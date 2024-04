Se apropie Turul Colinelor Bacău 2024

Turul Colinelor Bacău 2024, competiție organizată de ACS Sports Academy Bacău, inclusă în calendarul național al Federației Române de Ciclism, se va desfășura în weekend-ul 18-19 mai, cu sprijinul autorităților locale.

Evenimentul se află în acest an la cea de-a cincea ediție, iar după succesul din anii trecuți, își propune ca și în acest sezon să alinieze la start printre cei mai buni rutieri, atât profesioniști, cât și amatori. Competiția din acest an va găzdui prima etapă a Cupei României de Șosea de Seniori, Juniori și Cadeți.

Cu un număr semnificativ de concurenți la start în ultimele ediții, competiția își propune ca și în acest an să alinieze la start printre cei mai puternici rutieri din România și nu numai. Cursa s-a bucurat în anii trecuți de prezența a cicliști importanți precum Eduard Grosu (multiplu campion național la șosea), Cristian Răileanu (locul 2 în Turul României 2022) sau Manuela Mureșan (multiplă campioană națională la șosea și mountain bike). De asemenea, plutonul a numărat și participanți din țări precum Bulgaria, Moldova sau Grecia și atrage și sportivi care participă, de regulă, la probe de mountain bike.

Ca în fiecare an, competiția va promova ideea de fair play și spiritul competitiv. Scopul acesteia este de a aduce împreună în același loc iubitorii ciclismului și de a pune în prim-plan voia bună și distracția pe bicicletă. Competiția a devenit tot mai cunoscută de la an la an, ediția din 2023 strângând la start peste 350 de participanți.

Cursa din 2024 va oferi participanților două probe :

-18 mai – etapa de fond (traseu scurt și lung) cu startul și finish-ul în localitatea Ungureni

-19 mai – o etapă spectaculoasă de circuit în centrul municipiului Bacău

Pentru a motiva mai mult iubitorii de pedalat din județ să ia parte la acest eveniment, participanții care cu domiciliul în Bacău vor beneficia gratuit de numărul de concurs.