Școala Gimnaială Nr. 1 Faraoani, director, profesor Nicoleta-Oana Vasilică, a gestionat cu responsabilitate situația impusă de pandemie în acest an școlar, fiind una din școlile aflate în scenariul verde, cu mici excepții, timp în care elevii au participat fizic la orele de curs.

Astfel, în anul școlar 2020-2021 s-a derulat proiectul educațional „Citești, deci câștigi!” inițiat de bibliotecarul școlii Tereza Habavnic, proiect cu tradiție (fiind al treilea an de desfășurare a proiectului) sprijinit de Primăria Faraoani, prin primar Cristina Ciuraru-Pal și realizat cu implicarea părinților în activitatea școlară a copiilor, releția părinte-copil concretizându-se în stimularea rezultatelor școlare prin suport moral și material.

Fiecare elev merită un start bun în viață, dezvoltarea lui fiind dependentă de condițiile în care trăiește, de experiențele pe care le are și de adulții care îl îngrijesc. Dincolo de importanța socială a lecturii, lectura are o importanță primordială în formarea elevilor. Prin practica lecturii, elevii își îmbunătățesc abilitățile de comunicare iar nivelul educațional și cultural îi influiențează în bine calitatea vieții. Elevul are nevoie dedirijarea discretă a lecturii pentru a i se modela sufletul bun și candid. Prin scris elevul are acces la un univers al cunoașterii deosebit de bogat și implicit se transformă pe sine, potențându-și capacități umane proprii. Scrisul potențează toate funcțiile cognitive. Scrisul favorizează dezvoltarea unei imaginații puternice și creative, canalizează curiozitatea elevului, orientând-o spre cunoaștere, îi deschide căi de înțelegere a lumii în care trăiește și a propriului sine. Prin accesul la cultura scrisă, elevul are acces la o diversitate de viziuni asupra lumii, la explicații ale realității calitativ superioară față de ceea ce i se oferă în viața de zi cu zi. De fapt, în bibliotecă, elevul intră în dialog cu personaje superioare mediului său obișnuit.

Proiectul „Citești, deci câștigi!” a remarcat o colaborare cu învățătoarele pentru învațământ primar Delia Barzaghideanu, Oana Pintilie și Emiliana Cadar, având ca scop conștientizarea rolului cărții în formarea personalității cititorulu, iprecum și a capacității de a se descurca în orice situație și, implicit, formarea și dezvoltarea competențelor de citit și de scris. Astfel, s-au derulat următoarele activități:

1 of 4

• „Povestea Cărții” care s-a desfășurat cu elevii claselor primare, ce au lecturat „Povestea cărții” de Emilia Căldăraru, realizând apoi rezumatul aferent și un desen cu un personaj preferat din poveștile citite, desenele fiind expuse în bibliotecă și mediatizate.

• „Cea mai frumoasă poveste e a mea!” – pe bază de conversații în cadrul unei activități unde elevii au recomandat poveștile considerate cele mai frumoase, prezentându-și cartea ca argument.

• „Personaje de poveste” este activitatea ce s-a concretizat printr-o expoziție de desene privind personajele preferate din povești și basme remarcabile, utilizând apoi aplicația learning apps prin jocuri interactive.

1 of 2

• „Dor de bibliotecă” – activitate ce a avut rolul de a cultiva interesul elevilor pentru bibliotecă. Ei au alcătuit compuneri privind motivele și modul în care biblioteca îi atrage și impresia lor despre dorul de bibliotecă ce s-a creat în aceste vremuri de pandemie.

• „Ziua cititului împreună 2021” este deja o activtate tradițională ce o practicăm cu elevii școlii, citind împreună și descoperind tainele și beneficiile cititului împreună cu voce tare.

• „Primăvara în ochi de copil” – a marcat anotimpul primăvară prin sensibilizarea și dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect și admirație față de cea mai iubită ființă, mama. Elevii au realizat mărțișoare tradiționale, felicitări, desene, colaje remarcabile ce au făcut obiectul unei expoziții.

Această vacanță prelungită ne oferă posibilitatea să nemobilizăm pentru următoarea activitate intitulată „satul meu, grădină dragă!” ce ne va surprinde prin prezența unor oameni importanți ce s-au realizat, iubindu-și satul natal, devenind astfel modele de viață.

De asemenea, proiecte naționale ca „Noi înșine”, „Comunitatea mea”, „Orașul nostru”, proiecte ce fac parte din programele internaționale junior achievement desfășurate cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Faraoani, precum și programul „Ateliere de Vară – ȘOTRON” au fost coordonate de tot de bibliotecarul școlii bibliotecar, Tereza Habavnic.