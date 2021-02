Primele blocuri de pe strada Aleea Parcului au fost construite în 1964. Debranșările de la rețeaua CET s-au efectuat progresiv, din momentul când au apărut centralele individuale.

Gheorghe Cornel Cristea ne semnalează problemele apărute la subsolul blocului 35, unde infiltrația de apă este profundă și le dă mari bătăi de cap: „Blocul este debranșat. Țevile au fost cepuite, sudate, la intrarea în subsol. Debranșarea nu s-a făcut de la sursă. Intrarea în bloc se face prin spate, de unde venea și alimentarea cu agent termic de la CET Nord. Aici sunt și problemele. Apa care se infiltrează este călduță. Când este frig afară se fac aburi, care au produs mucegai, săruri. O umezeală permanentă. Am mers la Asociație să căutăm o soluție.”

Sergiu Chițimuș, președintele asociației de proprietari este în temă. „Problema este mai veche. De când s-au făcut debranșările. Vedeți de unde curge apa? De aici! De la temelie. Blocul e tăiat de la căldură. Însă în loc lucrarea să se facă de afară, că-i mai mult de muncă, au tăiat dinăuntru. Dar bucata aia de țeavă care intră în bloc, dacă-i spartă? Au venit de la CET, s-au uitat, dar nu știu ce s-a rezolvat.” Pe domnul Sergiu Chițimuș l-am întâlnit stând de vorbă cu locatri de la blocul vecin, 35. Și acolo au fost destule probleme. „Dacă țeava e spartă ce faci? Trebuie să sapi! Te duci la vană și o închizi. Cum o închizi? Uitați-vă! Aici e vana! În gura asta de canal de lângă trotuar. De 40 de ani nu merge. E ruginită. Și când te duci la CET, spun că nu au bani. Ăsta-i trotuar? E săpat din jumate în jumate de metru, de câte ori a fost spartă țeava asta. L-au făcut la loc, românește: o găleată de prundiș, două de apă, una cu nisip și oleacă de ciment. Cum să țină? Până acum am avut doar promisiuni. Și nici de acum nu văd să meargă lucrurile mai bine.” Locatarii își rezolvă problemele cum pot. Blocurile sunt vechi. La infrastructură este problema.