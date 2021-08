Cuplurile de vârstnici și elevii merituoși, premiați de autoritățile locale

Motiv de bucurie pentru locuitorii din Horgești care, duminică, 15 august, vor marca ziua localității. Astfel, autoritățile locale le-au pregătit sătenilor multiple suprize menite ai face mândri că s-au născut și locuiesc pe aceste meleaguri.

Întâlnirea sătenilor va avea loc duminica ce urmează, în punctul local, denumit „Median”, din Horgesti, începând cu ora 13,30. Cum era de așteptat, de la marea sărbătoare, nu vor lipsi artiștii populari care vor încerca să le descrețească frunțile sătenilor de toate vârstele. Vor fi prezenți talentata Diana-Maria Duma, împreună cu Ansamblul „Comorile Horgeștiului”, alături de Paula Florescu, mica „Sofia Vicoveanca” de la Ansamblul „Busuiocul” din Bacău, soliștii și dansatorii de la Ansamblul „Roua Precistei” din Filipești și membrii fanfarei de alămuri din Băcioi – Corbasca. Supriza maximă va fi asigurată de îndrăgitul Paul Surugiu, cunoscut lumii artistice drept „Fuego”, care va concerta începând cu ora 14.00.

Întregul spectacol va dura până în jurul orei 18,00, urmând ca, odată cu lăsarea serii, localnicii Robert Herciu – instrumental și voce – și Ion Cojoc – saxofon – să cânte la balul organizat în aer liber, tot în punctul „Median”, până la 23,00, când se va da „stingerea”.

Lauri pentru bătrânii și tinerii comunei

De sărbătorare vor fi încântați și vârstnicii comunei, care au reușit să strângă, în echipă de doi, jumătate de secol de viață. Este vorba despre cuplurile din sat care anul acesta marchează 50 de ani de căsătorie.

Astfel, în cazul a patru familii de vârstnici, primăria din localitate le-a pregătit premii în bani și diplome. „Din 2017, tot facem acest lucru. Chiar și anul trecut, am avut grijă să alocăm sume pentru astfel de premieri, cu toate că nu am putut organiza nimic într-un cadru festiv, date fiind condițiile impuse de pandemie. Evident că și în acest an, suntem nevoiți să impunem respectarea regulilor prevăzute de autoritățile statului”, spune Luminița Adriana Temea, primărița din Horgești.

Aleșii locali, împreună cu edilul comunei, au decis să le acorde un semn de recunoaștere și copiilor care, la examenele din acest an, au reușit să obțină note strălucite: 9 elevi la capacitate și 7 la bacalaureat. Astfel, cei care au luat note între 7.00 și 7.99, vor primi 300 de lei, cei cu note între 8.00 și 8.99 vor fi premiați cu 500 de lei, iar notele de 9.00 și 9.99 vor fi recompensate cu câte 700 de lei. Din păcate, în acest an, nu au fost înregistrate note de 10.00. Premiul în aceste cazuri ar fi fost de 1.000 de lei. „Noi suntem foarte mulțumiți, pentru că se vede că și-au dat interesul. În anii trecuți, abia dacă aveam 4-5 cazuri. Copiii aveau probleme mai ales din cauza matematicii.

Acum, de exemplu, sunt, în total, 14 elevi cu note bune și foarte bune la examenele de capacitate și bacalaureat. Printre aceștia, se numără și eleva Larisa Maria Gherasim de la Colegiul Național «N.V.Karpen» din Bacău, cu medie peste 9.00”, a mai spus Luminița Temea, edilul din Horgești.