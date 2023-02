SCM Bacău de aur și argint

Rebeca Drobotă a devenit campioană a României la categoria 52 kg, în timp ce colega sa de club, Ioana Cociorbă a urcat pe treapta a doua a podiumului național la +70 kg

Dacă este adevărat că ziua bună se cunoaște de dimineață, atunci secția de judo a Sport Club Municipal Bacău va avea parte de un 2023 plin de fast. La prima competiție a anului, finala Campionatului Național Under 18 la judo, derulată la finalul săptămânii trecute, la Craiova, gruparea pregătită de Constantin Manole a lovit în plin. „Țintind” o medalie de aur, una de argint, plus locul 2 în întrecerea pe echipe la feminin.

Acest bilanț remarcabil le-a avut în prim-plan pe două dintre judoka formate încă de la vârsta primului ghiozdan de profesorul Manole: Rebeca Drobotă și Ioana Cociorbă. Obișnuită cu laurii naționali, care i-au permis cooptarea în lotul olimpic de junioare, Rebeca nu a avut, practic, adversară la Craiova. Și-a dominat toate concurentele, adjudecându-și, după patru victorii din tot atâtea întâlniri, titlul de campioană a României la categoria de greutate 52 de kg. Un parcurs remarcabil a avut și coechipiera sa de la SCM Bacău, Ioana Cociorbă.

Aceasta a ajuns în ultimul act al întrecerilor de la +70 kg, fiind învinsă în lupta pentru aur de una din colegele sale de la Centrul Național de pregătire de la Deva. Titlul de campioană al Rebecăi și cel de vice-campioană al Ioanei confirmă, o dată în plus, școala de judo a Bacăului și, în special, ambițiile pe care SCM Bacău le are (și) la această ramură sportivă. În plus, trebuie notat că în ierarhia echipelor feminine de la CN U18 de la Craiova, SCM Bacău a ocupat locul 2, deși nu a avut decât două participante, dar, după cum s-a văzut, ambele ajunse în finala mare.

Prin comparație, lidera acestei ierarhii, SCM Arad s-a prezentat cu opt judoka, având însă același bilanț cu al echipei antrenate de Constantin Manole (un aur și un argint), în timp ce pentru gruparea de pe locul 3, Dinamo București, au concurat nu mai puțin de 15 sportive, care au contabilizat o medalie de aur și două de bronz, adică un total inferior celui înregistrat de SCM Bacău!

„Rezultatele obținute de Rebeca Drobotă și Ioana Cociorbă în puternica finală națională de la Craiova reprezintă o satisfacție imensă și, evident, o încununare a muncii depuse cu asiduitate la fiecare antrenament. Ambele fete, câștigătoare și în trecut de medalii naționale, s-au impus printr-o pregătire tehnică și fizică la un nivel foarte bun. Aceste rezultate le dau și ne dau un imbold pentru a ține, în continuare, ștacheta cât mai ridicată”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Constantin Manole. La SCM Bacău, ziua-i bună încă de dimineață. Și există toate premizele ca bună să rămână până la sfârșit!