Situație încordată în rândul angajaților Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Într-o scrisoare deschisă înaintată mass media și autorităților, colectivul CJPC Bacău, în frunte cu liderul lor de sindicat, își arată nemulțumirea, în principal, față de nivelul scăzut al salariilor în raport cu volumul mare de lucru și de dotarea deficitară a instituției.

Salarii mici…

Comisarii ANPC spun că „aprobarea Legii Unitare a Salarizării a creat dezechilibre salariale discriminatorii şi neconstituţionale în cadrul aceleiaşi categorii profesionale din aceeaşi familie ocupaţională”. „Comisarii ANPC au cele mai mici venituri (formate exclusiv din salarii, deoarece aproape orice altă activitate posibil aducătoare de venituri ne este interzisă) dintre toate instituțiile de control deconcentrate, deși toți avem studii superioare. Cele mai multe Comisariate județene nu au un jurist și un economist. Nici un Comisariat județean nu are niciun fel de personal auxiliar – secretară, șofer, femeie de serviciu. Tot comisarii suplinesc aceste posturi fără a fi și remunerați corespunzător”, se plâng angajații Protecției Consumatorilor. Potrivit sindicaliștilor, un comisar superior la ANPC are salariul brut de bază de 3.917 lei, în timp ce un inspector superior la Direcția de Sănătate Publică are 6.390 de lei, iar un șef serviciu ajunge la 9.440 lei. Un șofer la ANAF are un salariu brut de bază de 3.451 lei, în timp ce un comisar debutant la ANPC are doar 1.740 lei.

…și cheltuieli administrative, pe banii angajaților

Sindicaliștii susțin că, de multe ori, s-a întâmplat ca sediile comisariatelor să rămână fără curent electric, gaze naturale sau telefon și internet. „Câteodată ni se întamplă chiar să achităm din fonduri personale RCA-ul la automobilele din dotare sau facturi la utilități si apoi să așteptăm, luni în sir, decontarea acestora. În foarte multe comisariate sunt carențe mari în dotarea cu logistică simplă – hârtie, toner, calculatoare, imprimante, copiator funcțional (remarcați, vă rugăm, singularul!). Încercați dvs. să explicați unui consumator care vrea să depună o reclamație că nu îl puteți ajuta să facă o fotocopie la un document pe care trebuie să îl atașeze la o reclamație pentru că nu aveți copiator sau toner!”, mai arată salariații ANPC.

Tăvălugul restructurărilor și…epuizarea fizică

În ultimii 10 ani, la nivelul instituției, au intervenit trei restructurări masive de personal, astfel încât, în prezent, „comisarii sunt insuficienți în toate comisariatele, acestea nefiind structurate în raport cu criterii locale obiective – număr locuitori/consumatori, număr operatori economici, etc.” În plus, în ultima perioadă, din instituție au plecat tot mai mulți angajați bine pregatiți, cu multă experiența, motivul principal fiind salarizarea proastă și volumul mare de muncă. „Cei mai mulți comisari au concedii neefectuate în 2017, unii chiar din 2016. Dacă intră un comisar în concediu de odihnă și unul în concediu medical suntem în colaps. Se fac eforturi supraomenești pentru a se respecta termenele de răspuns la reclamații, fiind nevoiți să facem rabat de la acțiunile de supraveghere piață. Și ni se cere să fim omniprezenți: sâmbătă, duminică, Paști, Crăciun, să fim foarte prompți, să fim disponibili 24/24 de ore”, a declarat Adrian Roșca, liderul sindicaliștilor băcăuani. În aceste condiții, comisarii au atins un nivel maxim de epuizare fizică și psihică.

Subfinanțare…pe linie

Salariații susțin că sunt nevoiți să facă față zilnic sutelor de solicitări succesive „în care toți oamenii își manifestă nemulțumirea față de anumite situații (unele nici nu au legatură cu instituția noastră)”. „Suntem cunoscuți pentru numărul mare de reclamații pe care le înregistrăm lunar, număr care nu suportă comparație cu alte instituții. O bună parte dintre consumatori sunt mulțumiți de munca noastră, dar aceștia nu au fost niciodată vocali. O altă parte sunt nemultumiți – unii efectiv nu au dreptate, pe alții pur și simplu nu-i putem ajuta pentru că nu avem specialiști, laboratoare, etc. Din acest motiv, unii consumatori devin chiar agresivi, astfel că am avut comisari ANPC loviți care au făcut obiectul unor știri publice”, subliniază protestatarii. Agresivitatea este resimțită și dinspre reprezentanții firmelor controlate de comisarii Protecției Consumatorilor. „Nu în ultimul rând, ar trebui să amintim și faptul că orice fel de problemă a avut-o un comisar cu un operator economic (nu ne referim la faptele reprobabile de luare de mită) acesta a fost nevoit să se apere singur, din salariul mizer să-și angajeze un avocat pentru a-și dovedi nevinovăția”, conchid salariații Protecției Consumatorilor.

„Noi, cei de la ANPC, nu am fost niciodată foarte vocali. Însă, de data asta, ANPC-ul și comisarii din ANPC nu mai pot aștepta, nu mai pot răbda. Noi, în condițiile date, ne-am făcut treaba și am făcut și performanță. Oferiți-ne șansa ca, după atâția ani în care am fost prost salarizați, să avem parte de o recunoaștere a realizărilor noastre și să fim salarizați pe măsura muncii depuse și, la fel de important, să beneficiem de toate mijloacele materiale și financiare pentru a ne desfășura activitatea în condiții normale de lucru pentru a da un randament optim”, este mesajul de încheiere al sindicaliștilor ANPC”.