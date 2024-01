În loc de preambul

Rubrica „Receptor” a intrat în noul an după ce a participat la toate bucuriile și, eventual, peripețiile trecerii din ’68 în ’69. Am fost părtași la năduful locuitorului A. Apostol din Buhuși, locatar căruia Moș Gerilă i-a promis, prin vocea nu prea, politicoasă a mai-marelui buteliilor din Buhuși, P. Asandei, că va primi o butelie plină. Și n-a a primit. A stat omul și s-a uitat la bucatele crude și la… cruzimea celui care i-a făgăduit. Am vrut să plecăm pe 1 ianuarie din Bacău la Godinești. Stând la coadă la bilete, am văzut o casieriță lucrând la două ghișee. Dar tot n-a dovedit să răspundă la „Ne dați ori nu ne dați?” Și am scăpat prima cursă. Următoarea (nr. 769 – vedeți, aveai un 69 în coadă) ne-a plimbat pentru două ore de neagrement până la podul Siretului. S-a defectat. Așa că pentru Godinești, Autobaza de călători Bacău a încercat să ne mai… întindă o cursă. Cine s-a prins, s-a prins, cine nu, a rămas să-și găsească — vorba aceea — Bacăul.

Un bravo pentru berze și pentru verighete

„Anul nou cu bucurie, casa cu căsătorie și cu noi născuți să fie.” Urarea se adresează tuturor celor care au trecut pe la Biroul oficiului stării civile din Bacău. Anul 1963 s-a soldat aici cu 763 căsătorii și 5.605 nașteri. Dar nici 1969 nu vrea să se lase mai prejos: prima căsătorie a acestui an (din cele 5 programate luni 6 ianuarie) conferă cuplului Aneta Răsuciu-Aurel Popovici, întâietatea inaugurală. Iar nou-născutului din 1 ianuarie 1969 (copilului Vioricăi și al lui Ștefan Marcuș din Răcăciuni) dreptul de a spune (după ce, bineînțeles, se va… aclimatiza cu convorbirile versificate): „Sunt cel dintâi răcăciuneam, înregistrat în noul an!”

Sugestie „ingenioasă“

La fiecare din cele douăzeci de lăzi de mere aduse de Puiu Costică, șoferul care deservește CLF Sascut, lipseau câte opt sute de grame. Merele erau frumoase, gestionara Manolache Elena a spus că nu le primește dacă nu se specifică lipsa, dar șoferul, mizând pe nerăbdarea clienților, a sugerat calm și (dacă ne este îngăduit) cu tupeu: „Dragă, recuperează lipsa de la clienți. Fă în așa fel și… descurcă-te. Dacă nu, eu duc merele la altă unitate!” „Interesantă” invitație la infracțiune! Bine că gestionara nu s-a conformat. Dar merele care au absentat de la gramaj să fie identificate, și mai ales, identificat cel care le-a sustras:

„Ia sămânța!”

Cine adorit să cumpere covrigi, a fost neapărat obligat să ia și semințe de legume. Că vor veni semănătorii cu griu, cu orez, dar cu semințe de legume, mai bine. Așa că luați! Altfel nu vedeți nici un covrig, amenința… netradițional, pe cumpărători, Gheorghe Săndulache, gestionarul cooperativei de consum din Grigoreni. Acum toți din Grigoreni care au cumpărat covrigi au și sămânță. Vor fi legume multe. Dar dacă-i sămânța rea? Rămâne de văzut. Pînă încolțește, trebuie încolțit gestionarul, cu întrebarea: „De unde până unde și-a permis să-i oblige pe cumpărători să ia la o sută de covrigi, de cinci lei, sămânță?”

Data fabricației?

Regretele noastre că „Rarăul” nu își pune pe pachetele de lapte-praf și data când au fost fabricate. Că de multe ori de lapte se alege… praful. La mărcile locale, pe produsele de fabricație locală, această importantă dată se pune. Ați luat mărar la borcan? L-ați gustat pe cel vândut de C.L.F.-ul băcăuan, de lângă magazinul nr. 1 cu autoservire? Ah, ce mărar, o „bunătate!” Acru, amar, mucegăit. Cine l-a pus în mâncare, a trebuit să zvârle cît colo și mâncarea. Pentru că și mâncarea părea… fabricată la 25 mai 1967. Tot la acest centru de legume și fructe s-a pus în vânzare, la pungi gata cântărite, un fel de fasole care se vrea neapărat albă. De ce o fi lipsind data când a fost parcă purtată prin noroi, sau cariera din care provine balastul cu care fasolea face — la cântar — masă bună? Poftim.

Rubrică redactată des Aurel STANCIU cu sprijinul coresp. voluntari

Steagul roșu 8 ianuarie 1969