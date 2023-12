Robert Borcea (SCM Bacău) confirmă și la nivel european

În perioada 25-26.11.2023 a avut loc la Kranj în Slovenia, Concursul Țărilor Central Europene „Juniori Multinations” la înot în bazin de 50 m. Sportivul Robert Borcea, legitimat la Sport Club Municipal Bacău avându-l ca antrenor pe Sabin Jitaru, a cucerit medalia de argint la proba 4x100m ștafeta mixt, adjudecându-și cu această ocazie și două recorduri naționale, la 100m și 200m future.

Rezultate înregistrate:

100m fluture – Locul 5 +Record Național (56.87)

200m fluture – Locul 4 +Record Național (02.08.08)

100m spate – Locul 8

200m spate – Locul 4

La această competiție au participat 400 înotători din 12 țări: Austria, Bosnia și Herțegovina, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Turcia și Slovenia.

„Competiția a fost puternică, dar avem un sportiv, Robert Borcea, complet pe toate probele și care are un potențial foarte mare, potențial remarcat și de specialiști din FRNPM. Își îmbunătățește rezultatele de la o competiție la alta și trăiește sportul pe care îl practică încercând sa devină din ce ce mai bun. În plus un mare atu este și vârsta lui Robert, care are de partea lui tot timpul să realizeze înalta performanță” declară Sabin Jitaru, un antrenor al campionilor din SCM Bacău.