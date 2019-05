Multe lucruri curioase se întâmplă în spaţiile de locuire în comun, cum sunt blocurile din Bacău. Avem numeroase semnale în acest sens, mai ales după ce 95 la sută dintre apartamente au fost cumpărate de locatari. Nici acum, după 30 de ani de la „marea cumpărare”, oamenii nu au înţeles (unii nu vor) că sunt reguli şi norme de convieţuire şi înţelegere, că decizia unora nu trebuie să încalce drepturile altora, stipulate în Statutul Asociaţiilor de Proprietari, în Carta Europeană a Drepturilor Omului.

Un asemenea caz am întâlnit la Blocul 10A, care aparţine de Asociaţia 18 Cornişa, semnalat de Gheorghe Gurău, care locuieşte la etajul I al imobilului. Blocul a fost dat în folosinţă în anul 1977, are patru etaje, cu 20 de apartamente, toate cumpărate de locatari încă din acel an. De fapt, sunt nişte „plombe” între blocurile turn, dotate, din construcţie, cu tobogane pentru evacuarea deşeurilor casnice, fiind, după informaţiile noastre, singurele blocuri din Bacău, cu patru etaje, dotate cu asemenea tobogane. De mai mulţi ani, Gheorghe Gurău a solicitat la asociaţia de locatari, la Primărie, ca această instalaţie să fie eliminată, desfiinţată, deoarece locuind la erajul I, cu aerisirea de la baie deasupra încăperii unde se adună gunoiul menajer, îi produce disconfort ca urmare a mirosurilor, muştelor care roiesc, mai ales vara, în jurul ghenei, la care se adaugă şobolanii care colcăie peste tot.

Situaţia s-a acutizat, ca problemă, după ce la toate blocurile turn, cu 10 etaje, aceste tobogane, cu acordul locatarilor, au fost desfiinţate.

„Am făcut cerere, la asociaţie, am vorbit cu preşedintele ei, am reclamat la Primărie, însă din cauza unor locatari nu s-a putut elimina toboganul, iar eu, dar şi alţi locatari, cel de la parter, de pe acelaşi tronson, suntem nevoiţi să suportăm această mizerie. Este dreptul meu să locuiesc în condiţii de igienă şi sănătate, nu să suport toate mirosurile, să stau vară-iarnă cu geamurile închise. Însă nimeni nu înţelege calvarul prin care trecem”, ne-a spus Gheorghe Gurău.

Ce spune președintele asociației

La deplasarea noastră la faţa locului, am constatat că situaţia este reală, însă lucrurile nu sunt deloc simple.

Am luat legătura cu Ion Pancu, preşedintele Asociaţiei de Proprietari (nr. 18) care ne-a spus: „Cunosc situaţia de la blocul 10A, am discutat de mai multe ori cu locatarul Gurău, am solicitat, cum spune legea, acordul tuturor locatarilor din bloc, însă, pe bază de semnătură, 18 familii nu sunt de acord cu desfiinţarea toboganului, doar doi şi-au dat acordul. Am solicitat un punct de vedere şi de la Primărie, de la serviciul de specialitate, care a invocat, şi el, aceeaşi lege: Trebuie acordul tuturor locatarilor. Eu nu pot să desfiinţez cu de la mine putere, ceea ce toţi locatarii au plătit o dată cu cumpărarea apartamentului. Ei sunt proprietari, ei hotărăsc. Fiecare a ivocat cu argumente de ce nu sunt de acord cu desfiinţarea, aşa cum s-a întâmplat la blocurile 6 şi 7. Dacă toţi locatarii vor fi de acord, în scris, cu solicitarea dlui Gurău, atunci putem lua o decizie, până atunci, eu sunt cu mâinile legate. Cred că are dreptate, însă ne străduim ca SOMA să ridice gunoiul, conform contractului, o dată pe săptămână, şi să igenizeze încăperea”, a declarat preşedintele asociaţiei.

Întrebări fără răspuns

Gheorghe Gurău nu se lasă convins de aceste argumente, reclamând că societatea de salubritate nu ridică gunoiul la timp, nu igenizează, unii locatari parchează maşinile în dreptul uşii de la spaţiul unde se adună resturile menajere, astfel maşina şi ifronul nu au acces şi nu se mai ridică gunoiul. Dar cel mai tare îl doare că i se încalcă un drept fundamental, cel al libertăţii şi posibilităţii de a locui şi trăi în condiţii civilizate, de igienă şi confort, drept fundamental al omului. De aceeaşi părere cu dumnealui este şi doamna Mariana Tulbure, care locuieşte la parter: „Să-l desfiinţeze, ne face numai necazuri, mirosuri, şobolani, muşte, zgomot”. Gheorghe Gurău continuă să argumenteze, important este să fie înţeles şi ascultat: „Dacă cei care locuiesc în blocurile cu 10 etaje au hotărât că aceste tobogane nu sunt igienice şi pot să ducă gunoiul, reţineţi, de la etajul 10, la ghenele stabilite, de ce vecinii mei nu ar putea să-l ducă de la etajele trei sau patru? Este răutate, invidie”, mai spune Gheorghe Gurău.

Sunt întrebări. Răspunsul se găseşte la locatarii blocului 10A, din Cornişa.