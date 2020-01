Din acest an, băcăuanii care obișnuiesc să apeleze la transportul aerian, pentru a călători în scopuri turistice sau de afaceri, au la dispoziție noi rute de zbor de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău. Anunțul a fost făcut, ieri, 9 ianuarie, într-o conferință de presă organizată de reprezentanții Aeroportului din Bacău și Blue Air, cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportați. Alături de jurnaliști, în premieră, au fost invitați să participe și reprezentanții agențiilor de turism din Bacău și nu numai.

În debutul întâlnirii, Oana Chelaru, președintele executiv al Aeroportului din Bacău, a prezentat, pe scurt, proiectele de importanță majoră care au fost implementate la aeroportul din Bacău sau care se mai află în derulare: inaugurarea parcării aeroportului (acesta fiind ultimul obiectiv din cadrul proiectului de peste 55 de milioane de euro alocați din fonduri europene pentru modernizarea aeroportului), precum și modernizarea pistei și a celorlalte căi de rulare.

„Alături de eforturile noastre pe linie de investiții, astăzi suntem aici în special ca să vorbim despre pasageri. Pentru că, în final, ei sunt cei care definesc un aeroport. Pasagerii , numărul lor, numărul de rute, rutele noi, toate acestea sunt esența unui aeroport. Iar ceea ce facem noi pe linie de investiție este pentru pasager. Avem alături de noi compania Blue Air, cu care am pornit la drum cu ani în urmă. M-aș referi la anul 2012, când am demarat toate investițiile pe aeroport, și alături de această companie am avut o creștere constantă a numărului de pasageri, atingând chiar și 15-16 % de la un an la altul”, a declarat Oana Chelaru, amintind și despre strada recent inaugurată și finanțată de CJ Bacău, „un drum european către un aeroport internațional”.

„Bacăul, o piață în care vom investi”

„Pentru noi, Bacăul este o piață super interesantă și suntem gata să investim și mai mult aici. Sunt de 30 de ani în industria de aviație și Bacăul este un exemplu extraordinar de bun pentru cele patru organisme care trebuie să lucreze împreună pentru un succes pentru aeroport. Avem nevoie de infrastructura oferită de aeroport, care este cea mai bună pe care am văzut-o până acum în țară”, a declarat Carsten Schaeffer, directorul comercial al Blue Air.

Acesta a anunțat cele noi șase rute (alături de celelalte nouă operate în prezent de pe Aeroportul Internațional „George Enescu”) care vor fi puse la dispoziția pasagerilor aeroportului din Bacău, începând cu această vară, respectiv către și de la Atena, Oslo, Copenhaga, Larnaca, Birmingham și Stuttgart, după următorul program:

• Din 10 iunie, Bacău – Atena în zilele de joi și duminică;

• Din 15 iunie, Bacău – Oslo în zilele de luni și vineri;

• Din 16 iunie, Bacău – Copenhaga în zilele de marți și sâmbătă;

• Din 16 iunie, Bacău – Larnaca în zilele de marți și vineri;

• Din 17 iunie, Bacău – Birmingham în zilele de miercuri și duminică;

• Din 18 iunie, Bacău – Stuttgart, în zilele de joi și sâmbătă.

„Am ales aceste rute pentru că, în principal, sunt călători care-și vizitează rudele și prietenii. Deci, ne-am uitat la rutele unde sunt cei mai mulți români și vin în plus la celelalte rute pe care deja le operăm aici, în Bacău. Prețul biletelor va porni de la 19,99 de euro, iar dacă pasagerii vor profita de oportunitatea produsului Blue Benefit, vor putea avea o reducere de 12 euro, chiar și la acest preț minim”, a precizat reprezentantul Blue Air.

Nordul Europei, un pas îndrăzneț, dar util

Carsten Schaeffer a anunțat și cele două rute noi care vor fi introduse în același timp, respectiv din 15 – 16 iunie, dar care vor face legăturile între București și München (patru zboruri pe săptămână), pe de o parte, și Iași și Verona, pe altă parte (câte trei zboruri, pe săptămână). „Din 2019, toate rutele noastre către UK au fost pe un trend stabil. Ne așteptăm să avem un trafic stabil și de acum încolo către această destinație. Va depinde mult și câți români vor rămâne acolo, câți își vor lua familiile etc. Nu suntem îngrijorați în privința Londrei, pentru că este o destinație turistică și va continua să fie așa. Liverpool și Birmingham sunt diferite, dar avem încredere și vom face ajustări dacă va fi necesar”, a precizat directorul Blue Air, referindu-se la mult discutata problemă a Brexitul-ui.

Odată cu lansarea noilor rute din Bacău, cu o frecvență de două ori pe săptămână, Blue Air va aloca și cea de-a treia aeronavă pe această bază, măsură care nu va afecta baza companiei din București, și nici pe cea din Iași. Compania are în dotare avioane de tip Boeing 737, având în plan reînnoirea flotei pentru a oferi pasagerilor cele mai bune condiții de călătorie.