Savore. Băcănie pur italiană în centrul Bacăului

De multe ori spunem că vrem o țară „ca afară”. Mulți dintre noi am călătorit și am văzut locuri care ne-au plăcut și care ne-au creat amintiri de neuitat. Și de fiecare dată am visat să avem și noi ceva frumos și de calitate. Ei bine, lucrurile se întâmplă și la noi, chiar sub ochii noștri.

Atunci când mă plimb prin oraș, cu treburi sau nu, sunt foarte atent la ce se mai întâmplă, și în mod special la vitrinele magazinelor. Zilele trecute, cu treabă fiind prin zona „Pătrășcanu”, am descoperit un magazin nou, care arată altfel și nu are cum să nu-ți atragă atenția. Scrie mare deasupra intrării „Savore”. Automat, după nume, gândul m-a dus la produse italiene. Știam că acolo e o cafenea: Santa Cruz, care după cum am observat, s-a mutat în imediata apropiere. Intrând la Savore, am aflat că noul magazin este fratele mai celebrei cafenele Santa Cruz.

Savore este de fapt o băcănie, care atunci când intri parcă te teleportezi direct în Italia. Totul are un alt aer și doar faptul că doamnele de aici vorbesc în românește te aduce cu picioarele… în Bacău. Și așa cum face un jurnalist, cu ochii după produse de jur împrejur, am început și cu întrebările. Așa am aflat că băcănia Savore are mai puțin de o lună de când s-a deschis iar cei care îi conduc destinele s-au gândit să facă un fel de hub. Conceptul? Vii, îți bei cafeaua la Santa Cruz, lași lista de cumpărături la Savore, personalul îți pregătesc toate cumpărăturile, achiți la final și pleci acasă…fericit, cu cafeluța băută, relaxat și cu cumpărăturile făcute. La primă vedere pare peste conceptul nostru de cumpărături, dar oamenii au început să se obișnuiască cu acest stil.

Toate produsele de la Savore sunt amplasate…cumva…strategic. Sunt așezate în așa fel încât poți să pleci acasă cu o … rețetă. În acest sens poți beneficia și de o consilere. Dacă achiziționezi o pastă, doamnele îți pot recomanda un tip de brânză, un tip de sos sau o carne și chiar și o sticlă de vin. Cât despre vinuri, în aproape 50 de etichete, acestea provin direct din cramele italiene, cei de la Savore au exculsivitate pentru că fac și distribuție de vinuri. De aceea prețul este unul foarte bun. În plus, toate produsele de aici, cu excepția pâinii (dar și a chabatei și a focacciei, care sunt cumpărate congelate și coapte aici, furnizate direct de distribuitori care le importă fie din Italia, fie din Franța – n.r.), sunt importate direct din Italia, direct de la producători. Ai să găsești aici 26 de sortimente de brânză și 38 de sortimente de mezeluri. Condimente, mai multe tipuri de paste, rizoto, deserturi, ulei de măsline, conserve, dulcețuri și chiar pește. Sunt multe, multe. Nu cred că le pot cuprinde pe toate, dar dacă intri la Savore, nu cred că ai cum să pleci cu mâna goală, mai ales că prețurile sunt foarte bune.

Dar de ce produse italiene? Știm prea bine că foarte mulți dintre concitadinii noștri au avut tangențe mai aprofundate sau mai puțin cu Italia și că au descoperit acolo o bucătărie senzațională, căreia îi duc dorul. Și degeaba încerci să faci o rețetă, chiar și un banal sandviș, cu produse românești, că n-o să aibă gustul de acolo. De exemplu un sandviș caprese, la care se folosește chabata, pui o chiflă, ulei de măsline, un pic de pesto, mozzarella românească, roșii, după care pui la presat la grill… Iese, dar nu are gustul de acolo. Iar cei care au fost în Italia, știu despre ce vorbesc. Iar cei de la Savore spun că nu e corect să vinzi un produs cu denumire italiană cu ingrediente românești. Degeaba vinzi caprese cu produse românești în el pentru că nu are gustul autentic.

Iar peste toate acestea, dacă ești în criză de idei atunci când mergi într-o vizită, la Savore poți găsi cadoul ideal. O combinație din câteva produse, însoțite de o sticlă de vin bun pot impresiona pe oricine. Unii au descoperit varianta asta și au spus că au avut mare succes cu ea.

Dar lucrurile nu se opresc aici, la Savore totul fiind în mișcare pentru a satisface orice gusturi și…pretenții. Așa că de săptămâna viitoare veți putea găsi și platourile Savore cu produse din băcănie, cu brânzeturi sau/și salamuri, un festin culinar care va fi găsit direct în băcănie sau comandat pe platformele de livrare la domiciliu, birou, etc. Încet și sigur, Savore va încerca o extindere în viitor, să facă și o brutărie, apoi un hub pe conceptul Italy, un hub cu insule în care se mănâncă – cu parte de paste, parte de grill, parte de pește, etc.

Așadar, vorba unui slogan celebru, viitorul sună bine. Până atunci ne bucurăm de ce este, pentru că este bun și de calitate. Nu-mi rămâne decât să împart cu voi bucuria calității Savore și să vă las coordonatele:

Băcănia Savore

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 F (lângă Cafeneaua Santa Cruz)

Telefon: 0726.330.506

Facebook și instagram: savore_exquisite

„Bun venit la #Savore_Exquisite, locul unde pasiunea pentru autenticitatea și calitatea produselor alimentare italiene se întâlnește cu bucuria de a savura gusturi delicioase și a descoperi arome noi.

De la uleiuri de măsline extravirgin și paste artizanale, la brânzeturi deosebite și vinuri rafinate, fiecare produs pe care îl găsiți pe rafturile noastre este atent selecționat pentru a vă oferi o experiență culinară autentică și inegalabilă.

Vă invităm să vă alăturați nouă în călătoria noastră culinară și să descoperiți bogăția și diversitatea bucătăriei italiene. Fiindcă la #Savore_Exquisite, pasiunea pentru gusturile autentice se întâlnește cu bucuria de a împărtăși această experiență cu dumneavoastră.”