Cu programări stricte, cu respectarea în continuare a măsurilor de prevenire a răspândirii noului virus, cu stabilirea circuitelor separate COVID și non-COVID, spitalele publice vor acorda asistență medicală și pacienților care nu au putut beneficia de ele pe perioada situației de urgență. Se poate vorbi, așadar, de o relaxare și în unitățile medicale, dar pe partea serviciilor medicale oferite, nu și a pandemiei. În continuare aici se va menține permanent… o stare de alertă.

Conform actelor normative emise în sistemul sanitar, în spitale s-au efectuat toate procedurile terapeutice, de diagnostic și chirurgicale care au fost necesare pentru a salva viața bolnavului. S-a produs o diminuare a activităților medicale și au fost amânați doar pacienții care puteau fi amânați, fără a li se pune în pericol starea de sănătate și viața. Activitatea a fost redusă semnificativ și în ceea ce privește intervențiile programate, a bolnavilor cronici, în spitale și ambulatorii, cu scopul de a disponibiliza spațiile de spitalizare, resursele umane și resursele economice în lupta cu infecția COVID-19. În această etapă, următoare, de după starea de urgență, se va relua treptat, activitatea medicală în toate spitalele destinate asistenței medicale generale. Dar, acest lucru se va petrece progresiv, într-o manieră controlată și organizată, foarte strictă din punct de vedere epidemiologic, pentru a se proteja de eventuale infecții intraspitalicești cu COVID-19. Adică va trebui să existe în continuare un sistem de triaj riguros la admisie, la prezentare, organizare de zone de tampon în care pacienții să fie internați intermediar, cei suspecți, unde să poată fi testați, vor fi „zone roșii” – de pacienți COVID, „zone verzi” – de pacienți non-COVID și „zone galbene” – de transfer (tampon). Pacienții pozitiv COVID vor fi direcționați spre Infecțioase pentru a fi tratați de infecția cu noul virus, iar cei negativ COVID vor fi direcționați, în același spital, în așa-numita „zonă verde” în care nu există COVID și în care se pot realiza proceduri terapeutice, diagnostice și chirurgicale de rutină. Se va menține însă interzicerea de acces a aparținătorilor, obligatoriu cu organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților din cadrul familiilor lor.

Cu programări stricte, consultații în ambulatoriu la Spitalul Județean Bacău

Spitatul Județean de Urgență Bacău este în continuare unitatea cea mai mare din județ, care tratează atât pacienți COVID, cât și pe cei non-COVID, pe toate specialitățile medicale. Spitalul are toate secțiile funcționale, inclusiv Ortopedia, Neurologia și Medicina internă (care au fost închise temporar pentru dezinfecție, urmare a unor focare de coronavirus), programul operator este și acesta activ, dar tot pe programări stricte. S-a deschis, în schimb, ambulatoriul de specialitate, atât la adulți, cât și la copii, dar consultațiile se vor efectua doar în baza unor programări, fie prin telefon, fie la corturile de triaj.

Dr. Ioana Raluca Dinu, directorul medical al spitalului:

„În ambulatoriile de specialitate se lucrează numai într-o singură tură, cu un singur medic pe fiecare specialitate, de la ora 8.00 la 14.00, dar, atenție!, numai în baza unor programări stricte, pentru a nu se aglomera cabinetele medicale. Pacienții și personalul medical vor purta în continuare, obligatoriu, mască și mănuși, circuitele sunt foarte bine delimitate, numărul de consultații este de maximum 14/zi, în rest fiind oferite consultații doar prin telemedicină. Încă nu deschidem ambulatoriul la Maternitate și nici spitalizările de zi, pentru că trebuie respectate niște circuite epidemiologice foarte stricte.

Pacienții trebuie să știe că pentru a beneficia de o consultație în ambulatoriu, triajul se face în continuare la corturi, unde vor completa și o declarație pe proprie răspundere privind starea lor, contactul cu vreo persoană infectată coronavirus, dacă a mai avut internări, dacă a fost sau nu în autoizolare sau carantină. Abia după acest triaj se poate adresa unui cabinet din ambulatoriu, dar, repet, cu o programare strictă, fie la aceste corturi, fie telefonic. Rețetele și concediile medicale se dau în continuare tot în format electronic. Suntem o unitate medicală mare, avem limitat și numărul de internări pe fiecare secție, pentru că trebuie respectată și distanța socială între pacienți. De exemplu, pe un salon cu 6 paturi, se internează maximum 3 pacienți, iar dacă este un pacient suspect de coronavirus, acela va sta singur în salon până vine rezultatul testelor. Programul de intervenții chiurgicale este și el programat de medicul șef de bloc operator, în funcție de ce decid și medicii curanți. Nu vrem să aglomerăm spitalul, pentru că tratăm și pacienți infectați coronavirus și trebuie respectate foarte strict toate măsurile epidemiologice. Pentru început reluăm doar consultațiile în ambulatoriu, iar în funcție de evoluția pandemiei vom mai lua și alte decizii, dar progresiv.”

La Moinești, se redeschid spitalizările de zi și va crește asistența medicală ambulatorie

Și la Spitalul Municipal de Urgență Moinești se lucrează la foc continuu. Inclusiv pe Chirurgie, pentru că s-au găsit soluții de desfășurare a activității medicale și aici, pe un etaj separat, pe care nu s-au mai făcut internări, fiind oricum limitate în perioada aceasta. Aici se asigură toate urgențele medico-chirurgicale, de la Urechești până la Scorțeni, cum a declarat managerul spitalului, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț. Tot aici s-au preluat și cazurile non-COVID pe Ortopedie și Medicină internă din întreg județul, cât aceste secții au fost închise în Bacău, dar și de pe Neurologie. De ieri, s-a redeschis spitalizarea de zi, pe toate specialitățile, și va crește și asistența medicală ambulatorie.

Prof.univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului:

„Ni se dă posibilitatea de a funcționa ambulatoriul de specialitate, cu toate cabinetele medicale, dar în limita unui număr de consultații pe zi, cu respectarea rigorilor epidemiologice. Am dat drumul și la spitalizarea de zi, cu 20 de paturi, pentru majoritatea dintre specialitățile medicale, dar și la spitalizarea pe boli cronice, iar noi avem cinci compartimente de acest tip, pe Recuperare medicală și balneofizioterapie, Recuperare ortopedică, Recuperare neurologică, Recuperare cardiovasculară și Îngrijiri paliative. Se vor respecta programările, iar medicul curant este cel care decide care va fi parcursul fiecărui pacient.

Trebuie însă să fim foarte atenți, pentru că sunt forme înșelătoare, am avut pacienți care la prezentare nu aveau nicio simptomatologie și la câteva ore, sau a doua zi, dezvoltau niște forme de infectare cu noul coronavirus incredibile. Au fost cazuri internate cu radiografie pulmonară normală, cu toată bateria de teste biochimice și hematologice corecte, și la trei zile a apărut simptomatologie și cu modificarea tuturor analizelor care la internare erau normale. Deci, cazurile sunt atipice și diferite de la pacient la pacient.

Plus, că trebuie respectate cu strictețe circuitele, măsurile de prevenire, normele epidemiologice specifice. În continuare, orice pacient e suspect de infecție SARS-CoV-2 și trece prin triaj epidemiologic. Suntem în stare de alertă permanent, în niciun caz, pentru noi, cadrele medicale nu vorbim de o relaxare, ci, dimpotrivă, o atenție și mai mare. Suntem pregătiți cu tot ce e nevoie, și din punct de vedere al dotării, și din punct de vedere al personalului medical, suntem permanent în spital cu toții, pregătiți pentru orice scenariu.”

Măsuri stricte și la Spitalul Orășenesc Buhuși

Începând cu data de 18 mai, pentru acordarea serviciilor medicale în ambulatoriul de specialitate, laboratorul de analize medicale, laboratorul de radiologie și imagistică medicală, dar și în structura de spitalizare de zi, în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2, Spitalul „Prof.Dr.Eduard Apetrei” Buhuși a luat următoarele măsuri:

– la intrarea în ambulatoriu de specialitate este amenajat un punct de triaj, cu măsurarea temperaturii, saturației de oxigen și completarea unui chestionar, pentru pacienți;

– pacientul care nu corespunde definiției de suspect COVID-19 va merge la cabinetul unde a solicitat programarea, nu înainte de a se dezinfecta pe încălțăminte (pe un covor dezinfectant) și de a se dezinfecta pe mâini (este pus la dispoziție un dozator dezinfectant);

-pacienții suspecți COVID-19 vor fi directionați către Compartimentul Primiri Urgențe, unde se va stabili conduita terapeutică;

– menținerea consultațiilor online/ telefonice, cu programări prealabile la telefon, pe site-ul spitalului sau la fișier, în funcție de locurile disponibile;

– în scopul evitării aglomerării, trebuie respectată ora programării la cabinetul solicitat și distanța de 2 m față de celelalte persoane; este de preferat ca pacienții să nu vină însoțiți, decât dacă este cazul (ex. copiii, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă care au nevoie de însoțitor);

– dacă pentru un pacient se decide internarea în structura spitalizare de zi, acesta va fi preluat de un cadru sanitar, i se va întocmi actele necesare, se va schimba în haine de spital și apoi pacientul va fi însoțit în salonul corespunzător.

Constantin Poiană, managerul spitalului:

„Spitalul nostru este angrenat în acordarea asistenței medicale de specialitate, atât prin specialitățile medico-chirurgicale, cât și prin Secția de Boli Infecțioase a unității sanitare, care acordă îngrijiri cazurilor de îmbolnăvire COVID-19, aici fiind internați în acest moment, atât pacienți pozitivi, cazuri ușoare și medii, cât și pacienți care prezintă suspiciuni din Buhuși, localitățile învecinate, inclusiv din județul Neamț, fiind spital apropiat. Dar tot ce înseamnă spital mare este non-COVID. Și programul operator pe Chirurgie a funcționat (la capacitate de 60%) și funcționează, pentru cazurile care nu pot fi programate. De altfel, toate secțiile /compartimentele / specialitățile din spital sunt funcționale, nu există nicio structură închisă.

Vrem să facem o relansare, nu va fi ca înainte în niciun caz, dar nici nu putem lăsa pacienții fără servicii medicale. Prin Compartimentul Primiri Urgențe se asigură activitatea medicală de urgență pentru persoanele care se adresează spitalului și, în funcție de patologia specifică, se internează în secțiile unității prin structura tampon, cu 10 paturi. Avem saloane izolatoare, preluăm pacienți transferați și de la alte unități sanitare din județ, în secțiile/compartimentele de Pediatrie, Medicină internă, Reumatologie, Cardiologie, Neurologie, Îngrijiri paliative.

Structura de spitalizare de zi a spitalului a fost adaptată, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Bacău, ca structură tampon, unde pacienților internați simptomatici care se încadrează în definiția de caz le sunt recoltate teste RT-PCR și, în funcție de rezultatele acestora, sunt internați pe secțiile spitalului, iar cei cu rezultate pozitive, la Secția de Boli Infecțioase, unde avem 25 de paturi, sau la alte instituții sanitare din județ. Pacienților asimptomatici le sunt efectuate teste rapide IgM/IgG. Ne dorim să oferim un climat de siguranță, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul nostru.

Dispunem de cantități corespunzătoare de echipamente de protecție pentru cadrele medicale și pacienți, care se poartă permanent, dezinfectanți, materiale sanitare și medicamente. Greul de-abia acum începe, după relaxarea din 15 mai. Pentru spitale, nu va fi relaxare. Trebuie să fim cu toții conștienți și responsabili în continuare.”

Spitalul Onești rămâne spital-suport COVID

Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești rămâne în continuare spital-suport COVID pe județ. Aici nu se poate vorbi de o relaxare a serviciilor medicale, deși și aici pacienții non-COVID beneficiază de servicii medicale în ambulatoriu, dar… online și prin telefon, discutând permanent cu medicii specialiști, care le oferă astfel consultații (8 consultanții/medic). Dacă sunt probleme care necesită și internare, prin acutizarea bolii, sunt direcționați spre celelalte spitale din județ, care tratează și pacienți non-COVID (din Moinești, Comănești și Bacău).

Gelu Nicolcea, managerul spitalului:

„Facem demersuri pentru consultații medicale în ambulatoriu, probabil o să deschidem ambulatoriul pe Chirurgie, pentru procedurile uzuale – o schimbare de pansament, scoatere de fire, intervenții ușoare – și apoi vom mai vedea cum decurg lucrurile. Totul depinde de cum va evolua pandemia.

Noi avem circuite foarte clare, zone bine delimitate, rămânem spital-suport, iar în ambulatoriu continuăm telemedicina. Nici la Maternitate nu putem vorbi de o relaxare a serviciilor medicale, pentru că structura în sine, spațiile, circuitele nu ne permit să deschidem nici măcar ambulatoriul aici, Maternitatea noastră fiind tot una suport- COVID 19. Am înregistrat deja două cazuri de nașteri, cu paciente confirmate coronavirus, de când e pandemia.

În rest, secțiile adecvate serviciilor medicale pentru pacienții infectați COVID-19 sunt la capacitate ocupate. La Infecțioase erau 37 de paturi, dar am extins secția până la 70 de locuri, de la Psihiatrie, unde nu avem pacienți și care era în același corp de clărire, plus Pneumologia pe care am integrat-o tot pe zona de Infecțioase pentru pacienții pozitiv coronavirus. Și la Terapie Intensivă sunt 10 paturi, toate ocupate. Am avut și program operator și vom avea în continuare.

Avem și laborator autorizat de testări RT-PCR, am făcut deja 67 de teste pentru personalul propriu, și circa 80 pentru pacienți, dar în paralel cu probele care se trimiteau la Iași, tocmai pentru a testa eficiența aparatului. Este programat pentru 50 de teste pe zi. Sperăm să putem ține în continuare totul sub control.”