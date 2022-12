”Reluarea Galei Invățământului Băcăuan și plafonarea taxelor și impozitelor locale sunt două obiective pe care le-am atins la sfârșit de an”

Domnule viceprimar Liviu Miroșeanu, în câteva cuvinte cum a fost anul 2022?

Cu siguranță nu a fost cel mai ușor an, cu o mulțime de incertitudini și lucruri imprevizibile. Nimeni nu credea într-un război la graniță, în criză economică, nimeni nu anticipa această explozie a prețurilor în special la carburanți și energie. Sunt câteva elemente, coordonate care da, mă fac să spun că nu a fost un an deloc ușor, însă trebuie să mergem înainte și să găsim, în actualul context, cele mai bune soluții pentru a ne dezvolta.

Luna decembrie a adus în prim planul băcăuanilor cel puțin două inițiative ale PNL Bacău, despre care vreau să vorbim. Recent, am asistat la reeditarea unui eveniment întrerupt câțiva ani, mă refer la Gala Învățământului Băcăuan. Cât de importantă este pentru dumneavostră educația?

Cea mai importantă. Educația stă la baza oricărei construcții. Nu putem vorbi de progres, în afara educației. Iar investiția în educație nu este niciodată zadarnică, ea se întoarce infinit în comunitate. Da, Gala Învățământului Băcăuan este un proiect liberal, demarat în urmă cu foarte mulți ani, de neînțeles pentru mine care au fost resorturile pentru care vechea administrație, fostul primar a întrerupt această tradiție de recompensare a elevilor și profesorilor merituoși. Iar reeditarea acestui eveniment a fost unul din obiectivele pe care și eu, și colegii mei liberali ni le-am asumat și mă bucur că, la sfârșit de decembrie, pe scena Teatrului de Vară ”Radu Beligan” au urcat cei mai buni elevi și profesori. Pentru că ei merită recunoașterea întregii comunități, merită să fie aplaudați și recompensați. Iar când vorbim de educație, trebuie să ne referim și la investițiile din școli și licee, iar aici, vă asigur, există o preocupare permanentă de a moderniza unitățile de învățământ, pentru că școala trebuie să fie un loc prietenos, cald, în care elevii să vină cu drag. De aceea folosim și fonduri de la bugetul local, dar scriem și proiecte pentru a atrage fonduri nerambursabile.

Pentru că ați amintit de bugetul local, în urmă cu două zile a avut loc o ședință de Consiliu Local în care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2023. O altă inițiativă a PNL Bacău a fost nemajorarea acestora, PSD a ieșit public și a spus altceva. Care este adevărul?

Adevărul este unul singur: PSD minte. Și minte cu o nerușinare fără margini. Am anunțat încă de la începutul lunii decembrie că ne vom opune oricărei majorări de taxe și impozite locale. Traversăm o perioadă grea din punct de vedere economic, este o greșeală să crești taxele și impozitele în plină criză. Dacă nu poți să le scazi, atunci nu le majorezi. Orice teorie economică sănătoasă spune acest lucru. Și am propus în Consiliul Local plafonarea acestora, exact așa cum am promis, iar amendamentul PNL a fost votat de majoritatea consilierilor. Taxele și impozitele locale nu vor crește în anul 2023, vor fi actualizate cu rata inflației de 5,1%, pentru că așa ne obligă Codul Fiscal. Proiectul inițial, așa cum a fost propus spre dezbatere, prevedea majorări substanțiale, dar am reușit să ne impunem punctul de vedere. Din păcate, nu la fel au stat lucrurile și în ceea ce privește taxa de salubritate. Am propus plafonarea acesteia și, mai mult, am propus scăderea taxei pentru persoanele juridice la același nivel ca al persoanelor fizice. Din păcate, PSD, USR și alții au respins aceste propuneri și au votat pentru majorarea taxei de salubritate. Au considerat că băcăuanii, persoane fizice și juridice trebuie să plătească mai mult. La nici o oră după ședință, au remis un comunicat de presă plin de minciuni cum că ei nu ar fi vinovați. Nimic mai fals. Oricine se poate uita la înregistrarea întregii ședințe și poate vedea cum PSD, USR și ceilalți au votat. pentru majorarea taxei de salubritate. Partidul Național Liberal a fost singurul care s-a opus majorării acestei taxe. Dar așa cum spuneam, ipocrizia PSD este fără margini. Așa au condus timp de 32 de ani, prin minciună, dezinformare și manipulare. Năravuri vechi.

Pentru că tot suntem la acest capitol, al Consiliului Local, și pentru că știu că promovați eleganța și diplomația, cum vedeți ședințele presărate de fiecare dată cu jigniri, acuze, vociferări?

Din păcate aveți dreptate, Consiliul Local a devenit un loc al răfuielilor personale, al jignirilor. Există consilieri care țipă, împroașcă invective, discursul public este lipsit de orice normă elementară. Dincolo de acest aspect există consilieri care nu votează proiecte benefice pentru oraș și care parcă doresc ca Bacăul să nu se mai dezvolte, să rămână înțepenit. Acești oameni au început deja campania electorală și cred că prin acest gen de atitudine au de câștigat. Eu văd lucrurile total diferit. Dacă am fost creditați cu încrederea băcăuanilor, atunci să ne facem treaba. Să vă dau un singur exemplu. Există câteva zone în oraș unde nu putem să ne apucăm de lucru, pentru că proiectele de remodelare urbană în locul bateriilor de garaje sunt respinse fără nicio logică, fără noimă. Ei bine, acești consilieri ar trebui să meargă și să le explice oamenilor de ce nu doresc dezvoltarea acelor zone.

Domnule viceprimar, credeți că anul 2023 va fi mai bun?

De felul meu sunt un om optimist și încrezător. Cred că dacă ne așezăm toți la aceeași masă, dacă suntem animați de aceeași dorință de a face bine, de a construi atunci putem răzbi. Există decizii pe care le putem lua și care ne pot influența existența în bine, important este să avem un scop, să ne dorim cu adevărat acest lucru. Și să terminăm cu ipocrizia, cu falsitatea, cu minciuna. Sunt aspecte care mă deranjează cel mai mult. Dar, cum spuneam, sunt optimist și cred că cei care doresc să se facă auziți doar prin ipocrizie și minciună vor ajunge să rămână izolați.

Ce le doriți băcăuanilor acum, la sfârșit de an?

În primul rând sănătate, pentru că, știm cu toții, este cea mai importantă. Fără sănătate degeaba ai altele. Le mai doresc liniște și să nu-și piardă speranța, pentru că eu chiar cred că putem construi durabil, sănătos, chiar cred că, așa cum spuneam și la Gala Învățământului, putem face ca Bacăul să devină o alternativă pentru cei care doresc să rămână acasă, alături de familii și cei dragi. Un an nou cu bucurii!