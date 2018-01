– mai multe școli riscă să nu mai aibă bani de salarii din cauza acestui indicator, aproape identic în toate unitățile de învățământ, indiferent de numărul de elevi, și fără o diferențiere majoră între urban și rural, unde populația școlară este în scădere Școlile sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se încadra în chetuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli sunt stabilite în funcţie de costul standard per elev/preșcolar care, în multe situaţii, este calculat fără să se ţină cont de realitatea existentă în unităţile de învăţământ. Despre toate aceste probleme, care îngrijorează tot corpul profesoral, s-a discutat și la întâlnirea cu fostul ministru al Educației, Liviu Pop, care a fost în Bacău, timp de două zile, săptămâna trecută. Și chiar dacă Pop a fost remaniat și locul lui va fi luat de un alt ministru, în persoana lui Valentin Popa, ce urmează să fie validat astăzi și în Parlament, asta nu înseamnă că problemele nu rămân. Rămân și îngrijorează atât profesorii, cât și sindicaliștii din sistem, care cer diferențierea costului standard/elev, în funcție de care se plătesc salariile. „Federația Sindicatului Liber din Învățământ cere urgent regândirea modului de calcul al acestui cost standard, care trebuie să țină cont de toate particularitățile existente pentru o unitate de învățământ. Trebuie introduşi indici de corecție reali, care să ajute la echilibrarea finanţării unităţilor de învăţământ. Nu putem compara o școală cu mulți elevi din centrul unui oraș, cu una din mediul rural, cu 8-10 copii în clasă, unele în zone izolate. În ambele cazuri finanțarea e aproape aceeași. Elevii şi profesorii nu trebuie să fie sacrificaţi pentru că o școală nu se încadrează în limitele de cheltuieli”, a declarat prof. Adrian Purcaru, președintele Sindicatului Liber din Învățământ, filiala Bacău. Aceeași problemă a fost ridicată, la întâlnirea de săptămâna trecută, și de prof. Mihai Ursachi, directorul Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Onești (care a vorbit și despre gradele de diferențiere pe profesor, dar și de greutățile pe care le întâmpină în a se încadra în efectivele minime de înscrieri, dat fiind faptul că elevii nu sunt atrași de liceele tehnologice). Despre același lucru a vorbit și prof. Nona Irimia Crisalinda, director al Colegiului Tehnic „A. Saligny” Bacău (ce a ridicat problema costului standard/elev care este același pe calificări diferite, în condițiile în care se poate ajunge la triplarea orelor de practică, dar și a concediilor medicale, care trebuie plătite din același buget, cu întârzieri foarte mari la decontare de către Casa de Sănătate, și care dezechilibrează finanțarea pentru salarii). Totodată s-a mai discutat și despre faptul că și colegiile sau liceele de prestigiu nu se pot încadra în cheltuielile aprobate, deși au numărul necesar de elevi. Motivul? Sunt foarte multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu gradații de merit sau doctorate, care trebuie să fie remunerate pe măsură, însă formula de calcul a costului standard per elev nu prevede indici de corecție pentru aceste particularități. Ministrul Liviu Pop a fost schimbat. La întâlnirea din Bacău acesta a promis că va modifica modul de calcul al costului standard per elev. Acum, la Ministerul Educației va fi numit un alt ministru. Ce va decide acesta legat de această problemă? Vom vedea. 4.413 lei

Aceasta este suma alocată în acest moment unei unități de învățământ într-un an pentru fiecare elev. Ce înseamnă costul standard/elev Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2018, a crescut de la 3.740 lei/an la 4.413 lei. Finanțarea de bază a unei unități de învățământ preuniversitar rezultă din multiplicarea costului standard per elev/preșcolar cu coeficienți specifici unității de învățământ preuniversitar și cu numărul de elevi. Costul standard per elev/preșcolar se aplică pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora. De asemenea, pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru fiecare elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” a crescut de la 330 de lei la 355 de lei. Toate aceste majorări au avut loc urmare a creșterii salariilor în sistemul de învățământ. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.