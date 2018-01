Aflat în Bacău, de marți seara, pentru o întâlnire de lucru cu inspectorii școlari și directorii de unități de învătământ, ministrul Educației, Liviu Pop, a răspuns încă o dată, într-o conferință de presă care a avut loc astăzi, 24 ianuarie, de la ora 10.00, la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, acuzațiilor venite din partea deputatului PNL de Alba, Florin Roman, care anunța în spațiul public că 1.000 de școli din România vor fi închise. „Eu îi rog pe cei care fac afirmații publice că se închid 1.000 de școli, de ieri până astăzi se închid numai 500, să îmi dea și mie acea listă cu 500. Am postat public aseară rețeaua școlară în sistemul SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România), la care are acces inlusiv Serviciul Român de Informații. Este rețeaua școlară oficială și evoluția ei în ultimii cinci ani. Tocmai s-a punctat, la această conferință, că în județul Bacău nu se închide nicio școală cu personalitate juridică și că rețeaua școlară este aceeași ca anul trecut. La fel se întâmplă și în alte județe din țară. Este doar o minciună venită din partea unui parlamentar aflat în criză de idei, care vrea doar să se bage în seamnă. Am văzut că îi ține isonul și un fost secretar de stat care e primăriță în județul domniei sale. Îi transmit acestei doamne primărițe că una dintre grădinițele care se vor construi cu bani de la Ministerul Educației este chiar în municipiul Aiud, cu 4 săli de clase, pentru 100 de copii, așa că nu închidem unități școlare, ci facem unități școlare. Am prezentat public că sunt 21 de unități școlare care au fost reorganizate din punct de vedere a rețelei școlare, iar atributul acesta este exclusiv al administrației locale. Rețeaua școlară este atributul primăriei locale și dacă astăzi îmi prezintă cineva lista cu cele 500 de școli care se închid eu îmi dau demisia din toate funcțiile publice. Toate aceste dezinformări publice ar trebui totuși să înceteze.” 93 SHARES Share Tweet

