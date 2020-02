Tot mai multe voci se fac auzite criticând orice. Că nu se face mai nimic, că ceva nu merge, că ar fi mai bine dacă…! În toată această nebunie sunt foarte multe locuri în care lucrurile funcționează. Și funcționează mai bine decât își pot imagina unii. Un astfel de exemplu este Teatrul Municipal „Bacovia”, acolo unde sunt în derulare o serie de proiecte, unul mai important decât altul, ceea ce arată că instituția de artă și cultură băcăuană galopează în dezvoltare.

Proiectul de management al Elizei Noemi Judeu, directorul Teatrului Municipal „Bacovia”, conține patru programe: „Tu și teatrul”, „Hai și tu la teatru meu”, „Bacovia” și „BacăuFest Monodrame”. Dacă primul program vine în întâmpinarea publicului prin vernisaje, lansări de carte, spectacole lectură ș.a., programul „Hai și tu la teatrul meu” are două proiecte începând din această stagiune. Practic, continuă schimbul de spectacole cu teatrele din regiunea Moldovei, iar cel de-al doilea proiect, adresat tinerilor, este „Și eu sunt Teatrul Bacovia”. Programul „Bacovia” este cel de producții-spectacole iar „BacăuFest Monodrame” este festivalul de recitaluri dramatice.

Voluntari în Teatru

„Am zis că trebuie să aduc ceva nou. Voluntariatul era în mintea mea, dar voiam să îl fac mai clar, în sensul că, l-am făcut potrivit legii”, a explicat Eliza-Noemi Judeu, directorul Teatrului Municipal „Bacovia”, care a făcut referiri la noul program „Și eu sunt Teatrul Bacovia”, program destinat voluntarilor. Astfel, organizatorii au susținut un concurs la care au participat 35 de doritori, cu vârste de la 10 ani până la aproape de 50, dintre care au fost selectați 11. Concursul a constat în prezentarea CV-ului, expunerea motivației de aderare în acest proiect și interviuri personale. Cei 11 tineri voluntari au fișe de post și au coordonatori. Pe parte de P.R.-marketing coordonator este Andreea Gavrilă, Laura Huiban pe parte de documentare secretariat literar cronici și pe actrița Simona Nica, coordonator în relația cu actorii.

Primul eveniment în care s-au implicat voluntarii a fost de Ziua Culturii Naționale când tinerii au și fost prezentați publicului după care au fost într-o deplasare la Suceava, acolo unde actorii de la „Bacovia” au jucat spectacolul „Steaua fără nume”. Într-o primă fază, voluntarii au fost lăsați să se acomodeze cu teatrul, au fost prezenți în fiecare duminică la spectacole acolo unde întâmpină publicul și dezvoltă discuții cu aceștia.

„Majoritatea voluntarilor au trecut printr-o trupă sau fac parte dintr-o trupă de teatru, dar ei trebuie să înțeleagă că teatrul nu se rezumă doar la ceea ce vede spectatorul. Și atunci încercăm să-i facem să învețe tot ceea ce înseamnă realizarea unui spectacol, felul în care muncesc toate atelierele de la tâmplărie, croitorie, ce face sonorizatorul, ce face luministul…Trebuie să înțeleagă fiecare aspect al teatrului”, a precizat Eliza-Noemi Judeu, care a mai explicat, de exemplu, că în spatele unui spectacol cu șase actori pe scenă sunt cel puțin alți 70 de oameni.

Ce fac voluntarii

Sosiți în teatru cu dorințe și idei inovatoare, voluntarii au deschis o pagină de instagram a Teatrului și urmează să creeze o publicație online în care vor realiza interviuri cu actori, interviuri cu cei din spatele scenei, să exprime părerea lor despre munca în teatru, cronici de spectacol și multe alte materiale publicistice care să exprime tot ceea ce înseamnă și se întâmplă în teatru.

Practic, voluntarii vor deveni o interfață a teatrului, și fiecare dintre ei au rude, au prieteni, au cunoștințe la școală sau în cartiere, acolo unde vor disemina informațiile despre tot ce ține de teatru. Proiectul se va derula până la finalul stagiunii și în funcție de concluzii se va stabili formula de continuare, cu actualii voluntari sau dacă vor fi organizate noi concursuri.

„Eu am vrut să ofer tinerilor interesați de teatru siguranța că de aici vor pleca cu o hârtie care să ateste și să-i ajute în viitor. Ei vor pleca la facultăți fie în țară, fie în străinătate și vreau să aibă această hârtie care atestă că au făcut practică și că au fost voluntari la teatru și știu despre ce este vorba într-un teatru”, a concluzionat directorul Teatrului Municipal Bacovia.

Cum simt voluntarii participarea în proiect

„Eu am vrut să particip în acest proiect pentru că am vrut să aflu cât mai multe din spatele scenei. Cum se montează o piesă de teatru, cine contribuie la realizarea ei. Nu cred că am talent actoricesc și de aceea cred că sunt mai atrasă de partea asta din spatele scenei. Am venit cu sufletul deschis și am găsit o lume minunată, plină de oameni interesanți și valoroși. Am fost cu trupa teatrului la Suceava și am fost fascinată de actori. Am interacționat cu ei, i-am văzut cum sunt în realitate și cum reușesc să se transpună în pielea personajelor.

Ce fac eu în acest proiect? Păi scriu recenzii despre piese. Am făcut deja o documentare despre o piesă care a avut premiera de curând, un sinopsis care a fost deja publicat pe site-ul teatrului. Sunt mândră cu sunt parte din acest proiect și recomand tuturor să vină să susțină teatrul.”

Ștefania Munteanu, voluntar în proiectul „Și eu sunt Teatrul Bacovia”.