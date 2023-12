Șapte filme cu câini pe care merită să le (re)vezi în 2024

Cel mai bun prieten al omului este de mult timp vedetă de cinema. Seria de filme cu Lassie, o femelă fictivă Rough Collie, este deja considerată clasică. În anii `40 au fost lansate producțiile Lassie se întoarce acasă (1943), Puiul lui Lassie (1945), Hills of Home (1948), Provocarea lui Lassie (1949) și The Sun Comes Up (1949). De-a lungul anilor au urmat numeroase alte filme și chiar seriale cu celebrul personaj Lassie, inclusiv producția Lassie din anul 2005, cu Peter O’Toole, Peter Dinklage, John Lynch și Samantha Morton în roluri principale.

O altă serie foarte îndrăgită a fost cea cu Beethoven, un Saint Bernard care a devenit protagonist a nu mai puțin de 8 filme, începând cu Beethoven – un câine puțin prea mare (1992) și finalizându-se cu Beethoven și comoara secretă (2014). Dacă franciza Lassie punea mai mult accent pe aventură și dramă, Beethoven îmbină aceste stiluri cu elemente puternice de comedie.

În ultimii 20 de ani, multe alte filme cu câini au ajuns în topurile de audiență în cinematografe, la TV și pe platformele de streaming. Iată 7 astfel de titluri de (re)văzut în 2024:

Hachiko: Povestea unui câine (2009)

Unul dintre cele mai emoționante filme de profil, cu Richard Gere în rol principal, spune povestea lui Hachikō, inspirată din realitate. Este vorba despre un profesor care găsește un cățeluș pierdut. Între ei se formează o legătură profundă, care dăinuie chiar și în urma unei tragedii. După ce omul moare, câinele continuă să îl aștepte în gară, în speranța că acesta va apărea la un moment dat, conform programului obișnuit.

A Dog’s Purpose (2017)

Cunoscut publicului din România sub titlul Câinele, adevăratul meu prieten, acest film de aventură este bazat pe romanul A Dog’s Purpose din 2010 al lui W. Bruce Cameron. Din distribuție fac parte actori precum Dennis Quaid, Josh Gad, Britt Robertson și KJ Apa, cel din urmă fiind cunoscut publicului mai ales din serialul Riverdale de pe Netflix.

A Dog’s Journey (2019)

Dennis Quaid și Josh Gad revin doi ani mai târziu cu o continuare a filmului mai sus menționat. Câinele, adevăratul meu prieten 2 tratează același subiect al devotamentului acestui animal față de om. Aventurile sunt duse la un nivel aproape fantastic, dar ancorat în același timp în limite percepute ca fiind parte a realității noastre. Emoția este puternică, filmul fiind foarte apreciat de iubitorii de animale.

Minus 25 grade (2006)

Pentru cei dornici de filme de aventură extremă, iată o producție americană de supraviețuire din anul 2006, un remake bazat pe filmul japonez Antarctica din anul 1983. Pe tărâmuri înghețate și periculoase, câinii sunt cei care devin eroi, în încercarea de a salva inclusiv viața oamenilor – partenerii lor în misiune.

Eu și Marley (2008)

Actorii Owen Wilson și Jennifer Aniston apar în rolul stăpânilor lui Marley, un Retriever Labrador. Ne este prezentată viața unui câine, de când era pui și până la sfârșit. El devine membru al familiei și este foarte iubit, fiecare clipă este prețuită la maximum. Filmul se concentrează de fapt pe modul în care prezența unui câine schimbă viața oamenilor – în bine, desigur, în ciuda unor provocări inevitabile.

Chemarea străbunilor (2020)

Adaptat după romanul autorului Jack London, acest lungmetraj transpune povestea lui Buck, un câine iubitor care trece de la viața domestică din California, la sălbăticia din Alaska. Acțiunea este plasată în timpul goanei după aur de la finalul secolului al XIX-lea.

Drumul unui câine către casă (2019)

Realizat pe baza unui scenariu de W. Bruce Cameron și Cathryn Michon, pornit de la romanul cu același nume din 2017 al lui Cameron, filmul A Dog’s Way Home este plin de aventură și ne arată din nou modul în care un câine prețuiește atât de mult oamenii din viața sa, făcând totul posibil pentru a ajunge din nou la aceștia.

Alături de filme, sunt și numeroase jocuri video cu această tematică

Un astfel de exemplu este Dog’s Life, joc video de acțiune și aventură din anul 2003 cu un câine pe nume Jake, dezvoltat de Frontier Developments exclusiv pentru PlayStation 2. Foarte populare sunt și sloturile online cu câini. The Dog House de la Pragmatic Play s-a bucurat de un succes remarcabil, astfel că a fost urmat rapid de variantele The Dog House Multihold și The Dog House Megaways – titluri disponibile pe platformele de cazino online cu mize reale, dar și sub formă de jocuri ca la aparate gratis.

Fără doar și poate, filmele cu câini aduc în lumina reflectoarelor legăturile speciale dintre oameni și aceste prietenoase creaturi patrupede. De la comediile amuzante la dramele emoționante, aceste producții explorează fidelitatea și loialitatea câinilor, capturând inimile publicului și aducând în prim-plan aventuri incredibile și lecții de viață.

Uneori eroi neașteptați, câinii au capacitatea de a inspira, de a aduce zâmbete și de a lăsa o impresie durabilă. Aceste pelicule devin, adesea, o călătorie emoționantă care celebrează legătura specială dintre om și cel mai bun prieten al său, câinele.