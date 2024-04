Proiecții aniversare, spectacole de teatru și ateliere pentru copii, la „CineCopilăria de Elisabeta Bostan”

O ediție cu Marian Râlea, Ioana Pavelescu, Izabela Bostan, Laurențiu Damian, Bianca Brad

Orașul natal al celei cunoscută și sub numele de regizoarea filmelor pentru copii – Buhuși, județul Bacău, va găzdui o nouă ediție a festivalului „CineCopilăria de Elisabeta Bostan”. Organizat de Primăria Orașului Buhuși și produs de Asociația Artis, proiectul, unic în țară, ajunge anul acesta la a treia ediție. În cele trei zile de festival, respectiv 26, 27 și 28 aprilie 2024, locuitorii județului Bacău și toți cei care o iubesc pe regizoarea Elisabeta Bostan sunt așteptați la Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” Buhuși.

Cu o selecție remarcabilă de filme românești pentru copii, festivalul promite o incursiune fascinantă în lumea creată de Elisabeta Bostan. Cei mici vor avea privilegiul de a (re)descoperi pe marele ecran povești îndrăgite din toate timpurile, iar întreaga familie va putea lua parte la evenimente speciale, interactive.

Organizatorii au pregătit o ediție dedicată amintirilor din copilărie, mai ales că anul acesta – 2024 se împlinesc 60 de ani de la lansarea filmul inspirat din opera lui Ion Creangă – Amintiri din copilărie (regia: Elisabeta Bostan).

„Suntem extrem de încântați să aducem în atenția publicului o nouă ediție a Festivalului «CineCopilăria de Elisabeta Bostan», chiar în inima orașului natal al ilustrei regizoare. Privim cu entuziasm către viitorul acestui proiect, conștienți de puterea și de impactul său în comunitate, având în vedere reacția publicului și a partenerilor la edițiile anterioare, în care am fost martorii unei deschideri extraordinare din partea locuitorilor și a autorităților locale din Buhuși. Cu fiecare ediție, ne-am dat seama din ce în ce mai mult de potențialul creativ vast al orașului. Pentru această ediție, am pregătit o serie de momente interactive, unice, care să îmbogățească experiența participanților. În plus, pe lângă proiecțiile de filme din program, organizăm, pentru al doilea an consecutiv, o competiție de scurtmetraje, oferind o platformă tinerilor talentați pentru a-și exprima creativitatea și pentru a-și împărtăși povestea lor prin intermediul cinematografiei. Invitații din program completează perfect viziunea noastră inițială pentru acest festival: recunoașterea și aprecierea unei vieți dedicate artei cinematografice pentru copii”, declară Andrei Giurgia, coordonatorul proiectului „CineCopilăria de Elisabeta Bostan”.

„Festivalul de artă cinematografică pentru copii «CineCopilăria de Elisabeta Bostan» se află în pragul celei de-a treia ediții. Acest festival a pornit cu ocazia împlinirii a 90 de primăveri a doamnei Elisabeta Bostan, fiică a orașului Buhuși. Intenția noastră, a buhușenilor, prin Primăria Orașului Buhuși, a fost aceea de ai aduce un omagiu celebrei regizoare și de a ne exprima recunoștința și prețuirea pentru Doamna filmului românesc pentru copii și nu numai. Ne-a impresionat bucuria și entuziasmul regizoarei Elisabeta Bostan, care a îmbrățișat această idee, precum și energia de care a dat dovada în organizarea primelor două ediții. Ca o adevărată regizoare, atunci cand am avut onoarea să o vizităm la locuința dumneaei, ne-a așezat pe fiecare la locul nostru și a stabilit ce și cum are fiecare de făcut. A fost un moment copleșitor ce ne-a făcut să înțelegem că valoarea nu se estompează cu trecerea anilor, ci dimpotrivă, strălucește și împărtășește din lumina sa bucurie tuturor celor apropiați. Prin calitatea și varietatea activităților festivalului, viața culturală din orașul natal al regizoarei Elisabeta Bostan a cunoscut o nouă dimensiune: proiecții de film pentru copii, spectacole de teatru și muzică, ateliere de creație pentru tinere talente, invitați și oaspeți de valoare din lumea cinematografică, expoziții de carte, etc. Mulțumesc pe această cale și Asociației Artis din Iași, coordonată de Andrei Giurgia – o adevărată «inimă» a festivalului și un mare iubitor și promotor al valorilor din cinematografia românească. Vă așteptăm cu drag la cea de-a treia ediție a acestui unic festival”, subliniază Vasile Zaharia, primarul Orașului Buhuși.

Întâlniri cu film, teatru și fotografie, în lumea lui Nică și a magicianului Marian Râlea

Deschiderea celei de-a treia ediții a festivalului „CineCopilăria de Elisabeta Bostan” va avea loc vineri, 26 aprilie 2024, la ora 18.00, la Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” din Buhuși. Momentul va cuprinde: discursuri inaugurale, lansare MasterClass de realizare scurtmetraje susținut de Izabela Bostan, lansarea competiției de scurtmetraje „Amintiri din copilărie” și vernisajul expoziției de fotografie „Amintiri din copilărie” (60 de ani de la lansarea filmului). Seara va continua cu proiecția aniversară a filmului „Amintiri din copilărie” (regia Elisabeta Bostan), în prezența invitaților: Ioana Pavelescu, Izabela Bostan, Laurențiu Damian.

A doua zi de festival, sâmbătă, 27 aprilie 2024, va începe la ora 11:00, la Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” din Buhuși, cu „Eroi din povești – Spectacol Abracadabra pentru copii cu Marian Râlea”. Acest moment dedicat întregii familii va fi urmat, de la ora 15:00, de „Clipe de poveste alături de Bianca Brad” și de un atelier de construcție de păpuși. Marele ecran va fi deschis, în a doua zi de festival, de la ora 18:00, cu proiecția filmului „Chiar super” (regia Rasmus A. Sivertsen, Jean-Luc Julien), 2024.

În ultima zi de festival, duminică, 28 aprilie 2024, de la ora 11:00, cei mici sunt așteptați la spectacolul de teatru „Sarea în bucate” (regia Erica Moldovan) – o producție a Ateneului Național din Iași. În aceeași zi, de la ora 15:00, va rula, la Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” din Buhuși, filmul „Superpietonii Zurli”. Festivitatea de închidere a ediției a III-a a festivalului „CineCopilăria de Elisabeta Bostan” va avea loc de la ora 17:30, cu prezentarea și premierea scurtmetrajelor câștigătoare, înscrise în competiție, dar și cu prezentarea scurtmetrajelor realizate în timpul MasterClass-ului susținut de Izabela Bostan.

Toate evenimentele din cadrul proiectului vor avea loc în prezența invitaților, care se vor întâlni și vor interacționa cu publicul: Marian Râlea, Ioana Pavelescu, Izabela Bostan, Laurențiu Damian, Bianca Brad.

Intrarea la toate evenimentele este liberă, în limita locurilor disponibile.

PROGRAMUL EDIȚIEI

Vineri, 26 aprilie 2024

18.00 – Deschiderea oficială – Festivalul CineCopilăria, ediția a III-a

*discursuri inaugurale

*lansare MasterClass de realizare scurtmetraje susținut de conf.univ.dr. Izabela Bostan (UNATC București) – 1 minut, o poveste, ediția a II-a

*lansare competiția oficială de scurtmetraje, ediția a II-a

*vernisajul expoziției de fotografie Amintiri din copilărie – Universul lui Nică (60 de ani de la lansarea filmului)

18.30 – Prezentare Making Of „CineCopilăria de Elisabeta Bostan”, ediția a II-a, 2023 – realizator Ramona Lazăr

*Interviu (rezumat) cu Elisabeta Bostan – realizator Andrei Giurgia, producție Cinemaraton 2022

19.00 – Amintiri din copilărie – (regia Elisabeta Bostan), 1964 – Proiecție aniversară – 60 de ani de la lansare

Invitați: Ioana Pavelescu, Izabela Bostan, Laurențiu Damian

Prin telefon: Ion Bocancea, cel care a interpretat rolul lui Nică în Amintiri din copilărie

Sâmbătă, 27 aprilie 2024

11.00 – Eroi din povești – Spectacol Abracadabra pentru copii cu Marian Râlea

15.00 – Amintiri cu bucurie, din copilărie – Clipe de poveste alături de Bianca Brad

16.00 – Atelier de construcție de păpuşi cu Ilinca Istrate. Copiii vor avea ocazia să-și dezvolte imaginația și abilitățile artistice construindu-și propriile lor marionete unice.



18.00 – Proiecție film – Chiar super – (regia Rasmus A. Sivertsen, Jean-Luc Julien), 2024 – AG/ Dublat în limba română.

Duminică, 28 aprilie 2024

Ora 11.00 – Sarea în bucate – Spectacol de teatru pentru copii – (regia Erica Moldovan) – O producție Ateneul Național din Iași.

Ora 15.00 – Proiecție film – Superpietonii Zurli – (regia Cătălin Dascălu, Mirela Retegan), 2023 – AG

*Proiecție scurtmetraj Pupăza din tei – (regia Elisabeta Bostan)

*Moment surpriză cu baloane, face painting oferit de Animatori KinderFest

Ora 17.30 – Festivitatea de închidere a Festivalului CineCopilăria, ediția a III-a

*Prezentarea și premierea scurtmetrajelor câștigătoare, înscrise în competiție

*Prezentarea scurtmetrajelor realizate în timpul MasterClass-ului susținut de Izabela Bostan și Making Of

*Concluziile ediției

_______________________

Organizator: Primăria Orașului Buhuși

Produs de: Asociația ARTIS

Susținut de: Cinemaraton

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Cu sprijinul: Uniunea Cineaștilor din România, Institutul Cultural Român, Dacin Sara

Partener de ospitalitate: Podu’ cu lanțuri

Sponsori: Mageca, Inter Trans Com, Stofe Buhuși, Bonito, Aqua Vitamin

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Asociația Studenților Jurnaliști Iași, Cărturești

Parteneri media: Agerpres, Radio România Iași, Radio România Cultural, Adevărul, Deșteptarea, Itsy Bitsy, VIVA FM, Ziarul de Iași, Suplimentul de Cultură, Movie News, Plus TV Bacău, inoras.ro

DESPRE FESTIVAL

Festivalul CineCopilăria de Elisabeta Bostan este organizat de Asociația Artis din Iași și Primăria Buhuși, orașul în care s-a născut regizoarea filmelor pentru copii, Elisabeta Bostan. Proiectul a debutat în 2022, iar la primele două ediții a adunat aproximativ 3.000 de spectatori.

Un festival inițiat de Primăria Orașului Buhuși și produs de Asociația Artis.

Facebook: https://www.facebook.com/Cinecopilaria

Site: https://elisabetabostan.ro/