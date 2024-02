Sărbătorește Valentine’s Day în Arena Mall!

Ziua Indragostitilor merita sa fie sarbatorita intr-un mod deosebit! Este ocazia perfecta sa arati celor dragi cat de mult ii iubesti.

Arena Mall iti propune Cabina Video Selfie 360 by Claudiu Veres Photography cu tematica de Valentine’s Day, astfel incat sa poti surprinde un cadru romantic alaturi de persoana iubita. Videoclipurile instant in slow motion sunt disponibile GRATUIT imediat cum vei cobori de pe platforma 360. Va trebui doar sa scanezi un cod QR sau sa-ti introduci adresa de e-mail si vei primi acces la link-ul de unde il poti descarca.

In plus, Cupidonii au pregatit pentru tine surprize colorate! Cuplurile vor putea participa la concursuri inedite cu premii speciale oferite de Arena Mall. Joculetele care se desfasoara la masa indragostitilor aduc o nota de amuzament: partenerul isi machiaza partenera, “pantoful cu intrebari”, “obiectul preferat al partenerului meu este…”, “citeste pe buze…”, “doamna si vagabondul”, declaratii de dragoste, etc. La final, fiecare cuplu va primi un certificat de casatorie pentru o zi, personalizat cu Arena Mall.

Sarbatoreste 14 februarie alaturi de jumatatea ta intr-un mod inedit. Te asteptam in Arena Mall, la parter, in zona fantanii arteziene.

Ziua Indragostitilor este un motiv de celebrare si suntem nerabdatori sa auzim numeroasele feluri de a spune “Te iubesc”!

LOCAȚIE: Arena Mall, parter (zona fantanii arteziene)

PERIOADA: miercuri, 14 februarie

