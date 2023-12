Program Happy Bacău

Vineri,22 Decembrie

13:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

14:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

14:30 Crăciunul pe strada Cizmarului (dub) – Familie, Premiera, AG

14:30 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

15:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

16:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

16:30 Crăciunul pe strada Cizmarului – Familie, Premiera, AG

17:00 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15

18:00 Visul – Comedie, Normal, AP12

18:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

18:30 Renaissance: A Film by Beyoncé – Muzică, Normal,

19:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

20:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

21:00 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

21:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

22:00 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15

Sâmbătă,23 Decembrie

10:30 Crăciunul pe strada Cizmarului (dub) – Familie, Premiera, AG

11:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

11:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

12:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

12:30 Crăciunul pe strada Cizmarului – Familie, Premiera, AG

13:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

13:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

14:20 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

14:30 Crăciunul pe strada Cizmarului (dub) – Familie, Premiera, AG

15:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

16:00 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

16:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15

16:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

18:00 Visul – Comedie, Normal, AP12

18:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

18:30 Renaissance: A Film by Beyoncé – Muzică, Normal,

19:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

20:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

21:00 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

21:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

22:00 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15

Luni,25 Decembrie

15:00 Crăciunul pe strada Cizmarului (dub) – Familie, Premiera, AG

15:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

16:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

16:20 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

17:00 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15

17:30 Visul – Comedie, Normal, AP12

18:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

18:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

19:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15

20:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

20:30 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

21:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

21:30 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15

Marţi,26 Decembrie

10:30 Crăciunul pe strada Cizmarului (dub) – Familie, Premiera, AG

11:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

11:00 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Avanpremiera, AG

11:30 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

12:30 Crăciunul pe strada Cizmarului – Familie, Premiera, AG

13:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:20 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

13:40 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

14:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Avanpremiera, AG

15:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

16:00 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

16:20 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

17:00 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15

17:30 Visul – Comedie, Normal, AP12

18:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

18:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

19:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15

20:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

20:30 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

21:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

21:30 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15

Miercuri,27 Decembrie

13:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

13:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:30 Crăciunul pe strada Cizmarului (dub) – Familie, Premiera, AG

14:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

15:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

15:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Avanpremiera, AG

15:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

16:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

17:20 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15

17:30 Visul – Comedie, Normal, AP12

18:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

18:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

19:20 Anyone But You – Comedie, Romantic, Dragoste, Avanpremiera, AP12

20:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

20:30 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

21:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

21:30 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15

Joi,28 Decembrie

13:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

13:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Premiera, AG

13:30 Crăciunul pe strada Cizmarului (dub) – Familie, Premiera, AG

14:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

15:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

15:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

15:30 The Snow Queen and the Princess – Animaţie, Aventuri, Fantastic, Avanpremiera, AG

16:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

17:20 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15

17:30 Visul – Comedie, Normal, AP12

18:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG

18:30 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

19:20 Anyone But You – Comedie, Romantic, Dragoste, Avanpremiera, AP12

20:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

20:30 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Premiera, AP12

21:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AP12

21:30 There’s Something in the Barn – Horror, Premiera, N15