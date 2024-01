Program Happy Bacău

Vineri,19 Ianuarie

12:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

13:20 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

13:40 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Normal, AG

14:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Normal, AG

15:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

15:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

16:00 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

16:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

17:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

17:30 Ferrari – Biografic, Dramă, Istoric, Normal, N15

18:20 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

18:40 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

19:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

20:00 Open Season – Comedie, Normal, AP12

20:30 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

21:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

21:30 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

22:00 Night Swim – Horror, Thriller, Normal, N15

Sâmbătă,20 Ianuarie

10:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Normal, AG

11:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

11:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

12:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Normal, AG

12:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

13:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

14:10 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

14:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

15:10 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

15:30 Ferrari – Biografic, Dramă, Istoric, Normal, N15

16:10 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

16:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

17:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

18:00 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

18:20 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

18:40 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

19:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

20:00 Open Season – Comedie, Normal, AP12

20:30 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

21:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

21:30 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

22:00 Night Swim – Horror, Thriller, Normal, N15

Duminică,21 Ianuarie

10:00 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Normal, AG

10:20 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

10:40 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

11:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Normal, AG

12:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

12:30 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

13:00 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

13:30 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

14:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

14:40 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

15:00 Ferrari – Biografic, Dramă, Istoric, Normal, N15

15:40 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

16:10 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

16:30 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

17:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

17:50 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

18:10 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

19:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

19:30 Open Season – Comedie, Normal, AP12

20:00 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

20:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

21:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

21:30 Night Swim – Horror, Thriller, Normal, N15

Luni,22 Ianuarie

12:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

13:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

14:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Normal, AG

14:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Normal, AG

15:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

15:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

16:10 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

16:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

17:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

17:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

18:20 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

18:40 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

19:20 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

19:40 Open Season – Comedie, Normal, AP12

20:30 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

21:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

21:20 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

21:40 Night Swim – Horror, Thriller, Normal, N15

Marţi,23 Ianuarie

12:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

13:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

14:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Normal, AG

14:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Normal, AG

15:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

15:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

16:10 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

16:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

17:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

17:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

18:20 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

18:40 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

19:20 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

19:40 Open Season – Comedie, Normal, AP12

20:30 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

21:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

21:20 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

21:40 Night Swim – Horror, Thriller, Normal, N15

Miercuri,24 Ianuarie

12:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

13:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

14:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Normal, AG

14:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Normal, AG

15:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

15:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

16:10 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

16:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

17:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

17:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

18:20 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

18:40 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

19:20 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

19:40 Open Season – Comedie, Normal, AP12

20:30 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

21:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

21:20 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

21:40 Night Swim – Horror, Thriller, Normal, N15

Joi,25 Ianuarie

12:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

13:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

14:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Normal, AG

14:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Normal, AG

15:00 Just Super – Animaţie, Familie, Normal, AG

15:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

16:10 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

16:30 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

17:00 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

17:30 Superpietonii Zurli – Familie, Premiera, AG

18:20 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

18:40 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

19:20 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

19:40 Open Season – Comedie, Normal, AP12

20:30 Tati part-time – Comedie, Normal, AP12

21:00 Klaus & Barroso – Comedie, Premiera, AP12

21:20 The Beekeeper – Acţiune, Thriller, Premiera, N15

21:40 Night Swim – Horror, Thriller, Normal, N15