Învață online și se adaptează. Au mutat clasa de cursuri de la școală, în camera lor de acasă. În clasa virtuală. Iar profesorii lor le sunt alături. Chiar ministrul Educației, Monica Anisie, a transmis tuturor cadrelor didactice o scrisoare deschisă în care a evidențiat importanța contribuției acestora la menținerea echilibrului emoțional al elevilor și a subliniat necesitatea creării de contexte educaționale prin orice mijloace de comunicare, motivându-i pe aceștia să rămână conectați la educație. Iar elevii și studenții s-au învățat cum… să învețe online pe mai multe platforme educaționale. Cea folosită de întreaga comunitate „ferdinandistă”, de exemplu, este Adservio, platforma electronică achiziționată de Colegiu „Ferdinand I”, ce presupune atât un catalog electronic, cât și secțiuni speciale pentru trimitere/primire teme/ atașare de fișiere, linkuri utile, bibliotecă virtuală, creare/rezolvare teste, statistici etc. Apoi, este Platforma Zoom, unde elevii și profesorii „se întâlnesc” în direct, pentru a discuta temele, a consolida informațiile, pentru a le clarifica. Aici se pot vedea și auzi. Mai sunt și alte platforme Microsoft, Google classroom, Moodle, Teleșcoala de la TVR și altele, unele create pe clase, altele pe profesori, pe fiecare elev în parte, unde se pot primi teme, se poate comunica, se poate lucra în echipă la un proiect, se poate învăța. Așa cum impune situația actuală. „Cert este că toți țin legătura cu școala și își doresc foarte mult revenirea în realitatea educațională”, mi-a spus prof. Nicoleta Zărnescu, director adjunct la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău.

Și adaug eu, după ce am vorbit, tot online, dar prin alte mijloace, cu mai mulți elevi și studenți băcăuani: cert este că noua modalitate de a învăța le-a schimbat comportamentele și obișnuințele multora dintre ei, că nu sunt suficient de motivați, că le lipsesc lucrările practice, discuțiile față în față, comunicarea directă cu dascălul de la catedră și că, da, își doresc să revină la școală. În clasele lor reale! Să-i ascultăm pe rând.

Andrei Tanasov, student anul III, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, absolvent al Colegiului „Gheorghe Vrănceanu” Bacău

„Odată cu instalarea stării de urgență, am fost nevoiți să ne mutăm toată activitatea în mediul online, o noutate atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Cu ajutorul adreselor instituționale putem accesa materialele necesare, avem cursuri sub formă de videoconferințe și primim teme la majoritatea materiilor. Consider că această digitalizare a procesului de învățământ era necesară și probabil va fi folosită și de acum înainte (de exemplu pentru transmiterea suporturilor de curs sau predarea temelor). O problemă o reprezintă însă lucrările practice și, mai ales, cele care presupun examinarea pacienților, în spital, care nu poate fi suplinită de platformele online. Anul acesta am început o materie numită «Semiologie», care stă la baza tuturor specializărilor clinice și care se desfășoară în spitale, iar colegii mai mari au stagii care, de asemenea, necesită interacțiunea cu pacienții. În funcție de cum va evolua pandemia, este posibil să recuperăm măcar o parte dintre acestea când ne întoarcem, mai ales în vederea examenelor practice.

În această perioadă am resimțit categoric o scădere a randamentului. Deși avem poate mai mult timp decât de obicei pe care îl putem aloca studiului, este mai greu să rămânem motivați și concentrați. Cred că este foarte important să ne organizăm bine în această perioadă și să ne stabilim obiective rezonabile pentru fiecare zi, deoarece ne apropiem de sesiunile de examene. Totuși, trecem cu toții printr-o situație excepțională ce ne afectează pe multiple planuri, iar cei ce sunt mai puternic influențați de aceasta pot solicita sprijinul Centrelor de Consiliere ale Universităților, care în mare parte își desfășoară activitatea online și în această perioadă.

Mai trebuie să avem grijă să menținem un stil de viață sănătos pe cât posibil, fie că este vorba despre obiceiuri alimentare fără excese sau despre cele minim 30 minute de mișcare zilnice. La un «search» distanță există destule articole și videoclipuri cu exerciții fizice pe care le putem executa și în interiorul locuinței, pentru a combate sedentarismul.”

Mara Ciorișteanu, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

„Această perioadă dificilă prin care trece toată lumea, pe mine ca adolescent și, mai ales, ca elev, pe care îl așteaptă un examen important, nu mă încântă deloc, dar mi-am dat seama că nu m-ar ajuta cu nimic dacă aș începe să-mi plâng de milă sau aș trata lucrurile cu superficialitate, luând această pauză ca pe o vacanță.

Așa că îndemnată de părinți și de doamna dirigintă care a fost alături de noi încă din prima clipă (începând cursurile online chiar din prima săptămână) am hotărât să folosesc această perioadă în favoarea mea. Am început să lucrăm online foarte repede și foarte bine, având în vedere situația dată, atât la română, cât și la matematică, chiar și la geografie. A fost mai greu la început, dar pe parcurs lucrurile au mers din ce în ce mai bine, ceea ce m-a motivat și am început să lucrez individual, ca și cum aș fi fost la școală. E adevărat că nu a fost ușor, dar am reușit. Am încercat să o văd ca pe o provocare și nu ca pe o corvoadă, spunându-mi tot timpul că este în avantajul meu, pentru că sunt mult mai odihnită și datorită faptului că nu trebuie să mai învățăm la celelalte obiecte, nu mai există presiunea testelor și ascultărilor.”

Teodor Grosu, elev în clasa a X-a, matematică-informatică, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, care a obținut anul trecut argint internațional la Olimpiada de Astronomie

„Eu nu pot să mă plâng de aceste zile, mi-au dat prilejul să mă axez pe fizică, astronomie și alte lucruri de care nu aveam timp în mod normal să îmi fac propriul program. La unele obiecte am făcut câteva lecții online, deci cred că va fi destul timp când ne întoarcem la scoală să primim note. Consider că această criză va trece numai dacă toată lumea respectă regulile impuse de specialiști și autorități. Statul în casă e cel mai ușor mod de a salva vieți.Însă sper că această situație se va termina până la sfârșitul acestui an, deoarece, deși înteleg decizia Ministerului Educației de a anula olimpiadele anul acesta, nu vreau să se întâmple același lucru și anul viitor; ar însemna multe ore de muncă neîmplinite și, mai ales, aș pierde multe experiențe. Sunt puțin dezamăgit de atitudinea inspectoratelor școlare și a Ministerului Educației față de orele online. Mi se pare că ar fi trebuit să le facă obligatorii într-un fel sau altul, sau să dea profesorilor un număr de ore și o programă pe care să le acopere în această «vacanță» forțată, ar fi fost mai ușor pentru toți, mai ales la materiile importante. Personal, am avut profesori care s-au orientat către mediul online și nu o să le fie greu să recupereze când ne întoarcem la școală, dar știu și cazuri unde profesorii nu au luat legătura deloc cu elevii.”

Ştefănuţ-Iulian Buhuș, student la Facultatea de Inginerie și Președintele Ligii Studențești din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

„Este o perioadă grea deoarece suntem nevoiţi să ne reinventăm. În acelaşi timp, ne bucurăm de liniște, de un studiu individual mai bine organizat, de o dezvoltare personală care implică aspecte inedite. Toate acestea au apărut în urma unei situaţii de criză şi, oricât de dificil ar fi, odată depăşită criza, beneficiile vor evidenţia capacitatea noastră de a ne adapta şi de a ne raporta la ceilalţi, precum şi modul în care putem să îmbunătăţim metodele de învăţare.

Din punct de vedere administrativ, din poziția de președinte al Ligii Studenţeşti și de membru al Consiliului de Administrație al Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău, am încercat să mențin moralul ridicat al studenților și să îi ajut cu orice tip de informație pentru starea lor de confort, încurajându-i să-şi continue activitatea online.

Vreau să-i felicit pe colegii mei din cadrul asociației pentru că au muncit pe rețelele sociale pentru a putea menține acest «vibe» al studenției, cu un «content» de calitate, pe pagina de Facebook – Liga Studențească Bacău și diferite activități distractive pe pagina de Instagram.

Nu uitați că oamenii atrag oameni, iar nimic nu este întâmplător. Continuați să vă consolidați principiile și valorile, împărtășindu-le cu ceilalți. Noi suntem studenții Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău și stăm în casă, așa că și tu ar trebui să stai!”

Theodora Enea, clasa a XII-a D, profil real, matematică-informatică, Colegiul Național „Ferdinand I”

„Blocată în «atelierul meu», am profitat de această situație și am continuat procesul de învățare a materiei necesare atât pentru bacalaureat, cât și pentru admitere, întrucât avem la dispoziție o multitudine de surse de informare pe care le putem accesa oricând, dar cel mai important este că avem susținerea și îndrumarea online, a profesorilor. Cu ajutorul dumnealor, pot spune că am păstrat rutina elevului de clasa a XII-a și aștept cu nerăbdare să trec prin emoțiile clasicului examen al maturității, ca apoi să mă bucur de un nou început! Totodată, cred că toată lumea va începe un nou capitol după această perioadă în care am descoperit ce valori trebuie apreciate și în care ne-am explorat creativitatea pentru a folosi, într-un mod productiv, timpul liber. Astfel, mă gândesc entuziasmată către viața de boboc la facultate într-un viitor modernizat!”

Eduard Doliș, elev în clasa a X-a, matematică-informatică, la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, olimpic la chimie, din clasa a VII-a, calificat anual și la etape naționale ale olimpiadelor de biologie, fizică, lingvistică, Științele Pământului, Științe pentru Juniori

„Trecem printr-o perioadă grea și e de înțeles ca fiecare să o gestioneze diferit. Personal, îmi place să îmi țin mintea ocupată. Citesc, ascult muzică și, chiar dacă olimpiadele au fost anulate, încă învăț la materiile preferate – chimie, biologie, fizică -, mânat de pasiune și de gândul că, la un moment dat, totul va reveni la normal. Pentru moment, e important să respectăm regulile impuse de autorități, pentru a combate criza cât mai repede.

Din fericire, nu am rămas în urmă cu materia la liceu, pentru că profesorii s-au implicat și s-au adaptat situației. Astfel, la unele materii avem cursuri online, unde profesorul ne explică materia în timp real, iar noi putem pune întrebări oricând, iar la altele primim conspecte ale materiei pe care am fi învățat-o în mod normal la școală, însoțite de exerciții pentru aprofundare. Sigur, a fost mai dificil la început, până ne-am obișnuit cu modul nou de lucru, dar acum totul decurge bine și eficient.”

Yvonna Doboș, elevă în clasa a VIII-a, Colegiul Național „Ferdinand I”

„De când a început tot haosul acesta COVID-19, nu pot nega faptul că mai toți elevii s-au simțit nedumeriți în legătură cu ce se va întâmpla cu studiile lor. În școala mea, toată activitatea s-a mutat, din fericire, în mediul online. Cursurile de pe internet s-au dovedit a fi distractive și utile, profesorilor dându-li-se astfel posibilitatea să ne monitorizeze temele și să consolideze noțiuni, iar elevii, pe de altă parte, au continuat să își desfășoare activitatea școlară, chiar dacă au făcut-o într-un mod neconvențional, de acasă.

După mine, școala online aduce beneficii, întrucât toți elevii dornici să învețe, chiar și într-o situație ca aceasta, își pot continua studiile. Ritmul în care avansează răspândirea virusului este rapid și nu cred că școlile se vor deschide prea curând. Fiind în an terminal, clasa a VIII-a, nu pot spune că nu mă sperie amânarea examenului. Chiar dacă o parte din materie a fost eliminată, nimeni nu știe cum va arata un subiect de examen sau ce criterii de notare vor fi. Cred că dacă avem noroc, examenele vor avea loc în luna iulie, având cel mai probabil o structură diferită față de cea cu care suntem familiarizați. Singurul lucru pe care îl putem face acum este să învățăm constant și să luăm parte la orele online.”

Sanda-Evelina Ababei, studentă master, Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

„În toată această perioadă dificilă prin care trecem, răbdarea și adaptarea au reprezentat punctele comune în toate activitățile desfășurate de la distanță, adăugând ajutorul unui laptop și al internetului. În tot ceea ce a însemnat educaţie, de la cursurile online susținute de cadrele didactice, până la efectuarea temelor suplimentare sau a activităților de lucru, aceste ajutoare și-au dovedit eficiența. Multitudinea de instrumente digitale și a platformelor online mi-au ușurat activitatea didactică întrucât săptămânal desfăşurăm cursurile online, în fața unei camere web. M-am adaptat și am încercat să mă organizez, în așa fel încât să nu existe diferențe în ceea ce înseamnă procesul meu educativ. Am continuat să-mi fac temele cursurilor pe care le primesc săptămânal prin e-mail sau referatele stabilite la începutul semestrului, precum și fișele de lucru pe care le descarc de pe platformă. De asemenea, citesc suplimentar suporturile de curs pentru a înțelege și mai bine materia. Cum, normal, urmez un program de studii care implică mult exerciții fizice și deprindere manuală, consider că activitatea practică va necesita în urma reluării activității anumite explicații suplimentare, care nu pot fi realizate în mediul online. Este nevoie de o adaptare continuă pentru că nimic nu este mai dificil decât un lucru nou care îți dă viața peste cap. De aceea, încrederea în sine este esenţială. Astfel, poți face față lucrurilor pentru că omul este construit să lupte și să învingă.”

Ana Nechita, elevă în clasa a X-a, profil Științe sociale, la Colegiul Național „Ferdinand I”

„Școala online e ca supa fără Delik’at. Nu pare să aibă sare și piper, cu alte cuvinte, nu prea are farmec. Deși, asta este una dintre fețele viitorului, nu mă pot abține să comentez aerul robotizat și sec al întâlnirilor la care am participat în ultimele săptămâni. E ușor să abandonezi ora și destul de dificil să o menții vie. Desigur, e tot ce avem în această perioadă, apreciez eforturile și implicarea unor profesori și sper să apelăm la această opțiune doar în cazuri absolut necesare ca acum. Prefer școala între pereți, în clasa de la colegiu, surprinzător, un loc unde învățarea e mai distractivă, datorită contactului direct cu profesorii și colegii. Și totuși, nu pot să nu observ avantajele oferite de școala online. Am reușit să termin mai multe cărți decât în mod normal aș fi făcut-o și chiar să mă apuc de scris una. Timpul petrecut acasă e cel mai bun exercițiu de creativitate.”

Narcisa-Bianca Țaga, studentă la specializarea Administrație publică, anul II, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău

„Toți știm că nimic nu egalează conexiunea care se produce între profesor și studenți în timpul orelor de curs și seminar, atunci când acestea se desfășoară față în față. În acest moment, ne adaptăm situației și noi, și profesorii. Pentru ambele părți este ceva nou. Așadar, ne întâlnim online cu ajutorul aplicației Google Classroom. Pentru mine este o aplicație ușor de utilizat, m-am obișnuit cu interfața de la prima accesare, a fost creată special pentru învățământ online și din acest motiv are multe opțiuni: interacționez oricând cu colegii mei și cu profesorii, adresez întrebări, încarc teme, primesc răspunsuri și note, oferă și posibilitatea susținerii online a examenelor și colocviilor, sunt înștiințată automat pe contul de e-mail atunci când un profesor postează ceva în cadrul aplicației. Sunt însă și activități care nu pot fi realizate cu ajutorul Google Classroom, cum ar fi practica de specialitate pe care studenții trebuie să o desfășoare, în cazul meu, în cadrul unei instituții publice. Am colegi care au reușit să finalizeze orele de practică pentru acest an universitar, însă cei mai mulți și-au planificat-o în lunile de vară. Sper ca până atunci să ne reluăm cursurile. Aștept cu emoție revederea cu colegii și profesorii, îmi este dor de ei, de discuțiile din pauze, de dezbaterile interminabile pe teme de actualitate din cadrul cursurilor și de studiile de caz interesante din cadrul seminariilor. Îmi doresc foarte mult să mă-ntorc cât mai curând la universitate!”