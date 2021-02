Puterea exemplului este la Moinești. Solidaritatea, empatia, implicarea sunt aici. Și responsabilitatea ca un act medical să se desfășoare în cele mai sigure condiții și să ofere cele mai bune servicii. La Moinești, Substația de Ambulanță este renovată cu ajutorul voluntarilor și al sponsorilor. Deja fostul ansamblu de clădiri în care funcționa acest serviciu are o nouă față: s-au finalizat lucrările la parterul noii clădiri, însă mai este încă mult de lucru. Iar cei implicați solicită în continuare ajutor. Ajutor și solidaritate pentru a salva… salvatorii!

În 2017, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Bacău a inițiat un proiect pentru construcția unei noi clădiri în Substația Moinești, deoarece vechile clădiri nu erau suficiente și nici corespunzătoare pentru nevoile acestui serviciu regional. Lipseau sau erau necorespunzătoare camerele de odihnă pentru personal, vestiarele, toaletele, camerele de depozitare a materialelor și a ustensilelor destinate curățeniei, camera de depozitare temporară a deșeurilor periculoase, camera de sterilizare, camera destinată mașinilor de spălat și de uscat rufe. În același an, pe 5 noiembrie, Ministerul Sănătății a alocat fondurile necesare acestui proiect (construcție modulară la acel moment), dar condiția era ca finalizarea și recepția lucrării să fie făcută până pe data de 21 decembrie 2017 (!). Lucru imposibil de realizat pentru orice potențial constructor. Drept pentru care nimeni nu s-a înscris la licitația organizată, iar proiectul nu a putut fi demarat și fondurile au fost retrase.

„Fiind la acel moment membru în board-ul Habitat for Humanity (HFH) Comănești și știind că SAJ Bacău nu poate primi donații în bani, ci numai în materiale/obiecte, m-am gândit să inițiez un parteneriat între HFH Comănești, SAJ Bacău și UAT municipiul Moinești, cu scopul de a strânge fondurile necesare construirii spațiilor necesare pentru buna funcționare a Substației de Ambulanță Moinești, o clădire care să funcționeze ca Centru Comunitar pentru Cursuri de prim-ajutor și ca sediu al Substației de Ambulanță Moinești. Habitat for Humanity Comănești urma să fie fundraiser și dezvoltator/constructor, SAJ Bacău, de asemenea, fundraiser, coordonator și beneficiar final, iar UAT municipiul Moinești, proprietarul terenului, co-finanțator, co-dezvoltator și co-beneficiar al acestui proiect colectiv esențial pentru multe comunități. Am început prin schimbarea proiectului clădirii dintr-una pe schelet metalic într-una pe structură de lemn, deoarece HFH Comănești avea expertiză în acest domeniu și pentru că acest gen de clădire se pretează cel mai bine la lucrul cu voluntari. HFH Comănești are echipă proprie de construcții, una căreia i se alătură voluntari în mod frecvent, oameni dedicați, implicați în proiectele comunităților!” Dr. Florin Hiru, președintele HFH Comănești la această dată

Așadar, demersul dr. Florin Hiru a prins contur, iar în 2019, după obținerea tuturor avizelor necesare, s-a demarat în forță construcția clădirii, cu speranța că, pe parcurs, se vor găsi și sponsori care să asigure cele necesare pentru finalizarea proiectului. Și da, au venit alături de întreaga echipă oameni gata să ajute. În timp, s-au adăugat sponsorilor persoane fizice și asociații, firme private locale, precum DEDEMAN, BARRIER, APREX AUTO, personalul Substației Moinești, Asociația pentru Ambulanță Bacău, ADLR Moinești, Palașanu Company, Kosmolux Moinești, Parc Pini Moinești, SC Norsonic SRL, Can 2000 Trading și așa mai departe. Iar lista este mult mai mare (va fi prezentată zilele acestea, când va avea loc la sediul Substației de Ambulanță Moinești și o ședință de lucru cu toți cei implicați)!

Deși în condiții improprii, Substația de Ambulanță Moinești a funcționat normal pe timpul lucrărilor, inclusiv în această perioadă marcată de pandemia cu noul coronavirus. S-au creat spațiile necesare prin eforturi proprii, tot personalul substației a contribuit cu bani, s-a primit ajutor de la persoane fizice și juridice, au fost și sunt întotdeauna mijloacele de protecție necesare, asigurate de Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, și munca a continuat.

Celor de aici nu le-a fost ușor, dar au reușit chiar să se mențină în stare bună de sănătate (numai 2 persoane au fost afectate de COVID-19 de la începutul pandemiei, ambele vindecându-se și revenind la lucru după perioada de izolare obligatorie). Pandemia însă a reorientat sponsorii către alte direcții unde nevoia era și este presantă, iar cei de la Substația de Ambulanță Moinești mai au de finalizat etajul noii clădiri, instalațiile de încălzire, de gaze, de aer condiționat.

În plus, trebuie să se doteze încăperile cu mobilierul necesar. Mai sunt și alte proiecte în completare, pentru a aduce Substația de Ambulanță Moinești la un nivel european – spațiu de spălare și dezinfecție a ambulanțelor, renovarea și dotarea corespunzătoare a vechilor garaje.

Se estimează că suma necesară ar fi de încă cel puțin 1.000.000 de lei. De aceea, pe această cale, se face un nou apel către toate persoanele fizice și juridice care înțeleg importanța acestor proiecte pentru comunitatea locală să sprijine cu tot ceea ce pot – donații în bani și materiale, servicii, voluntari pentru toate lucrările care mai sunt de întreprins! Pentru ca la Moinești să vorbim în continuare de solidaritate, implicare și puterea exemplului în a salva pe cei care ne salvează!

„Proiectul nostru este unul de suflet și l-am intitulat Salvăm Salvatorii! Iar parteneriatul nostru poate fi, în mod cert, un exemplu de bune practici de succes la nivel național pentru că această clădire pe care noi am ridicat-o împreună de la zero poate fi replicată oriunde în țară – avem proiectul tehnic, necesarul de materiale și o mulțime de sfaturi pentru cine vrea să pornească într-o astfel de aventură…” Valentin Vieru , primarul municipiului Moinești

Ca multe alte obiective din țara asta, Substația Moinești a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău se găsea într-o stare critică. Funcționând într-un spațiu impropriu de doar 34 de metri pătrați, în care se desfășoră toate activitățile specifice acestui serviciu, această clădire risca să piardă definitiv aprobările de funcționare, condițiile fiind improprii.

„Noi am solicitat fonduri de la Ministerul Sănătății pentru reparații capitale la toate substațiile, an de an, din 2012. Cu sprijinul autorităților locale au fost făcute reabilitări la substațiile din Podu Turcului, Tg. Ocna, Buhuși și Comănești. La Onești, începând cu 1 martie 2021 vor începe lucrările de reabilitare a spațiului. În ceea ce privește Substația Moinești, într-o primă fază construcția trebuia să fie modulară și să aibă o suprafață de 80 de metri pătrați. Cei de la Habitat for Humanity au reușit să extindă proiectul pentru o suprafață de 120 de metri pătrați plus mansardă, clădirea devenind astfel și un Centru Comunitar. Vom dota cu echipamentele necesare procesului de instruire sala de la etaj și vom susține periodic cursuri gratuite de prim-ajutor pentru populație. Finalizarea acestui proiect este extrem de importantă pentru Serviciul de Ambulanță, deoarece vom putea continua să ne desfășurăm activitatea și în municipiul Moinești și localitățile limitrofe, astfel încât să fim cât mai aproape de pacienții din aceste zone”, a declarat dr. Aura Crețu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.