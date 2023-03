Compania Regata inaugureaza primul showroom din Onesti! Acesta este situat pe strada Mercur, nr. 2 si este deschis in intervalul 08:00 – 18:00 de luni pana vineri si in intervalul 08:00 – 13:00 sambata.

Compania Regata are peste 30 de ani de activitate si este recunoscuta ca unul dintre cei mai mari importatori de gresie si faianta din tara. De asemenea, Regata este una dintre companiile care detine stocuri foarte mari permanente pentru mai multe categorii de produse, printre care mentionam gresie, faianta, parchet si sanitare.

De aceasta data, Regata a ales sa vina mai aproape de comunitatea sa din judetul Bacau, care pana acum nu a putut vedea fizic produsele, ci doar prin intermediul site-ului www.regata.ro. Astfel, din dorinta de a-si sprijini clientii in alegerile lor si de a-i ajuta in finalizarea proiectului propus, compania expune in magazin cele mai cunoscute produse din urmatoarele categorii: gresie si faianta, parchet laminat, sanitare, amenajari interioare si constructii.

Asadar, daca doresti sa vizitezi noul magazin Regata, vei putea descoperi cele mai noi modele de gresie si faianta, cat si colectii si covoare ceramice, cele mai noi modele de parchet laminat – chiar si parchet rezistent la apa, din clasa AC 6, seturi mobiliere de baie exclusiviste care poarta numele celebrului designer Pierre Cardin, paravane de dus, cazi freestanding, baterii sanitare, vase WC, usi de interior din MDF si MDF lacuit, produse marca proprie – Celesta si multe alte produse si accesorii care nu trebuie sa lipseasca din casa ta.

Obiectivul companiei este acela de a deveni un brand al increderii si al promovarii produselor de calitate in ochii clientilor sai si, desigur, de a-i ajuta si spijini in finalizarea proiectului lor de constructie sau renovare. De aceea, Regata alege atent produsele pe care le comercializeaza, de la cei mai cunoscuti producatori din Europa si urmareste tendintele pietei, dar si nevoile si cerintele utilizatorilor. Toate produsele au un design modern si sunt realizate din materiale de calitate superioara, astfel incat acestea sa aiba o durata lunga de viata si o functionalitate inalta.

Daca doar esti curios, esti constructor sau dezvoltator imobiliar, ori pur si simplu iti renovezi locuinta, Regata te asteapta in noul Showroom din Onesti, situat pe strada Mercur, nr 2. Intreaga ehipa te va intampina si iti va oferi toate informatiile de care ai nevoie pentru a face alegerea potrivita pentru acasa.

Noul showroom Regata din Onesti este deschis in intervalul 08:00 – 18:00 de luni pana vineri si in intervalul 08:00 – 13:00 sambata.