Pandemia de COVID-19 ne-a afectat pe toți: tineri, copii, adulți și bătrâni, indiferent de ocupație, statut social, gen, abilități sau dizabilități, cu toții am resimțit efectele pandemiei. De asemenea, fiecare domeniu de activitate a fost afectat într-o mică sau mai mare măsură, iar autoritățile publice au căutat soluții prin care să vină în sprijinul celor afectați de pandemie. În timp ce IMM-urile și companiile din diferite industrii au beneficiat de subvenții sau alte măsuri de reziliență, mediul ONG a rămas ignorat în toată această perioadă, chiar dacă, în perioada stării de urgență organizațiile nonguvernamentale s-au mobilizat și au venit în sprijinul celor afectați de pandemie.

Nu ne putem compara cu medicii, asistentele, personalul din MAI sau toți ceilalți care au fost în prima linie în toată această perioadă; poate că nu am fost nici în a doua sau a treia linie, însă am fost undeva acolo, solidari cu ceilalți membri din comunitatea noastră; fie că a fost vorba de cumpărături pentru persoanele în vârstă sau cu probleme de sănătate, de campanii de informare sau de un simplu apel pe Facebook pentru a căuta medicamente vitale care nu se mai regăseau în farmacii, noi, voluntarii, am încercat în permanență să ne aducem contribuția în comunitate.

Alături de toate celelalte domenii, organizațiile nonguvernamentale de tineret au fost afectate de pandemie: am pierdut voluntari, ne-am pierdut sursele de finanțare pentru proiectele noastre, nu am mai putut ajunge la beneficiarii noștri așa cum ne propuseserăm și a trebuit să găsim noi metode prin care să mișcăm comunitatea, să căutăm în permanență să ne reinventăm și să ne echipăm cu noi competențe și instrumente pe care să le punem în slujba comunității. În plus, în perioada pandemiei, foarte mulți oameni din sectorul nonguvernamental, specialiști în lucrul cu tinerii și oameni care ani de zile și-au adus contribuția în comunitatea băcăuană au trebuit să își abandoneze proiectele și inițiativele începute pentru a putea găsi un alt loc de muncă.

Tot în perioada pandemiei, tinerii din județul Bacău nu au mai avut acces la contexte de învățare și participare, iar oportunitățile de dezvoltare personală și profesională s-au redus la ecranul monitorului sau a telefonului, asta dacă au avut noroc să aibă un dispozitiv și o conexiune la internet; școala online a continuat să producă decalaje între tinerii din mediul urban și mediul rural, să adâncească și mai mult inegalitățile sociale și diferențele de statut, șanse și oportunități pe care tinerii le au la îndemână.

Cu toții am privit către 2021 cu speranța că lucrurile se vor schimba, că revenirea la „normal” va înseamna inclusiv sprijinirea tinerilor din comunitățile locale și dezvoltarea de oportunități pentru aceștia, însă, din păcate, se pare că în Bacău, atât la nivel local, dar și județean, autoritățile publice au hotărât că tinerii și organizațiile nonguvernamentale de și pentru tineret nu se numără pe lista de priorități. Fondurile nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005 reprezentau pentru organizațiile din Bacău una dintre principalele surse de finanțare și, deși era momentul în care sectorul de tineret băcăuan avea cel mai mult nevoie de sprijin, pentru prima dată, după mulți ani, Consiliul Județean Bacău și Primăria Municipiului Bacău au decis că anul acesta organizațiile nonguvernamentale și tinerii băcăuani nu merită sprijinul lor și că ce s-a construit în ultimii ani, nu contează pentru ei.

În septembrie 2020, cu puțin înainte de alegerile locale, 24 de structuri de tineret din județul Bacău atrăgeau atenția viitorilor aleși cu privire la importanța susținerii strategice a sectorului de tineret la nivel local și județean, inclusiv prin alocarea unui buget anual suficient pentru ca organizațiile de și pentru tineret să își poată implementa activitățile și proiectele dedicate tinerilor, dar și prin susținerea grupurilor informale de tineri și a organizațiilor nonguvernamentale, diversificarea contextelor de dezvoltare personală, profesională și socială pentru tineri. Scrisoarea deschisă adresată candidaților de către sectorul de tineret a fost primită cu brațele deschise de către aceștia, care s-au îngrămădit să ne asigure de susținerea lor.

Dragi aleși, sectorul de tineret are nevoie de susținerea voastră. Vă rugăm să ne dovediți că tinerii din Bacău reprezintă pentru voi o prioritate, iar angajamentul vostru a fost real și nu doar clasica promisiune electorală.

Așteptăm un răspuns cu privire la lipsa fondurilor din acest an și totodată cu privire la lipsa de comunicare cu organizațiile de și pentru tineret (dar nu numai) din Bacău.

Cu îngrijorare,

Federația Tinerilor din Bacău, Asociația pentru Dezvoltare Activă, Asociatia Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Asociatia Be Great, Asociația Un Zâmbet Bacău, Asociația Inițiative pentru o comunitate responsabilă Moinești, Fundația de Sprijin Comunitar, Asociația Liga Studențească din Universitatea ” Vasile Alecsandri” din Bacău, Fundația Sfântul Ioan Bosco, Asociația Insula Cercetașilor Bacău, Asociația Centrul Părinții Spun Prezent, Asociația “HAI SA FACEM!”, Asociația Surf the Earth Project – STEP, Centrul European pentru Strategii Durabile, Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău, Grupul informal de tineri din Cleja, Street Delivery Bacău, ZidArt Bacău, Trupa de teatru Transparency, Trupa de Teatru Nobody’s Group, Trupa de Teatru In the spot, Trupa de Teatru A.C.T