S-au luat măsuri în urma incidentelor din școlile băcăuane

Prefectul Lucian Bogdănel a convocat joi, 2 februarie 2023, o conferință de presă ce a avut în prim plan două puncte: cazul de la Liceul Tehnologic „D. Mangeron” și rezultatul anchetei desfășurate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) la Școala Gimnazială „Miron Costin”. La această întâlnire au fost prezente și prof. Ana-Maria Egarmin, inspector general la ISJ Bacău și insp.șef Măriuca Amariei, șefa Biroului de Siguranță Școlară din Inpectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău, polițistul care a investigat cazul de la Liceul „Mangeron”.

„Am fost în permanență în legătură direct cu ISJ și IPJ, am fost informat în timp real și am monitorizat derularea anchetei în timp real. A fost o zi a audierilor măsura care s-a desfășurat până la miezul nopții și care s-a încheiat cu măsura reținerii a elevului agresor”, a precizat prefectul Lucian Bogdănel la începutul conferinței.

Tot prefectul a fost cel care a anunțat și o serie de măsuri pe care le va propune spre aprobare în perioada următoare, între care un parteneriat între Instituția Prefectului, ISJ, IPJ, Asociațiile de părinți și de elevi și chiar cu presa locală pentru a combate fenomenul violenței în școli. Totodată, prefctul a propus înființarea unei linii telefonice, cu whatsapp, unde pot fi reclamate astfel de fapte.

Din punct de vedere al ISJ, Ana-Maria Egarmin a afirmat că situația de la „Mangeron” este cunoscută și la nivel ministerial și că analizele pe caz vor continua. Insp. Șef Măriuca Amariei a precizat că:

„După ce am fost informați ne-am deplasat imediat la fața locului, am constatat primele aspecte și am pornit o întreagă cercetare. Am audiat cele două victime, și după administrarea întregului probatoriu am emis ordonanța de reținere a suspectului”. Spre finalul întâlnirii cu presa, inspectorul șef al ISJ Bacău , prof. Ana-Maria Egarmin, a anunțat și decizia în cazul speței de la Școala Gimnazială „Miron Costin”, unde s-a luat măsura de eliberare din funcție a directorului școlii.

Înregistrarea integral a acestei conferințe de presă se poate viziona pe contul de facebook Deșteptarea Bacău.