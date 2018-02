Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, de la 1 ianuarie, a stârnit îngrijorare în instituțiile publice, principala temere a bugetarilor fiind că veniturile vor scădea. „Noi avem coeficienți, nu avem sume sume fixe. Am înmulțit acești coeficienți cu noul salariu minim brut pe țară, conform legii, respectiv 1.900 de lei în loc de 1.450 de lei”, a explicat Anca Sava, director Resurse Umane în cadrul Consiliului Județean Bacău. Diferența rezultată a fost suficientă pentru a acoperi contribuția, astfel încât salariul angajaților să nu scadă. Aceeași procedură a fost aplicată și în cazul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău. „Pentru angajații din centrele de asistență există anexe distincte în Legea 153 care vizează personalul plătit din fonduri publice. Conform acestora, de la 1 ianuarie, salariul a fost majorat cu 25 la sută, după care a fost operat transferul contribuției”, a declarat Daniela Țîțaru, director general. După transferul sumei ce reprezintă contribuțiile sociale datorate statului, a rezultat o majorare cu 10-12 la sută a salariilor. Șefii depășeau plafonul din 2022 Singurii care nu au beneficiat de creștere sunt șefii centrelor de asistență din cadrul DGASPC, salariile acestora depășind nivelul maxim prevăzut de Legea 153 pentru anul 2022. „În cazul lor, Ministerul Muncii caută soluții pentru ca salariul să nu fie mai mic decât cel din luna decembrie”, a precizat Daniela Țîțaru. În Prefectura Bacău, toate salariile au crescut cu patru procente, dar și aici există două excepții. „E vorba despre cei doi manageri publici, ale căror salarii au scăzut deoarece, în caz contrar, ar fi depășit plafonul maxim prevăzut de Legea 153”, explică Valentin Ivancea, subprefectul județului. Salariile celor doi manageri sunt mai mici cu 7 la sută față de cele încasate anul trecut. Procedura aplicată a fost cea prevăzută de lege: a fost majorat salariul brut cu 25 la sută, fiind acoperită, astfel, contribuția trecută în sarcina angajatului, iar diferența a dus la majorarea salariului cu 4 la sută. 0 SHARES Share Tweet

