudă, dar nu explică nimeni de ce nu s-a făcut până acum. Știm că trebuia de acum 10 ani să fie terminată. E bine și acum…

Prin munca mea am demonstrat că TOT CE AM PROMIS AM ȘI REALIZAT. Cred că aceasta este una dintre dorințele alegătorilor: CE PROMIȚI CA POLITICIAN SĂ TE ȚII ȘI DE CUVÂNT. EU M-AM ȚINUT DE CUVÂNT. În aceste momente de criză, de incertitudini, de neîncredere, este nevoie ca la alegeri SĂ PUNEM OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT. Când pui oameni fără experiență în poziții nepotrivite, nu te aștepta la rezultate pozitive. Alegerea unui primar cu experiență, cu moralitate, cu dăruire, va conduce la CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN BACĂU pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă sau poziție socială.

Personal am realizat pentru oraș multe obiective și sper că voi contribui să pun pe picioare proiecte noi pentru toate categoriile de cetățeni, din poziția mea actuală și viitoare, așa cum am făcut-o ca senator și ca Ministru Secretar de Stat.

Sergiu Sechelariu