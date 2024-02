S-a încălzit afară, se… dezgheață și clasamentul?

Sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, CS Știința Bacău întâlnește pe CSM București, în etapa a cu numărul 17

S-a scurs un an, dar parcă a trecut un secol. În februarie 2023, prim-divizionara A de volei feminin CSM-Știința Bacău obținea primul său punct stagional în deplasare. Și-l obținea pe terenul unei adversare cu pretenții, CSM București, în etapa a 16-a a Diviziei A1. Echipa băcăuană antrenată pe atunci de Daniel Banu, Vicențiu Dumitrescu și Crina Bălțatu ceda greu, cu 3-2 (-24, 21, 20, -23, 11), în fața „tigroaicelor” de la CSM București, după mai bine de două ore de joc. Băcăuancele, care câștigaseră până atunci un singur meci, cel contra Universității Cluj, din finalul turului, începeau astfel, ușor-ușor, să-și croiască drum spre evitarea retrogradării: un set la Pitești, altul cu Voluntariul, un punct în fieful CSM-ului București și așa mai departe. O făceau cu o echipă foarte tânără, „construită” practic din nimic de regretatul Florin Grapă, iar echipa aceasta foarte tânără, care se baza însă și pe doi piloni cu mare experiență precum Anamaria Berdilă și Adina Stanciu avea să onoreze memoria profesorului Grapă cu permananța în A1. La un an distanță, doar amintirile par să se ridice din praf. Astfel, în cele 16 etape scurse din actuala ediție de campionat, Știința Bacău a contablizat tot atâtea înfrângeri. Și toate cu 3-0, ceea ce a transformat fosta multiplă campioana a României în codașa-codașelor din A1. Una… înghețată la Polul Sud al clasamentului. La zero grade. E adevărat, runda trecută, la Constanța, formația preluată în această iarnă de Cătălin Știrbu a fost aproape de sparge gheața și de a câștiga primul său set în această stagiune. Crusta s-a dovedit însă rezistentă, iar CSM Constanța- probabila adversară a Științei și în play-out- s-a impus cu 3-0 (10, 27, 22). Sâmbătă, 10 februarie, de la ora 17.00, în runda cu numărul 17, studentele băcăuane vor forța din nou copca, mai ales că primăvara bate în geamuri; cine știe, poate-poate va intra ceva aer proaspăt și în vetusta Sală a Sporturilor denumită pompos și inoportun „Narcisa Lecușanu”. Primăvara bate ea în geam, dar de cealaltă parte a fileului se anunță vânt înghețat. Vânt adus hăăt, din Capitală, de echipa în fieful căreia, acum un an, pe vremea aceasta, voleibalistele băcăuane antrenate de Banu, Dumitrescu și Bălțatu pierdeau la limită, în tie-break: CSM București. Așa cum spuneam, alte timpuri; timpuri apuse. Învingătoare contra Științei în actualul sezon cu scorul de 3-0 atât în turul campionatului, cât și în faza de debut a Cupei României, CSM București se va prezenta în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” pe cai mari. Cu excepția derby-ului pierdut în fața concitadinei Dinamo (0-3 pe 21 ianuarie), bucureștencele de la CSM au câștigat toate celelalte întâlniri de campionat din 2024: 3-2 cu CSO Voluntari, 3-1 la Constanța, 3-0 cu FC Argeș și, chiar la mijlocul acestei săptămâni, 3-2 cu campioana Volei Alba Blaj, în restanța din prima rundă a returului. Contra Blajului, CSM București, cu Guewe Diouf (23 puncte), Iuna Zadorojnai (19) și Matea Ikic (17), dar și cu ex-băcăuanca Alexandra Sobo titulară a condus cu 2-0 la seturi (la 15 și 23), a fost egalată la general după două acte cedate în prelungiri (24-26 și 25-27), pentru ca în tie-break să aibă câștig de cauză cu 15-9. În urma acestei victorii, „tigroaicele” continuă să ocupe poziția a șasea în clasament, cu… vedere la locul 5, ocupat de Dinamo. Cum între cele două echipe se află doar un punct diferență, iar vineri, în uvertura etapei, Dinamo va întâlni lidera Rapid, nu exclus să asistăm la o rocadă în clasament. Evident, dacă Dinamo nu va trece acasă de prima clasată. Și, la fel de evident, dacă alde Zadorojnai și Apolinario Correa nu se vor încurca, mununea- minunilor, tocmai la Bacău!

Programul etapei a 17-a

Vineri, 9 februarie, ora 17.00 : Dinamo București- Rapid București.

Sâmbătă, 10 februarie, ora 14.30 : CSM Corona Brașov- Volei Alba Blaj. Ora 17.00 : CS Știința Bacău- CSM București, CSM Târgoviște- FC Argeș.

Duminică, 11 februarie, ora 15.00 : CSM Constanța- CSM Lugoj. Ora 17.00 : Medicina Târgu-Mureș- CSO Voluntari 2005.

Clasamentul Diviziei A1

1 Rapid București 16 13 3 43-15 39p.

2 Volei Alba Blaj 16 11 5 39-19 25p.

3 CSM Lugoj 16 11 5 40-21 34p.

4 CSM Târgoviște 15 12 3 40-20 32p.

5 Dinamo București 16 10 6 34-19 31p.

6 CSM București 16 11 5 37-25 30p.

7 CSO Voluntari 2005 15 8 7 34-26 27p.

8 CSM Corona Brașov 16 8 8 29-32 24p.

9 CSM Constanța 16 6 10 24-36 17p.

10 Medicina Târgu-Mureș 16 3 13 15-39 10p.

11 FC Argeș Pitești 16 2 14 8-43 6p.

12 CS Știința Bacău 16 0 16 0-48 0p.