– Domnule Sergiu Sechelariu, ne-ați obișnuit cu articole din care reies profesionalismul și motivația dvs., explicate pe înțelesul tuturor, să înțeleagă tot omul ce se poate realiza în Bacău. Aș dori astăzi să vorbim despre urbanism, despre arhitectura orașului. Ce credeți că trebuie făcut și de unde să începem?

–Bacăul, deși a rămas foarte mult în urmă, cam la coada orașelor din țară, are încă potențial, dar mai este foarte mult de lucru. Alte orașe au mers pe plus arhitectural și economic în fiecare an, iar noi am mers pe minus. De aici rezultă marea diferență între orașe. Trebuie să alegem un primar priceput, altfel tot în jos vom merge. Personal, sunt optimist și cred că de data aceasta băcăuanii vor alege EXPERIENȚA ȘI PROFESIONALISMUL.

Voi începe cu CENTRUL, zona Catedralei. Cu ani în urmă, EU, SERGIU SECHELARIU, am inițiat în cadrul MINISTERULUI Lucrărilor Publice două proiecte pentru înființarea zonelor Periurbane și Metropolitane. Aceste proiecte trebuiau implementate la nivel național. La Bacău, proiectul este pe undeva printr-un sertar al Primăriei. Aceste proiecte au fost aplicate în orașele Oradea, Cluj,Timișoara, care au înțeles imediat ce înseamnă aceste proiecte. Pentru Bacău era pregătit ca proiect pilot, orașul nostru trebuia să fie primul care aplică. Vă puteți interesa de existența acestui proiect. Nu s-a făcut nimic cu acesta. Vedeți, ideile mele în alte orașe au dat roade și le-au pus în aplicare, s-a dovedit că sunt proiecte de succes. Proiectul prevedea un spațiu urban pietonal, prin devierea traseelor carosabile (pasaje subterane și supraterane). Acestea am fi putut să le realizăm din 2005 până acum.Veți rămâne surprinși cum s-a dezvoltat Oradea din punct de vedere urbanistic și economic în ultimii 10 ani.

-Domnule Sechelariu, pentru aceste proiecte e nevoie de bani. De unde îi luăm ca să implementăm ceea ce spuneți?

– Am să vă explic care e procedura, pe modelul celor care AU REUȘIT în baza proiectului meu, care a fost de mare succes în orașele amintite.

Primarul și echipa trebuie să-și dorească să facă un oraș modern. “Vânarea fondurilor nerambursabile“. Aici trebuie o echipă foarte bine pregatită, care să muncească din greu. Să aducă orice ban nerambursabil. Proiecte cât mai multe. DUMNEZEU ÎȚI DĂ, DAR NU ÎȚI BAGĂ ÎN TRAISTĂ. Constructorii abia așteaptă să aibă de lucru, mai ales cei din Bacău. Rentabilizarea obiectivelor. Să vă explic cazul Oradea, orașul care a atras cele mai multe fonduri europene, 300 milioane euro, 700 euro /cap de locuitor și mai au în derulare încă 170 mil. euro. Parcul de distracții din Oradea atrage turiștii din zonă și realizează un venit de peste un million de euro pe an. Bani care rămân în orașul lor. Vedeți insula noastră câți bani produce și cât a produs în ultimii 10 ani? DACĂ ALȚII POT, TREBUIE SĂ PUTEM ȘI NOI. AM PIERDUT MULȚI BANI NERAMBURSABILI. Activarea tuturor resurselor care pot aduce venituri.

4.Reducerea cheltuielilor neperformante.

5. Contribuția PRIMĂRIEI cu bani prioritari DOAR pentru atragerea de FONDURI NERAMBURSABILE. ATRAGEREA INVESTITORILOR CU FACILITĂȚI DIN PARTEA PRIMĂRIEI, NU IMPIEDICAREA LOR.

SPER CA CETĂȚENII SĂ ÎNȚELEAGĂ ȘI SĂ FACĂ DIFERENȚA ÎNTRE UN PRIMAR PREGĂTIT, CARE VREA SĂ FACĂ TREABĂ ȘI UN PRIMAR CARE ARE REZULTATELE PE CARE LE VEDEM, SĂ NU SE LASE PĂCĂLIȚI DE “SUPER EROI” CARE NU AU ÎN SPATE NIMIC CARE SĂ ÎI DEFINEASCĂ.

Mă bucur că în alte orașe au implementat proiectul meu, dar mult mai mult mă doare că orașul în care trăiesc, care a fost cândva dintre primele din țară, acum a ajuns la coadă și nu s-a făcut mai nimic.

-Ce mai cuprinde partea de URBANISM a orașului în viziunea dvs.?

– Avem atât de multe de făcut, ar trebui să vorbim zile întregi numai despre asta, dar am să vă enumăr în mod sintetizat ce urmează să facă un Primar în domeniul URBANISMULUI.

Elaborarea unui plan urbanistic profesional, de tip occidental, în colaborare cu cei mai buni specialiști arhitecți, urbaniști care au rezultate în domeniu . Orașul trebuie să fie al cetățenilor, aceștia să se simtă confortabil, cu multe spații pietonale. Reglementarea pe regimuri de înălțime, pe amplasamente, etc. Construcțiile noi trebuie să completeze cadrul existent. Construirea nu trebuie făcută haotic, cum vedem în preajma Catedralei, spații de birouri care reprezintă o eroare urbanistică. Spațiul de la Catedrala Catolică trebuie amenajat conform zonei. În perimetrul Hotel Moldova, Teatrul Licurici urgentată definitivarea urbanistică. Sunt încă multe în această situație.

Anveloparea, consolidarea blocurilor. Amenajarea fațadelor o dată cu anveloparea de către arihitecți cu experiență. Mansardarea blocurilor acolo unde doresc proprietarii.

Amenajarea pistelor de biciclete.

Regândirea traficului rutier cu scop maxim de fluidizare a traficului.

Curățarea spațiilor publice, aici vor fi incluse și spațiile de colectare a gunoiului unde încă se creează disconfort multor cetățeni.

Extinderea și dezvoltarea orașului și de la est la vest, construirea unui pod spre Șerbănești.

Proiect inteligent de parcare în toate zonele.

Amenajarea zonelor în malurile Bistriței ca zone de promenadă, agrement.

Preluarea de MUNICIPIUL BACĂU a statutului de LIDER în raport cu localitățile vecine din Zona Metropolitană, pentru realizarea unor proiecte de interes comun, ținând cont de potențialul de dezvoltare al zonei. BACĂUL POATE DEVENI UN POL IMPORTANT FIIND ÎN CENTRUL MOLDOVEI LA INTERSECȚIA A DOUĂ DIRECȚII IMPORTANTE. VOI SUSȚINE ÎN CONTINUARE proiectele CELOR DOUĂ AUTOSTRĂZI BUCUREȘTI- BACĂU -SUCEAVA ȘI IAȘI- BACĂU- BRAȘOV. NUMAI ASA SPERANȚA ORAȘULUI SE ÎNDREAPTĂ SPRE O DEZVOLTARE CARE SĂ REPUNĂ BACĂUL ÎN PRIMELE ORAȘE DIN ȚARĂ, AȘA CUM ERA ACUM 15 ANI ÎN URMĂ.

DACĂ NE DORIM UN ORAȘ DE TIP OCCIDENTAL, MODERN, SUGEREZ SĂ ALEGEM OAMENI COMPETENȚI ÎN FRUNTEA ORAȘULUI, CARE AU EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIU, ALTFEL NE VOM UITA în continuare CUM CELELALTE ORAȘE SE DEZVOLTĂ, CUM DE ALTFEL O FACEM DE CEVA ANI BUNI , IAR NOI RĂMÂNEM ȘI MAI ÎN URMĂ.

CRED ȘI SPER ÎN ÎNȚELEPCIUNEA BĂCĂUANILOR DE A DECIDE VIITORUL ORAȘULUI LOR.