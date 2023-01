Program Happy Cinema Bacau, 6- 12 ianuarie

Vineri,6 Ianuarie

10:30 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG

11:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

11:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Avanpremiera, AG

12:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:00 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG

13:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Avanpremiera, AG

14:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

15:30 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

16:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:30 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

17:40 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

18:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:30 Operation Fortune: Ruse de guerre – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

20:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

22:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

22:00 Lamborghini: The Man Behind the Legend – Biografic, Dramă, Normal, AP12

Sâmbătă,7 Ianuarie

10:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

10:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Avanpremiera, AG

11:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

11:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

12:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:20 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Avanpremiera, AG

13:40 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

14:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:30 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

16:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:30 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

17:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

18:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:30 Operation Fortune: Ruse de guerre – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

20:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:20 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

22:00 Lamborghini: The Man Behind the Legend – Biografic, Dramă, Normal, AP12

22:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

Duminică,8 Ianuarie

10:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

10:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Avanpremiera, AG

11:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

11:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

12:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:10 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Avanpremiera, AG

13:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

14:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:10 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

16:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:10 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

17:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

18:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:10 Operation Fortune: Ruse de guerre – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

20:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:20 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

21:40 Lamborghini: The Man Behind the Legend – Biografic, Dramă, Normal, AP12

22:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

Luni,9 Ianuarie

12:30 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG

13:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

14:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

15:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

16:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:10 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

17:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

18:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:10 Operation Fortune: Ruse de guerre – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

20:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:10 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

21:40 Lamborghini: The Man Behind the Legend – Biografic, Dramă, Normal, AP12

Marţi,10 Ianuarie

12:30 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG

13:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

14:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

15:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

16:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:10 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

17:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

18:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:10 Operation Fortune: Ruse de guerre – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

20:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:10 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

21:40 Lamborghini: The Man Behind the Legend – Biografic, Dramă, Normal, AP12

Miercuri,11 Ianuarie

12:30 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG

13:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

14:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

15:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

16:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:10 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

17:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

18:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:20 M3GAN – Horror, SF, Thriller, Avanpremiera, N15

20:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:10 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

21:30 Operation Fortune: Ruse de guerre – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

Joi,12 Ianuarie

12:30 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG

13:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

13:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

14:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

15:00 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

15:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Premiera, AG

16:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

17:10 Două inimi – Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, AP12

17:30 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

18:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

19:20 M3GAN – Horror, SF, Thriller, Avanpremiera, N15

20:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:00 Romina, VTM – Comedie, Romantic, Dragoste, Premiera, AP12

21:10 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12

21:30 Operation Fortune: Ruse de guerre – Acţiune, Thriller, Premiera, N15